17 июля 2025 года — середина лета, когда дни ещё длинные, но солнце постепенно идёт на спад. Этот день идеально подходит для утренних пробежек, загородных прогулок, рыбалки или просто спокойного вечера на природе. Но чтобы спланировать активности, важно знать точное время восхода и заката солнца. В Украине это время отличается в зависимости от региона: восточные области встречают утро раньше, а на западе солнце заходит позднее. DNEWS собрал для вас актуальные данные по городам, чтобы вы могли наслаждаться каждым солнечным моментом.

Солнечная активность и продолжительность дня

Солнце 17 июля 2025 года будет особенно ярким, ведь летний сезон ещё в разгаре. Долгота светового дня постепенно сокращается, но день всё ещё остаётся длинным и насыщенным.

В большинстве регионов Украины световой день длится более 15 часов. Это позволяет не только проводить время на улице, но и грамотно планировать энергетические нагрузки, поездки и отдых. Рассвет и закат варьируются в зависимости от географического положения города, что стоит учитывать при составлении расписания.

Как влияет долгота дня на повседневную активность

Продолжительный световой день стимулирует физическую и умственную активность. Люди чаще выходят на улицу, занимаются спортом, путешествуют. Кроме того, солнце положительно влияет на эмоциональное состояние и выработку витамина D.

Рекомендации по активностям в светлое время

Утренние часы отлично подходят для прогулок, спорта и концентрации. Вечерние — для отдыха, размышлений или встреч с друзьями. Зная время восхода и заката, можно выстроить оптимальный режим дня.

Время рассвета и заката 17 июля 2025 в крупнейших городах Украины

Рассмотрим, как распределяется солнечная активность по крупным городам страны. Восток и запад ощутимо отличаются, но все они имеют свои особенности.

Киев

Рассвет: 05:09 Закат: 20:55 Световой день: 15 часов 46 минут

Харьков

Рассвет: 04:51 Закат: 20:40 Световой день: 15 часов 49 минут

Одесса

Рассвет: 05:19 Закат: 20:43 Световой день: 15 часов 24 минуты

Днепр

Рассвет: 05:00 Закат: 20:41 Световой день: 15 часов 41 минута

Львов

Рассвет: 05:32 Закат: 21:15 Световой день: 15 часов 43 минуты

Запорожье

Рассвет: 04:58 Закат: 20:36 Световой день: 15 часов 38 минут

Винница

Рассвет: 05:18 Закат: 21:00 Световой день: 15 часов 42 минуты

Полтава

Рассвет: 04:57 Закат: 20:45 Световой день: 15 часов 48 минут

Чернигов

Рассвет: 05:02 Закат: 20:58 Световой день: 15 часов 56 минут

Черкассы

Рассвет: 05:07 Закат: 20:50 Световой день: 15 часов 43 минуты

Расширенные данные по другим городам

Чтобы покрыть больше регионов, приводим дополнительно информацию для других 20 городов.

Ужгород

Рассвет: 05:38 Закат: 21:22 Световой день: 15 часов 44 минуты

Луцк

Рассвет: 05:28 Закат: 21:16 Световой день: 15 часов 48 минут

Ровно

Рассвет: 05:26 Закат: 21:12 Световой день: 15 часов 46 минут

Тернополь

Рассвет: 05:29 Закат: 21:13 Световой день: 15 часов 44 минуты

Ивано-Франковск

Рассвет: 05:32 Закат: 21:15 Световой день: 15 часов 43 минуты

Черновцы

Рассвет: 05:32 Закат: 21:12 Световой день: 15 часов 40 минут

Кропивницкий

Рассвет: 05:11 Закат: 20:48 Световой день: 15 часов 37 минут

Николаев

Рассвет: 05:17 Закат: 20:41 Световой день: 15 часов 24 минуты

Херсон

Рассвет: 05:12 Закат: 20:37 Световой день: 15 часов 25 минут

Сумы

Рассвет: 04:53 Закат: 20:49 Световой день: 15 часов 56 минут

Краматорск

Рассвет: 04:48 Закат: 20:33 Световой день: 15 часов 45 минут

Мелитополь

Рассвет: 05:02 Закат: 20:33 Световой день: 15 часов 31 минута

Конотоп

Рассвет: 04:55 Закат: 20:52 Световой день: 15 часов 57 минут

Белая Церковь

Рассвет: 05:10 Закат: 20:58 Световой день: 15 часов 48 минут

Бровары

Рассвет: 05:08 Закат: 20:56 Световой день: 15 часов 48 минут

Борисполь

Рассвет: 05:08 Закат: 20:56 Световой день: 15 часов 48 минут

Каменское

Рассвет: 05:01 Закат: 20:40 Световой день: 15 часов 39 минут

Павлоград

Рассвет: 04:58 Закат: 20:38 Световой день: 15 часов 40 минут

Никополь

Рассвет: 05:03 Закат: 20:39 Световой день: 15 часов 36 минут

Бердянск

Рассвет: 04:59 Закат: 20:31 Световой день: 15 часов 32 минуты

Рекомендации

Летний световой день 17 июля 2025 года остаётся комфортным для большинства видов активности. Планируя поездки, спорт или отдых, обращайте внимание на рассвет и закат в вашем городе. Эти данные помогут сделать день насыщенным, полезным и сбалансированным.

Как использовать данные на практике

Зная точное время восхода и захода солнца, можно избежать жары в пик, выбрать безопасное время для прогулки или сделать красивые фото на закате. Особенно это важно для родителей с детьми, спортсменов, фермеров и туристов.

Почему важно следить за изменениями

Каждый день длительность света уменьшается на 1–2 минуты. Это влияет на наше настроение и активность. Регулярно сверяясь с солнечным графиком, вы поддерживаете баланс между телом и окружающей природой.

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