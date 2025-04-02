Четверг, 3 апреля, 2025
8.7 C
Киев
type here...
Время чтения 1 мин.

Канада профінансує розробку інноваційних рішень для розмінування України

Канада профінансує розробку інноваційних рішень для розмінування України

Канада виділить кошти на розробку інноваційних рішень для швидкого й ефективного очищення мінних полів в Україні.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це під час участі у конференції в Оттаві заявив міністр оборони Канади Біл Блер.

“Оголошую про нову ініціативу, яка допоможе канадським інноваторам створити рішення, що допоможуть Україні просуватися й розчищати мінні поля”, — сказав Блер.

За його словами, “цей проєкт профінансує найкращі концепти, здатні врятувати життя українців та захистити важливе українське військове обладнання”. “Успішні заявники можуть отримати до 1 млн дол. на розробку концептів. Наша мета — створити рішення, які можна буде продемонструвати канадським і українським військовим експертами вже наступного року”, — наголосив міністр.

Блер додав, що документація для участі у цій програмі буде оприлюднена англійською, французькою та українською мовами.

Як повідомлялося, раніше міністр Блер оголосив, що Канада планує швидко наростити виробництво критично необхідних Україні артилерійських боєприпасів.

Горячее за неделю

Статьи

Можно ли разговаривать со незнакомцами: синдром вагонного попутчика

0
Разговор с незнакомцами может приносить как удовольствие, так и пользу. Что такое синдром вагонного попутчика и как научиться общаться с незнакомыми людьми?
Статьи

31 марта праздник: традиции, приметы и важные события этого дня

0
31 марта – это день, когда совмещаются религиозные...
Экономика

День ангела Романа 29 марта: что означает это имя и почему его носители – настоящие лидеры духа

0
29 марта — особый день, когда владельцы имени Роман...
Политика

Украина готовится к созданию космических войск: для чего они нужны и когда планируется запуск

0
Украина приступила к формированию новой оборонной сферы. Украина...
Общество

Взлетит или упадет: эксперты рассказали, как изменится курс доллара в Украине в ближайшее время

0
В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. Прогнозируется,...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Українським оборонним компаніям пропонують створювати підприємства в Литві

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Изменения на рынке труда в Украине: каких специалистов критически не хватает и кому крайне трудно найти работу

0
В Украине во время полномасштабной войны рынок труда претерпел...

Глава МИД Литвы назвал крайнюю дату вступления Украины в Европейский Союз

0
Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал крайний...

К чему снится завещание

0
Что означает сон о завещании? Разберитесь, к чему снится завещание, и как это может повлиять на вашу жизнь. Толкование снов, символика и советы.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.