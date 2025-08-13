Новая веха в развитии мобильной связи в Украине уже близко. Киевстар совместно с Starlink внедряет технологию Direct to Cell. Она позволит оставаться на связи даже в труднодоступных местах. Больше не нужны спутниковые антенны или отдельные устройства. Достаточно обычного 4G-смартфона с SIM-картой Киевстар. Недавние испытания подтвердили, что система работает стабильно. Вскоре тысячи абонентов смогут ощутить её преимущества. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на KYIVSTAR.

Что такое Direct to Cell

Direct to Cell — это технология прямого подключения смартфона к спутнику. Она не использует наземные базовые станции. Спутники становятся «летающими вышками», обеспечивая связь там, где сети нет. Это актуально в горах, лесах, при отключении электричества и повреждении инфраструктуры. Технология совместима с обычными 4G-устройствами. Дополнительное оборудование не требуется. На первом этапе доступна отправка SMS и сообщений в мессенджерах. Позже появится передача данных, звонки и интернет.

Первые испытания Starlink Direct to Cell в Украине

12 августа в Житомирской области прошёл пилотный тест. Александр Комаров, CEO «Київстар», и Михаил Фёдоров, первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины, обменялись первыми спутниковыми сообщениями. Первое SMS спутнику было «Слава Україні!». Сообщения были отправлены напрямую через Starlink Direct to Cell. Это доказало, что технология работает в Украине.

Фото: Киевстар

Передача мобильных данных пока тестируется. Она позволит открывать сайты и отправлять мультимедийные файлы. Запуск будет постепенным. Это связано с расширением пропускной способности и запуском новых спутников. Первым этапом станет запуск текстовой связи осенью 2025 года.

Фото: Киевстар

Как работает Starlink Direct to Cell

Спутники Starlink оснащены модемами eNodeB. Они напрямую связываются со смартфоном. Управление трафиком и обработка сообщений выполняется через сеть «Київстар». Абонентам не нужна отдельная подписка или специальное устройство. Всё работает с обычным смартфоном и SIM-картой. На тестовом этапе услуга бесплатная.

Зачем это нужно Украине

Александр Комаров назвал тестирование технологическим прорывом и инвестицией в безопасность. «Украинская стойкость — это не только оборона, но и развитие», — подчеркнул он. Михаил Фёдоров отметил, что Украина — первая в Европе, кто запускает Direct to Cell. «Надёжная связь в любых условиях — наш приоритет», — сказал он.

Фото: Киевстар

Планы Киевстар по запуску сервиса и расширению возможностей

После запуска SMS-связи «Київстар» продолжит переговоры с производителями смартфонов. Цель — обеспечить совместимость технологии с как можно большим числом устройств. В будущем появится передача данных и поддержка мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram. Полевые испытания будут продолжаться по всей Украине. Это поможет протестировать технологию в реальных условиях.

Фото: Киевстар