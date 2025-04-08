Когда снова будет тепло: прогноз погоды на 9 апреля 2025 года для разных регионов Украины

Апрель 2025 года в Украине продолжает преподносить погодные сюрпризы. После кратковременного потепления в начале месяца в страну вновь вернулся холодный фронт. Многие жители интересуются: когда же снова установится тёплая весенняя погода?
В этом материале DNEWS представляет детальный прогноз погоды на 9 апреля 2025 года по регионам Украины, включая информацию о температуре воздуха, осадках и ветре, а также ориентировочные сроки возвращения тепла.
Общий прогноз по Украине на 9 апреля
Согласно данным синоптиков, 9 апреля в большинстве регионов Украины ожидается прохладная погода с температурой ниже климатической нормы на 3–5 градусов. В некоторых областях прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Основные показатели:
- Температура воздуха днём: от +3 °C до +6 °C
- Температура ночью: от -3 °C до 0 °C
- Ветер: северо-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с
- Осадки: в центральных и восточных областях ожидаются дожди, местами с мокрым снегом
Прогноз по регионам
Киев и Киевская область
В Киеве 9 апреля прогнозируется облачная погода с небольшими прояснениями. Возможен небольшой дождь в утренние часы. Температура воздуха днём составит около +3 °C, ночью опустится до -3 °C. Ветер северо-западный, умеренный.
Западная Украина
Во Львове и Ивано-Франковске ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура воздуха достигнет +5 °C, ночная опустится до 0 °C. В Ужгороде прогнозируется более тёплая погода: днём до +11 °C, ночью около +3 °C.
Восточная Украина
В Харькове и области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днём температура воздуха поднимется до +4 °C, ночью опустится до -2 °C. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.
Центральная Украина
В Днепре и Полтаве ожидается облачная погода с небольшими осадками. Дневная температура воздуха составит около +6 °C, ночная — около 0 °C.
Южная Украина
В Одессе прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Днём температура воздуха достигнет +6 °C, ночью опустится до +1 °C.
Северная Украина
В Чернигове и Сумах ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днём температура воздуха составит около +5 °C, ночью опустится до -2 °C.
Карпаты
В горных районах Карпат прогнозируется значительное похолодание. На высоте свыше 1000 метров температура воздуха может опуститься до -15 °C. Ожидаются обильные снегопады, что может привести к ухудшению видимости и осложнению дорожной обстановки. Туристам и местным жителям рекомендуется воздержаться от поездок в горы в этот период.
Когда вернётся тепло
По предварительным прогнозам, устойчивое потепление ожидается после 15 апреля. С этого времени дневные температуры начнут постепенно повышаться, достигая +12…+15 °C в большинстве регионов. Ночные температуры также станут более комфортными, не опускаясь ниже +5 °C.
Однако синоптики предупреждают, что весна в Украине часто сопровождается резкими изменениями погоды, поэтому рекомендуется регулярно отслеживать обновления прогнозов.
Ранее мы писали о том, когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз.