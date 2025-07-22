Во многих странах мира наличие двух заграничных паспортов воспринимается как привилегия, доступная не всем. В Украине этот вопрос также вызывает немало интереса. Законодательство позволяет иметь два загранпаспорта, но с рядом условий и ограничений. Зачем это может понадобиться? Что нужно учитывать, чтобы оба документа оставались законными и действительными? В этой статье от DNEWS мы разложим всё по полочкам: кто может оформить второй загранпаспорт, в каких ситуациях один из них аннулируется, и что делать с паспортом, если в нем есть важные визы. Информация будет полезна всем, кто часто путешествует, работает за границей или оформляет вид на жительство в других странах.

Разберёмся, в каких случаях гражданину действительно выгодно иметь два действующих загранпаспорта, какие документы нужны для оформления и что делать, если один из них стал недействительным. Также расскажем, как избежать ошибок при возврате старого паспорта и сохранить все визы без риска.

Законодательное основание для получения двух загранпаспортов

На первый взгляд может показаться, что наличие двух загранпаспортов противоречит нормам. Однако это не так.

В Украине с 2015 года действует норма, которая позволяет гражданину иметь два заграничных паспорта одновременно. Это стало возможным благодаря Постановлению Кабинета Министров Украины №152 от 7 мая 2014 года и последующим изменениям, утверждённым в 2015 году.

Согласно этим нормам, гражданин может подать заявление на получение второго загранпаспорта без необходимости аннулировать первый, если у него есть обоснованные причины.

В каких случаях допустимо иметь два действующих загранпаспорта

Не все знают, что два действующих паспорта — это не прихоть, а логичная необходимость для определённых категорий граждан. Особенно часто такая ситуация возникает у людей, которые:

активно путешествуют по миру

имеют долгосрочные визы, привязанные к конкретному паспорту

оформляют вид на жительство или ПМЖ за границей

Путешествия с действующими визами

Если в старом загранпаспорте есть действующие визы (например, американская, британская, канадская, шенгенская), аннулировать документ нецелесообразно. Новый паспорт оформляется без необходимости сдачи старого.

Вид на жительство и работа за границей

Во многих странах вид на жительство выдаётся на основании заграничного паспорта. При его замене могут возникнуть трудности с обновлением статуса. Поэтому для легализации за границей разумно сохранить старый паспорт.

Паспорт как запасной документ

Второй паспорт часто выручает:

при утере основного документа

при повреждении или невозможности считать данные

для срочной поездки, пока первый находится на оформлении визы

Какие документы нужны для оформления второго загранпаспорта

Чтобы получить второй паспорт, необходимо собрать пакет документов:

Внутренний паспорт гражданина Украины Идентификационный код (ИНН) Первый заграничный паспорт Оплата административного сбора: стандартное оформление (до 20 рабочих дней) — около 850 грн

срочное оформление (до 7 рабочих дней) — около 1496 грн Заявление (в случае оформления через ГМС)

Подать документы можно через:

Центры предоставления административных услуг (ЦНАП)

Подразделения Государственной миграционной службы

Сервисные центры «Паспортний сервіс»

Когда паспорт считается недействительным

Второй паспорт не всегда является действительным, особенно если первый подлежит аннулированию. Ниже приведены основные причины, по которым паспорт становится недействительным:

Истечение срока действия

До 16 лет: паспорт действителен 4 года

После 16 лет: паспорт выдается сроком на 10 лет

Изменение персональных данных

Смена фамилии (например, при заключении брака)

Исправление ошибок в персональных данных

Физическое повреждение или утеря

Невозможность считать информацию в машиночитаемой зоне

Порванные страницы, повреждённая обложка

Потеря или кража паспорта

В этих случаях паспорт подлежит изъятию, но его можно сохранить по специальному заявлению, если он ещё содержит важные визы.

Как сохранить старый паспорт с визами

Если в старом паспорте есть визы, действительные на момент оформления нового, вы можете вернуть его после аннулирования.

Порядок возврата:

Написать заявление с просьбой о возврате старого паспорта Обосновать необходимость возврата (например, наличие виз) При подаче старого паспорта сотрудники ГМС: пробивают два отверстия в машиночитаемой зоне

заносят его в реестр как аннулированный

возвращают владельцу лично

Такой документ сохраняется только в целях идентификации при предъявлении визы. Он не является действительным для пересечения границы, но может использоваться при визитах в консульства или при оформлении резидентских документов.

Нюансы при наличии двух паспортов

Даже если оба паспорта действительны, не следует забывать о правилах международных поездок и украинского законодательства.

Один паспорт — один маршрут

Рекомендуется использовать только один паспорт при конкретной поездке. Если вы пересекли границу по одному документу, используйте его же и при возвращении. Смена паспорта в пути может вызвать подозрения и привести к дополнительной проверке.

Ответственность за оба документа

Владельцу двух паспортов важно:

следить за сроками действия каждого

сообщать об утере или повреждении любого из них

не использовать один паспорт при наличии запрета на выезд по другому

Часто задаваемые вопросы

Вопросов по теме немало. Ниже — самые популярные из них:

Можно ли оставить старый паспорт с визами при смене фамилии?

Да, при смене фамилии гражданин имеет право подать заявление на возврат старого паспорта. Главное — объяснить его необходимость и наличие виз.

Что делать, если один из паспортов утерян?

Необходимо:

Обратиться в ближайшее подразделение миграционной службы Написать заявление об утере Получить справку Подать документы на новый паспорт

При этом второй загранпаспорт остаётся действительным и не аннулируется автоматически.

Практическое применение двух паспортов

На практике второй паспорт может пригодиться в самых разных ситуациях:

Бизнес-поездки

Гражданин с визой в США может в это же время подавать второй паспорт для получения визы в Китай или Индию. Так он не теряет время и не вынужден отменять деловые встречи.

Лечение за границей

При срочной поездке на лечение, если первый паспорт в процессе переоформления, второй документ помогает избежать задержек.

Проживание в другой стране

При оформлении ВНЖ гражданин может предъявить один паспорт, а второй использовать для краткосрочных выездов, не нарушая миграционных правил другой страны.

Рекомендации от юристов

Юристы советуют:

Всегда сохранять копии обоих паспортов

Не использовать аннулированный документ для поездок

Оповещать власти о смене персональных данных

Не использовать паспорта одновременно для разных миграционных целей

Подавать заявления и оформлять документы только через официальные каналы

Законодательство Украины позволяет иметь два заграничных паспорта одновременно, если один не подлежит обязательному изъятию. Важно грамотно оформить заявление на возврат старого паспорта, особенно если он содержит визы. При правильном использовании оба документа становятся мощным инструментом свободы передвижения, особенно для тех, кто работает, учится или живёт за границей.

Ранее мы писали о том, как вернуться в Украину, если потерялись документы за границей.