Время восхода и заката 11 августа 2025 года в Украине. Долгота дня, рассвет и заход солнца по 22 городам. Как использовать солнечный ритм.
Общество
Время чтения 1 мин.

Когда рассвет и закат 11 августа 2025 года: долгота дня в Украине

11 серпня — це точка, з якої вже остаточно відчувається зміна сезону. День ще досить довгий, але сонце вже не так високо над горизонтом, а його присутність у небі скорочується з кожною добою. Рассветы становятся тише, закаты — более насыщенными, а долгота дня стремительно уменьшается. Время восхода и захода солнца всё больше определяет ритм нашего дня — как в работе, так и в отдыхе.

В этой статье от DNEWS вы найдёте точную информацию о времени рассвета и заката 11 августа 2025 года в Украине, продолжительность светового дня в крупнейших городах, и полезные советы по адаптации к изменяющемуся солнечному циклу. Материал будет особенно полезен для дачников, туристов, водителей, родителей школьников и всех, кто живёт по световому ритму.

Сколько длится день 11 августа: солнечный цикл ускоряется

На 11 августа долгота светового дня в Украине составляет в среднем 14 часов 24 минуты.

Это уже почти на полчаса меньше, чем в начале месяца. Утренние часы становятся более медленными, а вечер ускоряется — солнце уходит за горизонт ближе к 20:00. Этот процесс продолжается ежедневно, сокращая день ещё на 1–2 минуты. Поэтому, если вы хотите использовать свет с максимальной пользой, стоит ориентироваться на точное время рассвета и захода.

Рассвет и восход: когда начинается утро

Утро приходит неравномерно по стране: на востоке солнце встаёт около 05:06, на западе — ближе к 06:03. Это сказывается на планировании утренних задач — выездов, тренировок, полива огорода и многого другого.

Закат и заход солнца: когда день заканчивается

Во всех регионах Украины заход солнца происходит в интервале с 19:44 до 20:36. В городах западной части страна дольше остаётся светло, в восточных — сумерки наступают быстрее.

Таблица: время рассвета, заката и долгота дня 11 августа 2025 года по городам Украины

ГородВремя рассветаВремя закатаДолгота дня
Киев05:4520:0814 ч 23 мин
Львов05:5620:2914 ч 33 мин
Одесса05:5020:0914 ч 19 мин
Харьков05:2919:5514 ч 26 мин
Днепр05:3620:0014 ч 24 мин
Запорожье05:3719:5914 ч 22 мин
Донецк05:3019:5414 ч 24 мин
Кривой Рог05:3820:0014 ч 22 мин
Луцк06:0020:3514 ч 35 мин
Житомир05:4820:1614 ч 28 мин
Чернигов05:3920:0814 ч 29 мин
Черкассы05:4320:0814 ч 25 мин
Сумы05:3320:0114 ч 28 мин
Полтава05:3720:0314 ч 26 мин
Кропивницкий05:4520:0314 ч 18 мин
Николаев05:4920:0614 ч 17 мин
Херсон05:4920:0514 ч 16 мин
Луганск05:0619:4414 ч 38 мин
Ужгород06:0320:3614 ч 33 мин
Ивано-Франковск05:5820:3214 ч 34 мин
Тернополь05:5720:3014 ч 33 мин
Черновцы05:5720:2914 ч 32 мин

Данные могут незначительно отличаться в зависимости от ландшафта и погодных условий.

Как использовать знания о световом дне на практике

Световой ритм — это биологический метроном. Привязка к нему позволяет лучше отдыхать, работать и адаптироваться к сезонным изменениям.

Утро — главное время дня

До 10:00 утра вы максимально эффективны. В это время повышается уровень кортизола и концентрации. Используйте период с рассвета до обеда для самых важных дел — они пойдут быстрее.

Вечер — время замедления

После 19:00 начинается естественное снижение энергии. Солнце опускается ниже горизонта, тело начинает вырабатывать мелатонин. Хорошее время для ужина, прогулки, общения или чтения.

Для кого особенно важен солнечный ритм

  • Фермерам — чтобы планировать полив, сбор урожая, обработку грядок;
  • Туристам и водителям — для расчёта маршрутов и времени в пути;
  • Родителям школьников — для раннего пробуждения и правильного режима;
  • Фрилансерам и офисным работникам — для восстановления продуктивности.

Почему важно следить за временем восхода и захода солнца

Сокращение дня — это сигнал не только календарный, но и физический. Чем раньше вы перестроитесь на осенний ритм, тем легче пройдёте межсезонье.

Ранее мы писали о том, почему хочется спать: причины повышенной сонливости.

