Лунный календарь стрижек – это отличная возможность для всех, кто стремится улучшить состояние своих волос и добиться идеального результата. Каждая фаза Луны оказывает определённое влияние на наш организм и волосы, и зная, когда именно лучше обращаться к парикмахеру, можно значительно улучшить внешний вид и здоровье локонов. В этой статье DNEWS подробно разберёт, когда лучше стричься в июле 2025 года, какие дни благоприятны для стрижки, а какие стоит избегать.

Луна влияет на волосы через свои фазы, и, зная, как правильно планировать стрижку по лунному календарю, можно не только улучшить внешний вид своих локонов, но и привлечь удачу и деньги. Подходите к этому вопросу с умом и получите максимум пользы для ваших волос.

Влияние Луны на волосы

Известно, что Луна оказывает сильное влияние на различные аспекты нашей жизни, и волосы — не исключение. В разные фазы Луны волосы растут с разной скоростью и состоянием, и это нужно учитывать при планировании стрижки или других процедур. Лунный календарь может помочь избежать неприятных последствий, таких как тусклые и ломкие волосы, или наоборот — гарантировать успешный результат от процедуры.

Кроме того, не стоит забывать, что каждый день имеет своё значение в контексте Луны. Так, например, определённые дни идеально подходят для стрижек, а другие — для покраски или укладки.

Лунный календарь стрижек на июль 2025

Для тех, кто хочет знать, когда лучше стричься в июле 2025 года, важно учитывать несколько факторов. Лунный календарь этого месяца выглядит следующим образом:

Растущая Луна : с 1 по 9 и с 25 по 31 июля

: с 1 по 9 и с 25 по 31 июля Полнолуние : 10 июля

: 10 июля Убывающая Луна : с 11 по 23 июля

: с 11 по 23 июля Новолуние: 24 июля

Каждая фаза Луны имеет свои особенности, и это напрямую влияет на состояние волос. Стрижка, окрашивание и другие процедуры будут успешными, если выбрать правильный день в зависимости от фазы Луны.

Растущая Луна: с 1 по 9 и с 25 по 31 июля

Во время растущей Луны активизируется рост волос, что делает её подходящим временем для стрижки. Однако важно помнить, что в этот период волосы могут быть более непослушными, а укладка может не сохраняться долго. Это может привести к трудностям в укладке и укрощении волос.

С другой стороны, растущая Луна также способствует увеличению объёма волос, и если ваша цель — сделать локоны густыми, это отличный период для стрижки. Окрашивание в этот период не всегда даёт желаемый результат, так как цвет может быстро поблекнуть.

Полнолуние: 10 июля

Полнолуние – это момент, когда Луна находится в максимальной активности, и всё, что связано с волосами, может пойти не так. Стрижки в полнолуние не рекомендуются, так как волосы могут стать тусклыми и неукладистыми. Полнолуние — это момент для завершения дел, а не для начала новых процедур.

Убывающая Луна: с 11 по 23 июля

Когда Луна убывает, наступает время покоя и восстановления. Это наиболее благоприятная фаза для стрижки, особенно если вы хотите, чтобы ваши волосы долго сохраняли форму и здоровье. Во время убывающей Луны волосы не только растут медленно, но и становятся более послушными, что делает их идеальными для сложных укладок и длинных причесок.

Этот период также лучше всего подходит для долговременных процедур, таких как окрашивание или мелирование, так как цвет будет держаться дольше, а волосы останутся здоровыми и блестящими.

Новолуние: 24 июля

Новолуние — это время обновлений и начала чего-то нового. Стрижки в этот день не рекомендуется делать, так как волосы будут тусклыми и могут не оправдать ваших ожиданий. Это время для отдыха и восстановления, поэтому планировать стрижку лучше на другие дни.

Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в июле 2025

Как и в любой другой месяц, в июле есть дни, когда стрижки удаются, а также дни, когда лучше отложить визит к парикмахеру. Вот список наиболее благоприятных и неблагоприятных дней для стрижки в июле 2025 года:

Благоприятные дни для стрижки

2, 3, 8, 9, 12, 16, 17, 22, 28, 31 июля

Эти дни являются идеальными для стрижки, и результат гарантированно будет вам к лицу. Ваши волосы будут выглядеть здоровыми, блестящими, а также могут стать более густыми и объемными.

Неблагоприятные дни для стрижки

7, 13, 14, 15, 20, 24, 26 июля

В эти дни стрижки могут привести к неаккуратному и неровному результату. Волосы станут тусклыми и безжизненными, что потребует дополнительных усилий для укладки.

Денежная стрижка в июле 2025

Если ваша цель — привлечь удачу и финансовый успех, то стоит провести стрижку в определённые дни, когда Луна благоприятствует деньгам и материальным вопросам. Такие дни в июле 2025 года:

3, 4, 9, 18, 19, 22, 25 июля

Эти даты могут оказать влияние на ваш финансовый успех, и вы сможете не только улучшить внешний вид своих волос, но и привлечь удачу в делах.

Лучшие дни для покраски волос

Покраска волос в июле также поддаётся влиянию Луны. Если вы хотите, чтобы окрашивание прошло удачно и цвет был ярким и стойким, выбирайте следующие дни:

1, 2, 3, 8, 16, 24, 25, 29 июля

Окрашивание в эти дни даст стабильный и красивый результат, который будет радовать вас долгое время. Избегайте окрашивания в неблагоприятные дни, чтобы избежать тусклого и неравномерного цвета.

Лунный календарь стрижек на июль 2025 года помогает выбрать удачные дни для стрижки, окрашивания и других процедур. Зная, когда стричься по Луне, можно не только улучшить внешний вид волос, но и привлечь удачу и финансовый успех. Следите за фазами Луны и выбирайте лучшие дни для создания идеального образа!

Ранее мы писали о том, правда ли лучше стричься на растущую Луну: советы парикмахеров и астрологов.