11 серпня — це точка, з якої вже остаточно відчувається зміна сезону. День ще досить довгий, але сонце вже не так високо над горизонтом, а його присутність у небі скорочується з кожною добою. Рассветы становятся тише, закаты — более насыщенными, а долгота дня стремительно уменьшается. Время восхода и захода солнца всё больше определяет ритм нашего дня — как в работе, так и в отдыхе.
В этой статье от DNEWS вы найдёте точную информацию о времени рассвета и заката 11 августа 2025 года в Украине, продолжительность светового дня в крупнейших городах, и полезные советы по адаптации к изменяющемуся солнечному циклу. Материал будет особенно полезен для дачников, туристов, водителей, родителей школьников и всех, кто живёт по световому ритму.
Сколько длится день 11 августа: солнечный цикл ускоряется
На 11 августа долгота светового дня в Украине составляет в среднем 14 часов 24 минуты.
Это уже почти на полчаса меньше, чем в начале месяца. Утренние часы становятся более медленными, а вечер ускоряется — солнце уходит за горизонт ближе к 20:00. Этот процесс продолжается ежедневно, сокращая день ещё на 1–2 минуты. Поэтому, если вы хотите использовать свет с максимальной пользой, стоит ориентироваться на точное время рассвета и захода.
Рассвет и восход: когда начинается утро
Утро приходит неравномерно по стране: на востоке солнце встаёт около 05:06, на западе — ближе к 06:03. Это сказывается на планировании утренних задач — выездов, тренировок, полива огорода и многого другого.
Закат и заход солнца: когда день заканчивается
Во всех регионах Украины заход солнца происходит в интервале с 19:44 до 20:36. В городах западной части страна дольше остаётся светло, в восточных — сумерки наступают быстрее.
Таблица: время рассвета, заката и долгота дня 11 августа 2025 года по городам Украины
|Город
|Время рассвета
|Время заката
|Долгота дня
|Киев
|05:45
|20:08
|14 ч 23 мин
|Львов
|05:56
|20:29
|14 ч 33 мин
|Одесса
|05:50
|20:09
|14 ч 19 мин
|Харьков
|05:29
|19:55
|14 ч 26 мин
|Днепр
|05:36
|20:00
|14 ч 24 мин
|Запорожье
|05:37
|19:59
|14 ч 22 мин
|Донецк
|05:30
|19:54
|14 ч 24 мин
|Кривой Рог
|05:38
|20:00
|14 ч 22 мин
|Луцк
|06:00
|20:35
|14 ч 35 мин
|Житомир
|05:48
|20:16
|14 ч 28 мин
|Чернигов
|05:39
|20:08
|14 ч 29 мин
|Черкассы
|05:43
|20:08
|14 ч 25 мин
|Сумы
|05:33
|20:01
|14 ч 28 мин
|Полтава
|05:37
|20:03
|14 ч 26 мин
|Кропивницкий
|05:45
|20:03
|14 ч 18 мин
|Николаев
|05:49
|20:06
|14 ч 17 мин
|Херсон
|05:49
|20:05
|14 ч 16 мин
|Луганск
|05:06
|19:44
|14 ч 38 мин
|Ужгород
|06:03
|20:36
|14 ч 33 мин
|Ивано-Франковск
|05:58
|20:32
|14 ч 34 мин
|Тернополь
|05:57
|20:30
|14 ч 33 мин
|Черновцы
|05:57
|20:29
|14 ч 32 мин
Данные могут незначительно отличаться в зависимости от ландшафта и погодных условий.
Как использовать знания о световом дне на практике
Световой ритм — это биологический метроном. Привязка к нему позволяет лучше отдыхать, работать и адаптироваться к сезонным изменениям.
Утро — главное время дня
До 10:00 утра вы максимально эффективны. В это время повышается уровень кортизола и концентрации. Используйте период с рассвета до обеда для самых важных дел — они пойдут быстрее.
Вечер — время замедления
После 19:00 начинается естественное снижение энергии. Солнце опускается ниже горизонта, тело начинает вырабатывать мелатонин. Хорошее время для ужина, прогулки, общения или чтения.
Для кого особенно важен солнечный ритм
- Фермерам — чтобы планировать полив, сбор урожая, обработку грядок;
- Туристам и водителям — для расчёта маршрутов и времени в пути;
- Родителям школьников — для раннего пробуждения и правильного режима;
- Фрилансерам и офисным работникам — для восстановления продуктивности.
Почему важно следить за временем восхода и захода солнца
Сокращение дня — это сигнал не только календарный, но и физический. Чем раньше вы перестроитесь на осенний ритм, тем легче пройдёте межсезонье.
