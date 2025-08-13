Среда, 13 августа, 2025
20.3 C
Киев
type here...
Киевстар и Starlink протестировали Direct to Cell. Осенью 2025 абоненты смогут отправлять SMS без покрытия, используя обычный смартфон.
Киевстар и Starlink протестировали Direct to Cell. Осенью 2025 абоненты смогут отправлять SMS без покрытия, используя обычный смартфон.
Общество
Время чтения 1 мин.

Киевстар (Kyivstar) запускает Starlink Direct to Cell: что это, когда заработает и какое будет покрытие в Украине — первое SMS «Слава Україні!» уже отправлено

Новая веха в развитии мобильной связи в Украине уже близко. Киевстар совместно с Starlink внедряет технологию Direct to Cell. Она позволит оставаться на связи даже в труднодоступных местах. Больше не нужны спутниковые антенны или отдельные устройства. Достаточно обычного 4G-смартфона с SIM-картой Киевстар. Недавние испытания подтвердили, что система работает стабильно. Вскоре тысячи абонентов смогут ощутить её преимущества. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на KYIVSTAR.

Что такое Direct to Cell

Direct to Cell — это технология прямого подключения смартфона к спутнику. Она не использует наземные базовые станции. Спутники становятся «летающими вышками», обеспечивая связь там, где сети нет. Это актуально в горах, лесах, при отключении электричества и повреждении инфраструктуры. Технология совместима с обычными 4G-устройствами. Дополнительное оборудование не требуется. На первом этапе доступна отправка SMS и сообщений в мессенджерах. Позже появится передача данных, звонки и интернет.

Первые испытания Starlink Direct to Cell в Украине

12 августа в Житомирской области прошёл пилотный тест. Александр Комаров, CEO «Київстар», и Михаил Фёдоров, первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины, обменялись первыми спутниковыми сообщениями. Первое SMS спутнику было «Слава Україні!». Сообщения были отправлены напрямую через Starlink Direct to Cell. Это доказало, что технология работает в Украине.

Фото: Киевстар

Передача мобильных данных пока тестируется. Она позволит открывать сайты и отправлять мультимедийные файлы. Запуск будет постепенным. Это связано с расширением пропускной способности и запуском новых спутников. Первым этапом станет запуск текстовой связи осенью 2025 года.

Фото: Киевстар

Как работает Starlink Direct to Cell

Спутники Starlink оснащены модемами eNodeB. Они напрямую связываются со смартфоном. Управление трафиком и обработка сообщений выполняется через сеть «Київстар». Абонентам не нужна отдельная подписка или специальное устройство. Всё работает с обычным смартфоном и SIM-картой. На тестовом этапе услуга бесплатная.

Зачем это нужно Украине

Александр Комаров назвал тестирование технологическим прорывом и инвестицией в безопасность. «Украинская стойкость — это не только оборона, но и развитие», — подчеркнул он. Михаил Фёдоров отметил, что Украина — первая в Европе, кто запускает Direct to Cell. «Надёжная связь в любых условиях — наш приоритет», — сказал он.

Фото: Киевстар

Планы Киевстар по запуску сервиса и расширению возможностей

После запуска SMS-связи «Київстар» продолжит переговоры с производителями смартфонов. Цель — обеспечить совместимость технологии с как можно большим числом устройств. В будущем появится передача данных и поддержка мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram. Полевые испытания будут продолжаться по всей Украине. Это поможет протестировать технологию в реальных условиях.

Ранее мы писали о том, зачем Киевстар приобрел Uklon и как это повлияет на цифровые услуги в Украине.

Фото: Киевстар

Горячее за неделю

Общество

Что принесёт Луна 10 августа 2025 года: лунные влияния и советы

0
Что принесёт Луна 10 августа 2025 года: день любви, творчества и важных решений под влиянием убывающей Луны и Рыб.
Общество

Великобритания ограничивает путь к постоянному проживанию для украинцев по программе Homes for Ukraine

0
Британия массово отказывает украинцам в ПМЖ по Homes for Ukraine, считая запад страны безопасным, но визы можно продлить ещё на 18 месяцев.
Общество

Как восстановить волосы после окрашивания и вернуть им здоровье

0
Узнайте, как восстановить волосы после окрашивания с помощью масок, масел и правильного ухода. Практичные советы для здоровья волос.
Культура

Как провести обряд очищения квартиры от негатива и плохой энергии

0
Как провести обряд очищения квартиры от негатива — сильные ритуалы с солью, свечами, молитвами, с точным временем и полным описанием действий.
Политика

ЕС поддержал Украину перед саммитом Трампа и Путина: Орбан вновь возражает

0
ЕС выразил поддержку Украине перед встречей Трампа и Путина: Орбан не подписал заявление о безопасности и суверенитете Украины.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как часто нужно менять жидкость сцепления: важные рекомендации для автовладельцев
Следующая статья
Стрижка 14 августа 2025 по лунному календарю: как день влияет на волосы

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как экономить бензин, если топливо заканчивается, а до заправки далеко

0
Экономия бензина на последних каплях: советы водителям, как доехать до заправки, если топливо заканчивается и до АЗС далеко.

Что делать, если в саду завёлся крот: безопасные способы отпугивания

0
Эффективные способы отпугивания крота без убийства — ароматы, вибрации и защита почвы. Рабочие методы, советы и профилактика.

Как справиться с нашествием муравьёв в доме: эффективные способы борьбы с насекомыми

0
Узнайте, как избавиться от муравьёв в доме с помощью безопасных и эффективных методов. Натуральные средства, химия и профилактика.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.