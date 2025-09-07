В этом материале от DNEWS расскажем, когда в сентябре 2025 года над Украиной взойдёт Кровавая Луна, почему это затмение считается уникальным, как его правильно наблюдать и в чём особенности этого астрономического события.

Что такое Кровавая Луна и почему затмение будет особенным

Ночь с 7 на 8 сентября 2025 года порадует наблюдателей астрономическим зрелищем — полным лунным затмением, которое можно будет увидеть почти на всей территории Украины.

Во время затмения Луна приобретёт красноватый или оранжевый оттенок. Это явление называют Кровавой Луной. Оно станет самым долгим лунным затмением за последние годы — полная фаза продлится 82 минуты.

Такая продолжительность делает его самым затяжным затмением с 2022 года. Жители Украины смогут наблюдать его от начала до конца. Условия для просмотра будут максимально благоприятными.

Почему Луна становится красной во время затмения

Полное лунное затмение возникает, когда Земля оказывается точно между Солнцем и Луной. В этот момент солнечный свет не достигает поверхности Луны напрямую.

Однако спутник не исчезает — он приобретает характерный красноватый цвет. Это происходит из-за атмосферы Земли. Солнечные лучи, проходя сквозь неё, рассеиваются. Короткие синие волны блокируются, а длинные красные — достигают Луны.

Поэтому Луна кажется «окровавленной», хотя на самом деле её просто окрашивает рассеянный свет.

Оттенок может варьироваться от светло-оранжевого до тёмно-красного. Его насыщенность зависит от атмосферных условий. Если недавно были вулканические извержения или пылевые бури, Луна может выглядеть темнее обычного.

В какое время наблюдать затмение в Украине

Астрономы предоставили точные расчёты лунного затмения по киевскому времени. Наблюдать явление можно будет в следующей последовательности:

20:30 — начало полной фазы;

21:11 — пик затмения, Луна станет наиболее красной;

21:52 — завершение полной фазы;

23:55 — окончание полутеневой стадии.

К этому времени Луна уже поднимется высоко над горизонтом. Поэтому её можно будет увидеть даже в городах. Однако наилучшие условия будут за пределами населённых пунктов — вдали от фонарей и городского освещения.

Где ещё можно будет увидеть Кровавую Луну

Предстоящее затмение охватит значительную часть земного шара. Оно будет видно:

на всей территории Европы, Азии, Австралии и Африки;

частично — в Северной Америке, но там полная фаза завершится до восхода Луны.

Таким образом, Украина станет одной из лучших точек наблюдения. Здесь можно будет проследить весь процесс от начала до конца.

Как правильно наблюдать за лунным затмением

Для наблюдения не нужны профессиональные инструменты. Главное — выбрать место с открытым горизонтом на востоке и юго-востоке.

Тем не менее бинокль или телескоп помогут рассмотреть детали — например, кратеры или затемнённые участки поверхности Луны.

Несколько практических советов для наблюдателей:

выбирайте место подальше от фонарей и домов;

заранее проверьте прогноз погоды;

оденьтесь теплее, сентябрьские ночи бывают холодными;

возьмите с собой фотоаппарат — снимки с длинной выдержкой будут особенно эффектными.

Астрологическая и психологическая трактовка события

С точки зрения астрологии, такие затмения могут вызывать эмоциональные сдвиги. Астрологи считают, что это подходящее время для переосмысления, завершения старых дел и перехода к новому этапу.

У некоторых людей может наблюдаться раздражительность, тревожность, бессонница. Но это краткосрочные эффекты, связанные с внутренней перестройкой.

Научного подтверждения этим эффектам нет. Астрономы подчеркивают, что затмение не представляет опасности. Оно не влияет на здоровье или психику. Это лишь редкое визуальное явление, которое стоит увидеть воочию.

Ранее мы писали о том, какой лунный календарь на сентябрь 2025 года: благоприятные и неблагоприятные дни по фазам Луны.