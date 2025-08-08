Постепенное уменьшение светового времени в августе продолжается. 9 августа 2025 года — ещё один день, когда солнце выходит на небо немного позже, а его заход спешит на несколько минут раньше. Эти сдвиги могут казаться незаметными, но они определяют наш распорядок, самопочуття і навіть рівень енергії протягом дня. Рассвет, восход, заход и закат — это не просто астрономические события, а маркери наших активностей, настроения и планов.

В этой статье от DNEWS вы найдете точное время рассвета и заката по 22 городам Украины на 9 августа 2025 года, узнаете, какова будет долгота дня и как использовать солнечный ритм в повседневной жизни. Это особенно важно в конце лета, когда каждый светлый час становится ценнее.

Вторая неделя августа: свет уходит всё быстрее

К 9 августа световой день в Украине сократится ещё на 1–2 минуты по сравнению с 8 августа.

Средняя долгота дня на эту дату составляет около 14 часов 30 минут. Это значит, что в утренние часы уже становится темнее, а вечер наступает раньше, чем неделю назад. Эти временные сдвиги особенно важны для тех, кто работает на открытом воздухе, планирует утренние выезды, поездки или просто любит наблюдать за небом.

Рассвет и восход: время пробуждения природы

Восход солнца 9 августа наступает в интервале от 05:04 (на сході) до 06:01 (на заході). Первые лучи света задают тон дню. Адаптироваться к этому сдвигу помогает привычка вставать после естественного пробуждения — с рассветом.

Заход и закат: ориентиры для завершения дел

Солнце скрывается за горизонтом в диапазоне от 19:46 (Луганськ) до 20:40 (Ужгород). Это значит, что после 20:00 большая часть Украины погружается в вечерние сумерки, особенно вне больших городов.

Время рассвета, заката и долгота дня 9 августа 2025 года по городам Украины

Город Время рассвета Время заката Долгота дня Киев 05:43 20:12 14 ч 29 мин Львов 05:54 20:33 14 ч 39 мин Одесса 05:48 20:12 14 ч 24 мин Харьков 05:27 19:58 14 ч 31 мин Днепр 05:34 20:03 14 ч 29 мин Запорожье 05:35 20:02 14 ч 27 мин Донецк 05:28 19:57 14 ч 29 мин Кривой Рог 05:36 20:02 14 ч 26 мин Луцк 05:58 20:39 14 ч 41 мин Житомир 05:46 20:20 14 ч 34 мин Чернигов 05:37 20:12 14 ч 35 мин Черкассы 05:41 20:11 14 ч 30 мин Сумы 05:31 20:05 14 ч 34 мин Полтава 05:35 20:07 14 ч 32 мин Кропивницкий 05:43 20:07 14 ч 24 мин Николаев 05:47 20:10 14 ч 23 мин Херсон 05:47 20:09 14 ч 22 мин Луганск 05:04 19:46 14 ч 42 мин Ужгород 06:01 20:40 14 ч 39 мин Ивано-Франковск 05:56 20:36 14 ч 40 мин Тернополь 05:55 20:34 14 ч 39 мин Черновцы 05:55 20:33 14 ч 38 мин

Данные указаны по местному времени и основаны на астрономических расчётах. Возможны отклонения до ±2 минут в зависимости от рельефа и погодных условий.

Как использовать солнечный график в повседневной жизни

Жизнь по солнечному ритму помогает снизить стресс и выровнять внутренние часы.

В августе особенно важно синхронизироваться с природным светом: он уже идёт на убыль, а организм требует больше отдыха и меньше перегрузок.

Утро — лучшее время для фокусной работы

С 06:00 до 10:00 — оптимальные часы для сложных задач. Свет усиливает концентрацию, а рассвет задаёт тон дню. Откладывая важные дела на вечер, вы теряете эффективность.

Вечер — время для завершения, не старта

После 19:00 свет снижается, выработка мелатонина активизируется. Это время лучше посвятить отдыху, прогулке, домашним делам. Не стоит планировать встречи или напряжённые проекты.

Почему важно отслеживать долготу дня в августе

Сокращение светового периода влияет не только на энергетику, но и на физиологические процессы. Уменьшается выработка серотонина, возрастает потребность в отдыхе. Игнорирование этих перемен может привести к бессоннице, усталости и снижению настроения.

Рекомендации: как адаптироваться к сжимающемуся дню

Вставать с рассветом или вскоре после него.

Планировать ключевые активности до 15:00.

Завершать внешний актив до захода солнца.

Вечером использовать мягкий, тёплый свет.

