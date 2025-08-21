Четверг, 21 августа, 2025
Общество
Время чтения 1 мин.

Киев рассматривает возможность работы такси во время комендантского часа

В Киеве обсуждают возможность разрешить работу такси в период действия комендантского часа. Об этом сообщил руководитель столичной ОВА, уточнив, что соответствующие запросы поступили от таких популярных сервисов, как Bolt, Uklon и Uber. Об этом рассказывает DNEWS.

По словам Ткаченко, запросы касаются ночных перевозок в условиях комендантского часа. Он подчеркнул, что при разрешении работы такси в это время будет обеспечен строгий контроль и соблюдение всех законных норм.

«Мы понимаем потребности жителей города, но безопасность Киева — на первом месте. Мы не допустим использование нелегальных схем, черного рынка ночных такси и несанкционированных пропусков», — отметил он.

Руководитель ОВА добавил, что сейчас ведется работа с правоохранительными органами для создания четкого и прозрачного механизма, который обеспечит безопасность и порядок в столице.

«Если ночные перевозки будут разрешены, то они будут проводиться исключительно законно, под жестким контролем и с полной ответственностью. Киев будет в порядке, а не в хаосе», — заверил Ткаченко.

Ранее мы писали о том, как вызвать такси в Киеве: номера телефонов и тарифы.

