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Китай хоче ділитись можливостями розвитку зі світом та розширювати відкритість — заступник Сі

Китай хоче ділитись можливостями розвитку зі світом та розширювати відкритість - заступник Сі

Заступник голови КНР Хань Чжен заявив, що Китай продовжуватиме розширювати відкритість ринків для іноземних компаній і готовий ділитися своїми можливостями розвитку з усіма країнами світу.

Про це він сказав на відкритті Глобального саміту сприяння торгівлі та інвестиціям у Пекіні, повідомляє Укрінформ із посиланням на МЗС КНР. 

«Лише шляхом неухильного просування лібералізації і спрощення торгівлі та інвестицій, а також збереження стійкості і стабільності глобальних поставок та промислових ланцюжків можна зміцнити зв’язки співпраці й розширити взаємні вигоди», — сказав Хань.

Він закликав докласти зусиль, щоб скористатися можливістю нового витка технологічної і промислової революції, зміцнити науково-технічні інновації та створити нові рушійні сили зростання.

За словами Ханя, внесок Китаю, другої за величиною економіки світу, в глобальне економічне зростання протягом багатьох років залишався на рівні близько 30%.

«Китай готовий ділитися своїми можливостями розвитку зі світом і вітає компанії з усього світу продовжувати інвестувати в країну», — заявив заступник голови КНР.

Як повідомляв Укрінформ, Європейська комісія 24 квітня розпочала розслідування правил і практик державних закупівель медичного обладнання в Китаї у відповідь на скарги європейських компаній-виробників медзасобів про їх дискримінацію на китайському ринку.

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