В китайской провинции Гуандун снова вводятся строгие санитарные ограничения, напоминающие меры, действовавшие во время пандемии COVID-19. Причиной стали случаи заболевания лихорадкой Чикунгунья, которая передается через укусы инфицированных комаров. Эпицентром вспышки стал город Фошань с населением 10 миллионов человек. С июля в городе зарегистрировано более 7000 случаев заболевания. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Bloomberg.

Кроме Фошаня, заражения были зафиксированы еще как минимум в 12 других городах Гуандуна. За последнюю неделю было зарегистрировано почти 3000 новых случаев. Также в понедельник было зафиксировано первое заражение в Гонконге. 12-летний мальчик, который побывал в Фошане, почувствовал симптомы заболевания.

Что делают власти Китая: санитарные ограничения

Власти предпринимают меры для борьбы с вирусом. Обработываются водоемы и ликвидируется стоячая вода, где могут размножаться комары. Для борьбы с комарами в Гуандуне запустили так называемых «слоновых комаров». Это особый вид, который не кусает людей, но уничтожает обычных комаров. Также в водоемы были выпущены рыбы, поедающие личинок комаров. Местные власти применяют опыт борьбы с COVID-19, включая массовые санитарные проверки, распыление репеллентов на входах в здания. За несоответствие предписаниям могут накладываться штрафы или даже применяться уголовные наказания.

Фото: Getty Image

В больницах пациенты размещаются на кроватях, накрытых москитными сетками, и остаются под наблюдением до тех пор, пока вирус не исчезнет из анализов. Большинство случаев протекает в легкой форме, и 95% больных выписываются через семь дней. Однако в некоторых случаях боль в суставах может сохраняться на длительное время. Это особенно затруднительно для пожилых людей, новорожденных и тех, у кого есть хронические заболевания.

Что такое вирус Чикугунья и как он передаётся

Чикунгунья — это вирус, который передается через укусы инфицированных комаров. Симптомы включают лихорадку и сильные суставные боли. Они могут сохраняться в течение месяцев, а иногда и лет. Однако вирус не передается от человека к человеку.

Вспышки вируса часто встречаются в Южной и Юго-Восточной Азии. А также в Африке, однако в Китае Чикунгунья редкость.

Какие симптомы лихорадки Чикугунья и лечение

Новый вирус чикунгунья вызывает жар, боль в суставах, сыпь и головные боли. В большинстве случаев болезнь проходит за неделю. Но в тяжелых случаях суставная боль может сохраняться в течение месяцев. Это заболевание чаще всего затрагивает детей, пожилых людей и тех, кто уже страдает от других заболеваний, например, диабета. Лечения от вируса нет, но смертельные случаи очень редки.

Глобальный рост заболеваемости и влияние вируса

С начала 2025 года в мире наблюдается рост заболеваемости вирусом Чикугунья, и статистика по заболеваемости стремительно увеличивается. С начала года зарегистрировано более 240 тысяч случаев заболевания в 16 странах, а число погибших от осложнений болезни на 4 августа составляет 90 человек. Наибольшее количество вспышек наблюдается на островах в Индийском океане, включая Реюньон, Майотту и Маврикий.

Ранее мы писали о том, могут ли комары переносить ВИЧ и другие заболевания.

Фото: VCG via Getty Image