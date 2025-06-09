Июнь — это время года, когда природа раскрывает свою красоту, а ночное небо становится особенно загадочным. В 2025 году июньское полнолуние станет необычным астрономическим явлением, которое стоит увидеть. Оно будет самым низким полнолунием за последние 18 лет. Множество людей по всему миру ждут этого события, так как оно несет в себе не только визуальную привлекательность, но и глубокий астрономический и астрологический смысл. Влияние Луны всегда было важным фактором в жизни людей, и это полнолуние — не исключение. Но что делает его таким особенным? Об этом рассказывает DNEWS.

Когда будет полнолуние в июне 2025 года

Полнолуние состоится 11 июня 2025 года в 10:44 по киевскому времени. Это событие станет последним полнолунием перед летним солнцестоянием, которое состоится 21 июня. Июньское полнолуние всегда привлекает внимание, ведь оно происходит в период близости Солнца к своему максимальному положению на небе. Но в этом году оно будет особенно низким, что делает его еще более зрелищным.

Как фазы Луны изменяются в июне 2025 года

Фото: Vito Technology, Inc.

Фазы Луны в июне 2025 года определяют не только особенности ночного неба, но и его влияние на нас. Основные фазы Луны следующие:

Первая четверть : 3 июня

: 3 июня Полнолуние : 11 июня

: 11 июня Последняя четверть : 18 июня

: 18 июня Новолуние: 25 июня

Каждая из этих фаз влияет на людей по-разному. Во время полнолуний энергия Луны максимальна, что способствует завершению старых дел, очищению и трансформации. Также, как и в других фазах, полнолуние в июне может быть использовано для важных решений и размышлений.

Луна в Северном и Южном полушариях в каждый день июня 2025 года. Фото: Vito Technology, Inc.

Влияние полнолуний на Землю

Полнолуние всегда связано с определенными изменениями. Это время, когда Луна находится напротив Солнца, и ее свет влияет на Землю. Лунное воздействие влияет на все живое, изменяя биологические ритмы, психическое состояние и даже рост растений. Однако в 2025 году июньское полнолуние будет особенно значимым, так как оно будет самым низким за последние 18,6 лет.

Кроме того, это полнолуние будет иметь необычный золотисто-оранжевый оттенок. Этот эффект обусловлен атмосферной рефракцией — так же, как и в случае с восходом и закатом Солнца. Такие явления всегда привлекают внимание и создают неповторимую атмосферу.

Луна в Змееносце: тайный символизм

В 2025 году полнолуние будет проходить через созвездие Змееносца. Это созвездие иногда называют 13-м зодиакальным созвездием. Оно не является частью официального зодиакального круга, но оказывает большое влияние на небесные события. В астрологии Змееносец ассоциируется с трансформацией, очищением и новыми начинаниями. Таким образом, полнолуние в Змееносце придает этому моменту особую энергетику.

Клубничное полнолуние 11 июня 2025 года в созвездии Змееносца. Фото: Vito Technology, Inc.

Звезды и Луна: Сближение с Антаресом

Особенное внимание стоит уделить яркому сближению Луны с Антаресом, самой яркой звездой в созвездии Скорпиона. Это событие будет происходить 10 июня, за день до полнолуния. Луна пройдет рядом с Антаресом, и в некоторых регионах Луна полностью закроет эту звезду, создавая уникальное явление — лунное покрытие. Такое событие обязательно стоит увидеть, так как оно бывает крайне редко.

Что означает клубничное полнолуние

Клубничное полнолуние — это название, которое традиционно используют для июньского полнолуния. Оно связано с периодом сбора клубники, который приходится именно на этот месяц. Однако это название не связано с цветом Луны, а отражает сезонные изменения и связь с природой. Астрологи также связывают это полнолуние с любовью, чистотой и процветанием. Оно символизирует завершение старых циклов и подготовку к новым.

Фото: Vito Technology, Inc.

Почему стоит наблюдать полнолуние в июне

Это полнолуние будет уникальным не только из-за своей низкой позиции, но и потому, что оно символизирует важные изменения. Этот момент можно использовать для размышлений, очищения от старых мыслей и эмоций, а также для начала новых начинаний. Июньское полнолуние предоставит вам шанс переосмыслить свою жизнь и избавиться от того, что больше не служит вашей цели.

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Источник: Vito Technology, Inc.