Какую прибавку к пенсии выплачивают украинцам в 70, 75 и 80 лет

В Украине действует система ежемесячных компенсационных выплат для пожилых пенсионеров. Такие выплаты назначаются гражданам, достигшим 70, 75 и 80 лет.

Размер компенсационных выплат зависит от возрастной категории:

Пенсионеры от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен ежемесячно

Лица от 75 до 79 лет имеют право на 456 гривен

Граждане в возрасте от 80 лет и старше получают 570 гривен

Об этом сообщает Главное управление ПФУ в Донецкой области.

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Компенсационная выплата устанавливается автоматически со дня достижения соответствующего возраста. При переходе в следующую возрастную категорию, размер выплаты увеличивается и заменяет предыдущую сумму. Например, когда пенсионер, получавший 300 гривен с 70 лет, достигает 75-летнего возраста, его ежемесячная компенсация растет на 156 гривен и составляет 456 гривен. А при достижении 80 лет выплата увеличивается до 570 гривен.

Важно отметить, что существует ограничение: общий размер пенсии вместе с компенсационной выплатой не должен превышать 10340,35 гривен. Если пенсия лица превышает эту сумму, компенсационная выплата не назначается.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у части пенсионеров возрастут выплаты с 1 апреля.

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