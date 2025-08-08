Постепенное уменьшение светового времени в августе продолжается. 9 августа 2025 года — ещё один день, когда солнце выходит на небо немного позже, а его заход спешит на несколько минут раньше. Эти сдвиги могут казаться незаметными, но они определяют наш распорядок, самопочуття і навіть рівень енергії протягом дня. Рассвет, восход, заход и закат — это не просто астрономические события, а маркери наших активностей, настроения и планов.
В этой статье от DNEWS вы найдете точное время рассвета и заката по 22 городам Украины на 9 августа 2025 года, узнаете, какова будет долгота дня и как использовать солнечный ритм в повседневной жизни. Это особенно важно в конце лета, когда каждый светлый час становится ценнее.
Вторая неделя августа: свет уходит всё быстрее
К 9 августа световой день в Украине сократится ещё на 1–2 минуты по сравнению с 8 августа.
Средняя долгота дня на эту дату составляет около 14 часов 30 минут. Это значит, что в утренние часы уже становится темнее, а вечер наступает раньше, чем неделю назад. Эти временные сдвиги особенно важны для тех, кто работает на открытом воздухе, планирует утренние выезды, поездки или просто любит наблюдать за небом.
Рассвет и восход: время пробуждения природы
Восход солнца 9 августа наступает в интервале от 05:04 (на сході) до 06:01 (на заході). Первые лучи света задают тон дню. Адаптироваться к этому сдвигу помогает привычка вставать после естественного пробуждения — с рассветом.
Заход и закат: ориентиры для завершения дел
Солнце скрывается за горизонтом в диапазоне от 19:46 (Луганськ) до 20:40 (Ужгород). Это значит, что после 20:00 большая часть Украины погружается в вечерние сумерки, особенно вне больших городов.
Время рассвета, заката и долгота дня 9 августа 2025 года по городам Украины
|Город
|Время рассвета
|Время заката
|Долгота дня
|Киев
|05:43
|20:12
|14 ч 29 мин
|Львов
|05:54
|20:33
|14 ч 39 мин
|Одесса
|05:48
|20:12
|14 ч 24 мин
|Харьков
|05:27
|19:58
|14 ч 31 мин
|Днепр
|05:34
|20:03
|14 ч 29 мин
|Запорожье
|05:35
|20:02
|14 ч 27 мин
|Донецк
|05:28
|19:57
|14 ч 29 мин
|Кривой Рог
|05:36
|20:02
|14 ч 26 мин
|Луцк
|05:58
|20:39
|14 ч 41 мин
|Житомир
|05:46
|20:20
|14 ч 34 мин
|Чернигов
|05:37
|20:12
|14 ч 35 мин
|Черкассы
|05:41
|20:11
|14 ч 30 мин
|Сумы
|05:31
|20:05
|14 ч 34 мин
|Полтава
|05:35
|20:07
|14 ч 32 мин
|Кропивницкий
|05:43
|20:07
|14 ч 24 мин
|Николаев
|05:47
|20:10
|14 ч 23 мин
|Херсон
|05:47
|20:09
|14 ч 22 мин
|Луганск
|05:04
|19:46
|14 ч 42 мин
|Ужгород
|06:01
|20:40
|14 ч 39 мин
|Ивано-Франковск
|05:56
|20:36
|14 ч 40 мин
|Тернополь
|05:55
|20:34
|14 ч 39 мин
|Черновцы
|05:55
|20:33
|14 ч 38 мин
Данные указаны по местному времени и основаны на астрономических расчётах. Возможны отклонения до ±2 минут в зависимости от рельефа и погодных условий.
Как использовать солнечный график в повседневной жизни
Жизнь по солнечному ритму помогает снизить стресс и выровнять внутренние часы.
В августе особенно важно синхронизироваться с природным светом: он уже идёт на убыль, а организм требует больше отдыха и меньше перегрузок.
Утро — лучшее время для фокусной работы
С 06:00 до 10:00 — оптимальные часы для сложных задач. Свет усиливает концентрацию, а рассвет задаёт тон дню. Откладывая важные дела на вечер, вы теряете эффективность.
Вечер — время для завершения, не старта
После 19:00 свет снижается, выработка мелатонина активизируется. Это время лучше посвятить отдыху, прогулке, домашним делам. Не стоит планировать встречи или напряжённые проекты.
Почему важно отслеживать долготу дня в августе
Сокращение светового периода влияет не только на энергетику, но и на физиологические процессы. Уменьшается выработка серотонина, возрастает потребность в отдыхе. Игнорирование этих перемен может привести к бессоннице, усталости и снижению настроения.
Рекомендации: как адаптироваться к сжимающемуся дню
- Вставать с рассветом или вскоре после него.
- Планировать ключевые активности до 15:00.
- Завершать внешний актив до захода солнца.
- Вечером использовать мягкий, тёплый свет.
