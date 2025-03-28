Когда надо обменять паспорт-книжечку на ID-карту: важная информация для украинцев

Обмен паспорта-книжечки на ID-карту возможен по желанию владельца, но существуют ситуации, когда это необходимо сделать обязательно.

Государственная миграционная служба Украины разъяснила, когда обязательна замена паспорта-книжечки на ID-карту. Согласно информации, паспорта-книжечки образца 1994 года остаются действительными. Их можно обменять на ID-карту по желанию владельца, поскольку закон не устанавливает конечный срок действия документов.

Есть несколько случаев, когда обмен паспорта на ID-карту обязателен:

Если изменилась информация в паспорте (например, смена фамилии или имени). Если паспорт стал непригодным для использования из-за физических повреждений или неясного фото, что затрудняет идентификацию. Если человек достиг 25 или 45 лет и не вклеил фото в паспорт-книжечку в течение одного месяца (кроме случаев военного положения).

Важно отметить, что если человек достиг 24 или 45 лет во время военного положения и не вложил фото вовремя, он должен сделать это в течение 30 календарных дней после прекращения или отмены военного положения.