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Страстная неделя в 2025 году пройдёт с 14 по 19 апреля. Рассказываем, что можно и нельзя делать каждый день перед Пасхой, и как провести неделю с пользой.
Страстная неделя в 2025 году пройдёт с 14 по 19 апреля. Рассказываем, что можно и нельзя делать каждый день перед Пасхой, и как провести неделю с пользой.
Общество
Время чтения 1 мин.

Когда Страстная неделя в 2025 году: что можно и что нельзя делать с 14 по 20 апреля

Страстная неделя — это особое время в православном календаре, предшествующее Пасхе. Она посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа, его страданиям, распятию, смерти и погребению. В 2025 году Страстная неделя начинается в понедельник, 14 апреля, и продолжается до Великой субботы, 19 апреля. Пасха Христова в этом году приходится на воскресенье, 20 апреля.

Этот период — самый строгий в Великом посту, когда верующие сосредотачиваются на молитве, покаянии, очищении души и тела. DNEWS даёт полный обзор значений каждого дня недели, традиций, разрешённых и запрещённых дел.

Даты Страстной недели в 2025 году

  • 14 апреля (понедельник) — Великий понедельник
  • 15 апреля (вторник) — Великий вторник
  • 16 апреля (среда) — Великая среда
  • 17 апреля (четверг) — Великий или Чистый четверг
  • 18 апреля (пятница) — Великая пятница
  • 19 апреля (суббота) — Великая суббота
  • 20 апреля (воскресенье) — Пасха (Светлое Христово Воскресение)

Значение и смысл каждого дня

Великий понедельник — 14 апреля

День воспоминания о праведном Иосифе Прекрасном и проклятии бесплодной смоковницы. Оба события символизируют очищение души и призыв к духовной плодотворности.

Что можно делать:

  • посещать службы, читать Евангелие;
  • начинать уборку в доме;
  • соблюдать строгий пост.

Что нельзя:

  • ссориться, сквернословить, включать громкую музыку.

Великий вторник — 15 апреля

В этот день вспоминаются притчи о десяти девах, о талантах и Страшном суде. День духовного бодрствования и внутреннего внимания к себе.

Что можно:

  • исповедоваться;
  • молиться и размышлять о своей жизни.

Что не рекомендуется:

  • заниматься праздными делами;
  • злоупотреблять развлечениями.

Великая среда — 16 апреля

День, когда Иуда Искариот предал Христа. День размышлений о верности, предательстве и внутреннем очищении.

Что можно:

  • исповедоваться, подавать милостыню;
  • молиться за врагов.

Что нельзя:

  • проявлять зависть, жадность и осуждать других.

Великий (Чистый) четверг — 17 апреля

Вспоминается Тайная вечеря и установление Таинства Причастия. В народе этот день называют Чистым, так как принято наводить порядок в доме и теле.

Что можно:

  • причаститься;
  • завершить уборку дома;
  • печь куличи и готовить крашенки.

Что нельзя:

  • откладывать подготовку к Пасхе на пятницу или субботу.

Великая пятница — 18 апреля

Самый скорбный день Страстной недели — день распятия Иисуса Христа. В храмах выносится Плащаница, символизирующая погребение Спасителя.

Что можно:

  • посетить богослужение, особенно вечером;
  • соблюдать строгий пост, желательно без еды до выноса Плащаницы.

Что категорически нельзя:

  • смеяться, петь, устраивать застолья;
  • заниматься физическим трудом, включая стирку и уборку.

Великая суббота — 19 апреля

В этот день Христос пребывает во гробе. Верующие находятся в ожидании Воскресения. Это время тишины, молитвы и последних приготовлений к Пасхе.

Что можно:

  • печь куличи, красить яйца, собирать пасхальную корзину;
  • посещать храм для освящения продуктов.

Что нельзя:

  • устраивать празднования до наступления Пасхальной ночи.

Что важно помнить на Страстной неделе

  • Главное в эти дни — не внешние запреты, а внутренняя сосредоточенность.
  • Необязательно уходить в монастырскую строгость, но нужно проявлять уважение к духу недели: меньше суеты, больше тишины и молитвы.
  • Физическая чистота (уборка, стирка, приготовление еды) важна, но она должна идти рядом с духовной работой над собой.

Когда начинать праздновать Пасху

Праздничные богослужения начинаются в ночь с субботы на воскресенье. Уже после полуночи верующие приветствуют друг друга словами «Христос Воскрес!» — и начинается светлое пасхальное торжество.

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