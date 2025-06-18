В мире малого бизнеса правильный налоговый режим для ФОП может оказаться ключевым фактором успеха. Выбор между упрощённой и общей системой влияет на размер налоговой нагрузки, уровень бюрократии и возможности для роста. В этой глубокой статье разберём оба варианта, их достоинства и недостатки, чтобы помочь сделать осознанный выбор.

Начинающий предприниматель сталкивается с множеством вопросов, и один из первых — какую систему налогообложения выбрать для ФОП в Украине. Это не просто формальность: от этого решения зависит, сколько налогов вы будете платить, как часто и какие отчёты подавать. Сейчас в 2025 году важно оценить свой бизнес — планируемый доход, отрасль, текущие расходы и перспективы роста. Обе системы (упрощённая и общая) актуальны и в действительности выгодны в разных случаях. Правильно выбранная опция избавит от лишней головной боли и расходов, а неверный режим может обернуться переплатами и штрафами. Эта статья DNEWS расскажет, как грамотно подобрать подходящий вариант, используя актуальную информацию и аналитические данные по сети.

Упрощённая система налогообложения ФОП

Упрощённая система (единый налог) — оптимальный выбор для малого бизнеса, ориентированного на гибкость и минимальные отчётные обязанности. Следует выделить её ключевые черты.

Прежде чем перейти к описанию групп, стоит понять логику самой системы. Она строится на простом учёте доходов и фиксированных ставках налогообложения. Выбор группы зависит от масштаба деятельности, оборота и количества сотрудников.

Описание групп единого налога

Каждая из групп имеет свои чёткие критерии и ограничения. Выбор зависит от вида деятельности, размера дохода и способа работы с клиентами. Ниже приведены основные характеристики для каждой из них.

Группа первая

Этот вариант подходит тем, кто работает самостоятельно, не нанимает персонал и оказывает услуги исключительно населению. Используется преимущественно в розничной торговле и бытовом сервисе. Главное ограничение — не превышать установленный лимит дохода.

Группа вторая

Перед тем как выбрать эту группу, важно оценить характер деловых связей — допускается работа только с населением и другими ФОП. Вторую группу предпочитают предприниматели, ведущие деятельность в сферах торговли, услуг или общепита. Кроме того, она требует соблюдения лимитов по числу сотрудников и обороту.

Группа третья

Эта группа предлагает наибольшую гибкость и подходит как для B2B, так и для B2C-сегмента. Предприниматели могут самостоятельно выбирать форму налогообложения: с НДС или без. Она позволяет работать с юридическими лицами без ограничений по числу работников.

Плюсы и минусы упрощёнки

После разбора групп важно оценить преимущества и недостатки этой системы. Только так можно понять, действительно ли она подходит для вашего вида деятельности. Особенно это касается сферы услуг и розничной торговли.

Плюсы

Минимум бюрократии, простая отчётность и онлайн-ведение учёта делают упрощённую систему привлекательной. Не требуется учитывать расходы, и налог рассчитывается от валового дохода. Это удобно при стабильной наценке и прогнозируемом обороте.

Минусы

Существуют лимиты по видам деятельности, количеству сотрудников и обороту. Кроме того, при высоких расходах вы не сможете их учесть — это приведёт к переплате налогов. При росте бизнеса возможны ограничения.

Общая система налогообложения ФОП

Общая система подходит для предпринимателей с высокими затратами, амортизацией и необходимостью сотрудничать с крупными компаниями. Она позволяет гибко учитывать расходы и оптимизировать налоговую нагрузку.

Часто её выбирают те, кто планирует масштабирование, инвестиции или уже работает с международными или государственными заказчиками. Кроме того, она не ограничивает оборот, количество сотрудников и сферу деятельности.

Особенности общей системы

Налоги платятся не с общего дохода, а с прибыли — это доходы минус подтверждённые расходы. ФОП на общей системе платит подоходный налог (18%), военный сбор (1,5%) и ЕСВ (22% от МЗП). Также возможна регистрация плательщиком НДС при необходимости.

Преимущества и недостатки общей системы

Перед выбором стоит проанализировать сильные и слабые стороны. Эта система может оказаться выгодной при определённой структуре бизнеса. Особенно если расходы превышают 30–40% от оборота.

Преимущества

Можно учитывать аренду, амортизацию, закупки, логистику и другие операционные затраты. Возможность возврата НДС делает систему особенно выгодной для работы с юридическими лицами. Отсутствие лимитов по доходу и численности персонала — весомый плюс.

Недостатки

Усложнённая отчётность требует бухгалтерского сопровождения и регулярной подачи деклараций. Также возрастает административная нагрузка. Для малого бизнеса без существенных расходов — это может быть нецелесообразно.

Сравнение двух систем

Выбор между системами зависит от множества факторов: размера бизнеса, состава клиентов, уровня расходов и потребности в расширении. Универсального ответа не существует — важно проанализировать параметры деятельности.

Сравнение позволит наглядно увидеть, какая система выгоднее в каждом конкретном случае. Ниже приведены ключевые моменты, которые помогут принять решение.

Анализ дохода и расходов

При минимальных расходах и доходе до 1,5–2 млн грн проще и выгоднее выбрать упрощёнку. При росте оборота до 6–9 млн и появлении затрат стоит задуматься о переходе на общую систему. Особенно если рентабельность невысокая.

Количество сотрудников

На упрощёнке во II группе допускается максимум 10 человек. В III группе и на общей — без ограничений. Это важно при масштабировании или открытии сети точек. Ограничения могут тормозить развитие.

Работа с контрагентами и НДС

ФОП на упрощёнке может столкнуться с отказами от партнёров, если те работают с НДС. На общей системе проще сотрудничать с юрлицами, участвовать в тендерах и госзакупках. Это расширяет деловые горизонты.

Выбор по конкретным сценариям

Чтобы понять, какую систему налогообложения выбрать для ФОП в Украине, стоит рассмотреть типовые ситуации. Они помогут примерить решение к собственной практике.

Такие сценарии полезны не только новичкам, но и тем, кто планирует сменить систему. Ниже — конкретные кейсы.

Начало бизнеса с минимальными затратами

Если вы только стартуете и планируете доходы до 1 млн грн — первая группа будет наименее затратной. При наличии работников и активной рознице — II группа. А для работы с юрлицами — III.

Бизнес с затратами и оборудованием

Если вы закупаете технику, платите аренду и ведёте складской учёт — выгоднее общая система. Здесь можно списывать затраты, амортизировать оборудование и снижать налог на прибыль. Это даст значительную экономию.

Масштабирование и работа с крупными заказчиками

Если в планах — сотрудничество с сетями, экспорт или госзаказы, оптимальна общая система. Она даёт свободу и больше возможностей. Упрощёнка в таких случаях может быть ограничением.

Практические советы при выборе

Система налогообложения — не приговор, её можно и нужно пересматривать. Следите за доходом, затратами и требованиями партнёров. Пересматривайте выбор раз в год.

Ниже собраны советы, которые помогут избежать ошибок и использовать налоговый режим эффективно. Не откладывайте адаптацию под реальные условия.

Регистрация и смена режима

ФОП может выбрать систему сразу при регистрации. Если бизнес развивается, можно перейти на другую форму налогообложения. Для этого нужно подать заявление до 20 числа последнего месяца квартала. Новый режим начнёт действовать с первого числа следующего квартала.

Консультации и учёт

Даже на упрощёнке желательно вести онлайн-учёт. Программы типа «Таксер», «СмартФин», «Сота» облегчают расчёты и автоматизируют отчётность. На общей системе без бухгалтера или аутсорса будет сложно.

Фиксируйте пороги дохода и следите за изменениями

В 2025 году лимиты: I группа — до 1,18 млн грн, II — до 5,92 млн, III — до 9,34 млн. Превышение порога приводит к потере права на упрощёнку и штрафам. Следите за законодательством и индексированными суммами.

Ранее мы писали о том, кому нужен РРО для ФОП в 2025 году: советы по выбору РРО, регистрации и использованию.