11 серпня — це точка, з якої вже остаточно відчувається зміна сезону. День ще досить довгий, але сонце вже не так високо над горизонтом, а його присутність у небі скорочується з кожною добою. Рассветы становятся тише, закаты — более насыщенными, а долгота дня стремительно уменьшается. Время восхода и захода солнца всё больше определяет ритм нашего дня — как в работе, так и в отдыхе.

В этой статье от DNEWS вы найдёте точную информацию о времени рассвета и заката 11 августа 2025 года в Украине, продолжительность светового дня в крупнейших городах, и полезные советы по адаптации к изменяющемуся солнечному циклу. Материал будет особенно полезен для дачников, туристов, водителей, родителей школьников и всех, кто живёт по световому ритму.

Сколько длится день 11 августа: солнечный цикл ускоряется

На 11 августа долгота светового дня в Украине составляет в среднем 14 часов 24 минуты.

Это уже почти на полчаса меньше, чем в начале месяца. Утренние часы становятся более медленными, а вечер ускоряется — солнце уходит за горизонт ближе к 20:00. Этот процесс продолжается ежедневно, сокращая день ещё на 1–2 минуты. Поэтому, если вы хотите использовать свет с максимальной пользой, стоит ориентироваться на точное время рассвета и захода.

Рассвет и восход: когда начинается утро

Утро приходит неравномерно по стране: на востоке солнце встаёт около 05:06, на западе — ближе к 06:03. Это сказывается на планировании утренних задач — выездов, тренировок, полива огорода и многого другого.

Закат и заход солнца: когда день заканчивается

Во всех регионах Украины заход солнца происходит в интервале с 19:44 до 20:36. В городах западной части страна дольше остаётся светло, в восточных — сумерки наступают быстрее.

Таблица: время рассвета, заката и долгота дня 11 августа 2025 года по городам Украины

Город Время рассвета Время заката Долгота дня Киев 05:45 20:08 14 ч 23 мин Львов 05:56 20:29 14 ч 33 мин Одесса 05:50 20:09 14 ч 19 мин Харьков 05:29 19:55 14 ч 26 мин Днепр 05:36 20:00 14 ч 24 мин Запорожье 05:37 19:59 14 ч 22 мин Донецк 05:30 19:54 14 ч 24 мин Кривой Рог 05:38 20:00 14 ч 22 мин Луцк 06:00 20:35 14 ч 35 мин Житомир 05:48 20:16 14 ч 28 мин Чернигов 05:39 20:08 14 ч 29 мин Черкассы 05:43 20:08 14 ч 25 мин Сумы 05:33 20:01 14 ч 28 мин Полтава 05:37 20:03 14 ч 26 мин Кропивницкий 05:45 20:03 14 ч 18 мин Николаев 05:49 20:06 14 ч 17 мин Херсон 05:49 20:05 14 ч 16 мин Луганск 05:06 19:44 14 ч 38 мин Ужгород 06:03 20:36 14 ч 33 мин Ивано-Франковск 05:58 20:32 14 ч 34 мин Тернополь 05:57 20:30 14 ч 33 мин Черновцы 05:57 20:29 14 ч 32 мин

Данные могут незначительно отличаться в зависимости от ландшафта и погодных условий.

Как использовать знания о световом дне на практике

Световой ритм — это биологический метроном. Привязка к нему позволяет лучше отдыхать, работать и адаптироваться к сезонным изменениям.

Утро — главное время дня

До 10:00 утра вы максимально эффективны. В это время повышается уровень кортизола и концентрации. Используйте период с рассвета до обеда для самых важных дел — они пойдут быстрее.

Вечер — время замедления

После 19:00 начинается естественное снижение энергии. Солнце опускается ниже горизонта, тело начинает вырабатывать мелатонин. Хорошее время для ужина, прогулки, общения или чтения.

Для кого особенно важен солнечный ритм

Фермерам — чтобы планировать полив, сбор урожая, обработку грядок;

— чтобы планировать полив, сбор урожая, обработку грядок; Туристам и водителям — для расчёта маршрутов и времени в пути;

— для расчёта маршрутов и времени в пути; Родителям школьников — для раннего пробуждения и правильного режима;

— для раннего пробуждения и правильного режима; Фрилансерам и офисным работникам — для восстановления продуктивности.

Почему важно следить за временем восхода и захода солнца

Сокращение дня — это сигнал не только календарный, но и физический. Чем раньше вы перестроитесь на осенний ритм, тем легче пройдёте межсезонье.

