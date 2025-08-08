Пятница, 8 августа, 2025
Узнайте, во сколько восходит и заходит солнце 9 августа 2025 года. Таблица по городам Украины, долгота дня и полезные советы по адаптации.
Время чтения 1 мин.

Когда начинается рассвет и заканчивается день 9 августа 2025 года в Украине

Постепенное уменьшение светового времени в августе продолжается. 9 августа 2025 года — ещё один день, когда солнце выходит на небо немного позже, а его заход спешит на несколько минут раньше. Эти сдвиги могут казаться незаметными, но они определяют наш распорядок, самопочуття і навіть рівень енергії протягом дня. Рассвет, восход, заход и закат — это не просто астрономические события, а маркери наших активностей, настроения и планов.

В этой статье от DNEWS вы найдете точное время рассвета и заката по 22 городам Украины на 9 августа 2025 года, узнаете, какова будет долгота дня и как использовать солнечный ритм в повседневной жизни. Это особенно важно в конце лета, когда каждый светлый час становится ценнее.

Вторая неделя августа: свет уходит всё быстрее

К 9 августа световой день в Украине сократится ещё на 1–2 минуты по сравнению с 8 августа.

Средняя долгота дня на эту дату составляет около 14 часов 30 минут. Это значит, что в утренние часы уже становится темнее, а вечер наступает раньше, чем неделю назад. Эти временные сдвиги особенно важны для тех, кто работает на открытом воздухе, планирует утренние выезды, поездки или просто любит наблюдать за небом.

Рассвет и восход: время пробуждения природы

Восход солнца 9 августа наступает в интервале от 05:04 (на сході) до 06:01 (на заході). Первые лучи света задают тон дню. Адаптироваться к этому сдвигу помогает привычка вставать после естественного пробуждения — с рассветом.

Заход и закат: ориентиры для завершения дел

Солнце скрывается за горизонтом в диапазоне от 19:46 (Луганськ) до 20:40 (Ужгород). Это значит, что после 20:00 большая часть Украины погружается в вечерние сумерки, особенно вне больших городов.

Время рассвета, заката и долгота дня 9 августа 2025 года по городам Украины

ГородВремя рассветаВремя закатаДолгота дня
Киев05:4320:1214 ч 29 мин
Львов05:5420:3314 ч 39 мин
Одесса05:4820:1214 ч 24 мин
Харьков05:2719:5814 ч 31 мин
Днепр05:3420:0314 ч 29 мин
Запорожье05:3520:0214 ч 27 мин
Донецк05:2819:5714 ч 29 мин
Кривой Рог05:3620:0214 ч 26 мин
Луцк05:5820:3914 ч 41 мин
Житомир05:4620:2014 ч 34 мин
Чернигов05:3720:1214 ч 35 мин
Черкассы05:4120:1114 ч 30 мин
Сумы05:3120:0514 ч 34 мин
Полтава05:3520:0714 ч 32 мин
Кропивницкий05:4320:0714 ч 24 мин
Николаев05:4720:1014 ч 23 мин
Херсон05:4720:0914 ч 22 мин
Луганск05:0419:4614 ч 42 мин
Ужгород06:0120:4014 ч 39 мин
Ивано-Франковск05:5620:3614 ч 40 мин
Тернополь05:5520:3414 ч 39 мин
Черновцы05:5520:3314 ч 38 мин

Данные указаны по местному времени и основаны на астрономических расчётах. Возможны отклонения до ±2 минут в зависимости от рельефа и погодных условий.

Как использовать солнечный график в повседневной жизни

Жизнь по солнечному ритму помогает снизить стресс и выровнять внутренние часы.

В августе особенно важно синхронизироваться с природным светом: он уже идёт на убыль, а организм требует больше отдыха и меньше перегрузок.

Утро — лучшее время для фокусной работы

С 06:00 до 10:00 — оптимальные часы для сложных задач. Свет усиливает концентрацию, а рассвет задаёт тон дню. Откладывая важные дела на вечер, вы теряете эффективность.

Вечер — время для завершения, не старта

После 19:00 свет снижается, выработка мелатонина активизируется. Это время лучше посвятить отдыху, прогулке, домашним делам. Не стоит планировать встречи или напряжённые проекты.

Почему важно отслеживать долготу дня в августе

Сокращение светового периода влияет не только на энергетику, но и на физиологические процессы. Уменьшается выработка серотонина, возрастает потребность в отдыхе. Игнорирование этих перемен может привести к бессоннице, усталости и снижению настроения.

Рекомендации: как адаптироваться к сжимающемуся дню

  • Вставать с рассветом или вскоре после него.
  • Планировать ключевые активности до 15:00.
  • Завершать внешний актив до захода солнца.
  • Вечером использовать мягкий, тёплый свет.

Ранее мы писали о том, полезно ли спать голым: плюсы и минусы.

