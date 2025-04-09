Когда Страстная неделя в 2025 году: что можно и что нельзя делать с 14 по 20 апреля

Страстная неделя — это особое время в православном календаре, предшествующее Пасхе. Она посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа, его страданиям, распятию, смерти и погребению. В 2025 году Страстная неделя начинается в понедельник, 14 апреля, и продолжается до Великой субботы, 19 апреля. Пасха Христова в этом году приходится на воскресенье, 20 апреля.
Этот период — самый строгий в Великом посту, когда верующие сосредотачиваются на молитве, покаянии, очищении души и тела. DNEWS даёт полный обзор значений каждого дня недели, традиций, разрешённых и запрещённых дел.
Даты Страстной недели в 2025 году
- 14 апреля (понедельник) — Великий понедельник
- 15 апреля (вторник) — Великий вторник
- 16 апреля (среда) — Великая среда
- 17 апреля (четверг) — Великий или Чистый четверг
- 18 апреля (пятница) — Великая пятница
- 19 апреля (суббота) — Великая суббота
- 20 апреля (воскресенье) — Пасха (Светлое Христово Воскресение)
Значение и смысл каждого дня
Великий понедельник — 14 апреля
День воспоминания о праведном Иосифе Прекрасном и проклятии бесплодной смоковницы. Оба события символизируют очищение души и призыв к духовной плодотворности.
Что можно делать:
- посещать службы, читать Евангелие;
- начинать уборку в доме;
- соблюдать строгий пост.
Что нельзя:
- ссориться, сквернословить, включать громкую музыку.
Великий вторник — 15 апреля
В этот день вспоминаются притчи о десяти девах, о талантах и Страшном суде. День духовного бодрствования и внутреннего внимания к себе.
Что можно:
- исповедоваться;
- молиться и размышлять о своей жизни.
Что не рекомендуется:
- заниматься праздными делами;
- злоупотреблять развлечениями.
Великая среда — 16 апреля
День, когда Иуда Искариот предал Христа. День размышлений о верности, предательстве и внутреннем очищении.
Что можно:
- исповедоваться, подавать милостыню;
- молиться за врагов.
Что нельзя:
- проявлять зависть, жадность и осуждать других.
Великий (Чистый) четверг — 17 апреля
Вспоминается Тайная вечеря и установление Таинства Причастия. В народе этот день называют Чистым, так как принято наводить порядок в доме и теле.
Что можно:
- причаститься;
- завершить уборку дома;
- печь куличи и готовить крашенки.
Что нельзя:
- откладывать подготовку к Пасхе на пятницу или субботу.
Великая пятница — 18 апреля
Самый скорбный день Страстной недели — день распятия Иисуса Христа. В храмах выносится Плащаница, символизирующая погребение Спасителя.
Что можно:
- посетить богослужение, особенно вечером;
- соблюдать строгий пост, желательно без еды до выноса Плащаницы.
Что категорически нельзя:
- смеяться, петь, устраивать застолья;
- заниматься физическим трудом, включая стирку и уборку.
Великая суббота — 19 апреля
В этот день Христос пребывает во гробе. Верующие находятся в ожидании Воскресения. Это время тишины, молитвы и последних приготовлений к Пасхе.
Что можно:
- печь куличи, красить яйца, собирать пасхальную корзину;
- посещать храм для освящения продуктов.
Что нельзя:
- устраивать празднования до наступления Пасхальной ночи.
Что важно помнить на Страстной неделе
- Главное в эти дни — не внешние запреты, а внутренняя сосредоточенность.
- Необязательно уходить в монастырскую строгость, но нужно проявлять уважение к духу недели: меньше суеты, больше тишины и молитвы.
- Физическая чистота (уборка, стирка, приготовление еды) важна, но она должна идти рядом с духовной работой над собой.
Когда начинать праздновать Пасху
Праздничные богослужения начинаются в ночь с субботы на воскресенье. Уже после полуночи верующие приветствуют друг друга словами «Христос Воскрес!» — и начинается светлое пасхальное торжество.
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