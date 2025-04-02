Канада профінансує розробку інноваційних рішень для розмінування України

Канада виділить кошти на розробку інноваційних рішень для швидкого й ефективного очищення мінних полів в Україні.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це під час участі у конференції в Оттаві заявив міністр оборони Канади Біл Блер.

“Оголошую про нову ініціативу, яка допоможе канадським інноваторам створити рішення, що допоможуть Україні просуватися й розчищати мінні поля”, — сказав Блер.

За його словами, “цей проєкт профінансує найкращі концепти, здатні врятувати життя українців та захистити важливе українське військове обладнання”. “Успішні заявники можуть отримати до 1 млн дол. на розробку концептів. Наша мета — створити рішення, які можна буде продемонструвати канадським і українським військовим експертами вже наступного року”, — наголосив міністр.

Блер додав, що документація для участі у цій програмі буде оприлюднена англійською, французькою та українською мовами.

Як повідомлялося, раніше міністр Блер оголосив, що Канада планує швидко наростити виробництво критично необхідних Україні артилерійських боєприпасів.