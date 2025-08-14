Август приближается к своей второй половине, а вместе с этим всё заметнее меняется солнечный режим. 15 августа 2025 года — день, когда рассвет чуть-чуть отодвинется, а закат наступит ещё раньше. Эти незаметные на первый взгляд изменения — важный индикатор сезонного перехода. Для тех, кто планирует день по свету, следит за биоритмами или просто хочет больше успевать при естественном освещении, данные о восходе и заходе солнца становятся особенно ценными.

В этом материале от DNEWS собраны точные сведения о времени восхода и заката солнца 15 августа в крупнейших городах Украины, а также рассчитана средняя долгота светового дня. Таблица и практические советы помогут использовать солнечное время максимально эффективно.

Сколько длится день 15 августа: наблюдаем за движением солнца

Средняя долгота дня 15 августа 2025 года составляет 14 часов 12 минут.

Это ещё минус 2–3 минуты по сравнению с предыдущим днём. Заход солнца уверенно приближается к 20:00, а утренний свет появляется с небольшим опозданием. Эти несколько минут — не просто цифры. Они влияют на наше внутреннее состояние, режим сна, концентрацию и уровень активности.

Рассвет и восход: как начинается солнечное утро

Солнце появляется над горизонтом в интервале от 05:10 до 06:07. Восточные города встречают восход раньше, западные — немного позже. Рассвет в центральных регионах наступает около 05:45. Это время всё ещё остаётся удобным для раннего подъёма и начала дел.

Закат и заход: вечер наступает заметно раньше

Заход солнца ожидается в диапазоне от 19:36 на востоке до 20:28 на западе страны. Это время прекрасно подходит для спокойных вечерних дел. Но тем, кто планирует поездки, съёмки или физическую активность, стоит учитывать, что яркий солнечный свет быстро уходит уже после 19:00.

Таблица: время восхода, захода и долгота светового дня 15 августа 2025 года в 22 городах Украины

Город Время восхода Время заката Долгота дня Киев 05:49 20:00 14 ч 11 мин Львов 06:00 20:21 14 ч 21 мин Одесса 05:54 20:01 14 ч 07 мин Харьков 05:33 19:47 14 ч 14 мин Днепр 05:40 19:52 14 ч 12 мин Запорожье 05:41 19:51 14 ч 10 мин Донецк 05:34 19:46 14 ч 12 мин Кривой Рог 05:42 19:52 14 ч 10 мин Луцк 06:04 20:27 14 ч 23 мин Житомир 05:52 20:08 14 ч 16 мин Чернигов 05:43 20:00 14 ч 17 мин Черкассы 05:47 20:00 14 ч 13 мин Сумы 05:37 19:53 14 ч 16 мин Полтава 05:41 19:55 14 ч 14 мин Кропивницкий 05:49 19:55 14 ч 06 мин Николаев 05:53 19:58 14 ч 05 мин Херсон 05:53 19:57 14 ч 04 мин Луганск 05:10 19:36 14 ч 26 мин Ужгород 06:07 20:28 14 ч 21 мин Ивано-Франковск 06:02 20:24 14 ч 22 мин Тернополь 06:01 20:22 14 ч 21 мин Черновцы 06:01 20:21 14 ч 20 мин

В таблице указано среднее астрономическое время без учёта погодных условий, высоты местности и локальных особенностей горизонта.

Как правильно распределить активность в зависимости от солнечного времени

Следить за временем восхода и захода солнца — значит лучше понимать собственные силы и управлять ими. Световой день напрямую связан с нашими биологическими часами.

Используйте рассвет с умом

Время после восхода до 10:00 — лучший период для концентрации, планирования, интеллектуальной активности и утренних ритуалов. Те, кто встаёт с солнцем, отмечают бодрость, меньше стрессов и стабильное настроение в течение дня.

Завершайте дела до заката

После захода солнца резко снижается уровень энергии. Продолжать работать поздно — значит бороться с биоритмами. Лучшее, что можно сделать вечером, — посвятить время себе, отдыху и восстановлению.

Регулируйте ритм с учётом сокращения долготы дня

Сдвигайте подъём и активность на более раннее утро;

Планируйте важные встречи и задачи до 17:00;

Отключайте яркий свет за 1,5–2 часа до сна;

Гуляйте днём, пока солнце высоко — это повышает уровень витамина D и серотонина.

Почему важно знать долготу дня каждый день

Отслеживая, сколько длится световой день, вы можете:

лучше планировать логистику, встречи, отдых;

соблюдать режим сна и бодрствования;

прогнозировать погодные условия (туман, росу, резкие перепады температуры);

синхронизировать режим детей, особенно дошкольников;

безопаснее управлять транспортом (особенно в тёмное время суток).

