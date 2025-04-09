Когда Страстная неделя в 2025 году: что можно и что нельзя делать с 14 по 20 апреля

Страстная неделя — это особое время в православном календаре, предшествующее Пасхе. Она посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа, его страданиям, распятию, смерти и погребению. В 2025 году Страстная неделя начинается в понедельник, 14 апреля, и продолжается до Великой субботы, 19 апреля. Пасха Христова в этом году приходится на воскресенье, 20 апреля.

Этот период — самый строгий в Великом посту, когда верующие сосредотачиваются на молитве, покаянии, очищении души и тела. DNEWS даёт полный обзор значений каждого дня недели, традиций, разрешённых и запрещённых дел.

Даты Страстной недели в 2025 году

14 апреля (понедельник) — Великий понедельник

— Великий понедельник 15 апреля (вторник) — Великий вторник

— Великий вторник 16 апреля (среда) — Великая среда

— Великая среда 17 апреля (четверг) — Великий или Чистый четверг

— Великий или Чистый четверг 18 апреля (пятница) — Великая пятница

— Великая пятница 19 апреля (суббота) — Великая суббота

— Великая суббота 20 апреля (воскресенье) — Пасха (Светлое Христово Воскресение)

Значение и смысл каждого дня

Великий понедельник — 14 апреля

День воспоминания о праведном Иосифе Прекрасном и проклятии бесплодной смоковницы. Оба события символизируют очищение души и призыв к духовной плодотворности.

Что можно делать:

посещать службы, читать Евангелие;

начинать уборку в доме;

соблюдать строгий пост.

Что нельзя:

ссориться, сквернословить, включать громкую музыку.

Великий вторник — 15 апреля

В этот день вспоминаются притчи о десяти девах, о талантах и Страшном суде. День духовного бодрствования и внутреннего внимания к себе.

Что можно:

исповедоваться;

молиться и размышлять о своей жизни.

Что не рекомендуется:

заниматься праздными делами;

злоупотреблять развлечениями.

Великая среда — 16 апреля

День, когда Иуда Искариот предал Христа. День размышлений о верности, предательстве и внутреннем очищении.

Что можно:

исповедоваться, подавать милостыню;

молиться за врагов.

Что нельзя:

проявлять зависть, жадность и осуждать других.

Великий (Чистый) четверг — 17 апреля

Вспоминается Тайная вечеря и установление Таинства Причастия. В народе этот день называют Чистым, так как принято наводить порядок в доме и теле.

Что можно:

причаститься;

завершить уборку дома;

печь куличи и готовить крашенки.

Что нельзя:

откладывать подготовку к Пасхе на пятницу или субботу.

Великая пятница — 18 апреля

Самый скорбный день Страстной недели — день распятия Иисуса Христа. В храмах выносится Плащаница, символизирующая погребение Спасителя.

Что можно:

посетить богослужение, особенно вечером;

соблюдать строгий пост, желательно без еды до выноса Плащаницы.

Что категорически нельзя:

смеяться, петь, устраивать застолья;

заниматься физическим трудом, включая стирку и уборку.

Великая суббота — 19 апреля

В этот день Христос пребывает во гробе. Верующие находятся в ожидании Воскресения. Это время тишины, молитвы и последних приготовлений к Пасхе.

Что можно:

печь куличи, красить яйца, собирать пасхальную корзину;

посещать храм для освящения продуктов.

Что нельзя:

устраивать празднования до наступления Пасхальной ночи.

Что важно помнить на Страстной неделе

Главное в эти дни — не внешние запреты, а внутренняя сосредоточенность.

Необязательно уходить в монастырскую строгость, но нужно проявлять уважение к духу недели: меньше суеты, больше тишины и молитвы.

Физическая чистота (уборка, стирка, приготовление еды) важна, но она должна идти рядом с духовной работой над собой.

Когда начинать праздновать Пасху

Праздничные богослужения начинаются в ночь с субботы на воскресенье. Уже после полуночи верующие приветствуют друг друга словами «Христос Воскрес!» — и начинается светлое пасхальное торжество.

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