Во сколько восход и закат солнца 15 августа 2025 года в Украине. Таблица долготы дня по 22 городам, советы по ритму дня и световому балансу.
Общество
Время чтения 1 мин.

Когда восходит и заходит солнце 15 августа 2025 года: время рассвета, заката и долгота дня в Украине

Август приближается к своей второй половине, а вместе с этим всё заметнее меняется солнечный режим. 15 августа 2025 года — день, когда рассвет чуть-чуть отодвинется, а закат наступит ещё раньше. Эти незаметные на первый взгляд изменения — важный индикатор сезонного перехода. Для тех, кто планирует день по свету, следит за биоритмами или просто хочет больше успевать при естественном освещении, данные о восходе и заходе солнца становятся особенно ценными.

В этом материале от DNEWS собраны точные сведения о времени восхода и заката солнца 15 августа в крупнейших городах Украины, а также рассчитана средняя долгота светового дня. Таблица и практические советы помогут использовать солнечное время максимально эффективно.

Сколько длится день 15 августа: наблюдаем за движением солнца

Средняя долгота дня 15 августа 2025 года составляет 14 часов 12 минут.

Это ещё минус 2–3 минуты по сравнению с предыдущим днём. Заход солнца уверенно приближается к 20:00, а утренний свет появляется с небольшим опозданием. Эти несколько минут — не просто цифры. Они влияют на наше внутреннее состояние, режим сна, концентрацию и уровень активности.

Рассвет и восход: как начинается солнечное утро

Солнце появляется над горизонтом в интервале от 05:10 до 06:07. Восточные города встречают восход раньше, западные — немного позже. Рассвет в центральных регионах наступает около 05:45. Это время всё ещё остаётся удобным для раннего подъёма и начала дел.

Закат и заход: вечер наступает заметно раньше

Заход солнца ожидается в диапазоне от 19:36 на востоке до 20:28 на западе страны. Это время прекрасно подходит для спокойных вечерних дел. Но тем, кто планирует поездки, съёмки или физическую активность, стоит учитывать, что яркий солнечный свет быстро уходит уже после 19:00.

Таблица: время восхода, захода и долгота светового дня 15 августа 2025 года в 22 городах Украины

ГородВремя восходаВремя закатаДолгота дня
Киев05:4920:0014 ч 11 мин
Львов06:0020:2114 ч 21 мин
Одесса05:5420:0114 ч 07 мин
Харьков05:3319:4714 ч 14 мин
Днепр05:4019:5214 ч 12 мин
Запорожье05:4119:5114 ч 10 мин
Донецк05:3419:4614 ч 12 мин
Кривой Рог05:4219:5214 ч 10 мин
Луцк06:0420:2714 ч 23 мин
Житомир05:5220:0814 ч 16 мин
Чернигов05:4320:0014 ч 17 мин
Черкассы05:4720:0014 ч 13 мин
Сумы05:3719:5314 ч 16 мин
Полтава05:4119:5514 ч 14 мин
Кропивницкий05:4919:5514 ч 06 мин
Николаев05:5319:5814 ч 05 мин
Херсон05:5319:5714 ч 04 мин
Луганск05:1019:3614 ч 26 мин
Ужгород06:0720:2814 ч 21 мин
Ивано-Франковск06:0220:2414 ч 22 мин
Тернополь06:0120:2214 ч 21 мин
Черновцы06:0120:2114 ч 20 мин

В таблице указано среднее астрономическое время без учёта погодных условий, высоты местности и локальных особенностей горизонта.

Как правильно распределить активность в зависимости от солнечного времени

Следить за временем восхода и захода солнца — значит лучше понимать собственные силы и управлять ими. Световой день напрямую связан с нашими биологическими часами.

Используйте рассвет с умом

Время после восхода до 10:00 — лучший период для концентрации, планирования, интеллектуальной активности и утренних ритуалов. Те, кто встаёт с солнцем, отмечают бодрость, меньше стрессов и стабильное настроение в течение дня.

Завершайте дела до заката

После захода солнца резко снижается уровень энергии. Продолжать работать поздно — значит бороться с биоритмами. Лучшее, что можно сделать вечером, — посвятить время себе, отдыху и восстановлению.

Регулируйте ритм с учётом сокращения долготы дня

  • Сдвигайте подъём и активность на более раннее утро;
  • Планируйте важные встречи и задачи до 17:00;
  • Отключайте яркий свет за 1,5–2 часа до сна;
  • Гуляйте днём, пока солнце высоко — это повышает уровень витамина D и серотонина.

Почему важно знать долготу дня каждый день

Отслеживая, сколько длится световой день, вы можете:

  • лучше планировать логистику, встречи, отдых;
  • соблюдать режим сна и бодрствования;
  • прогнозировать погодные условия (туман, росу, резкие перепады температуры);
  • синхронизировать режим детей, особенно дошкольников;
  • безопаснее управлять транспортом (особенно в тёмное время суток).

Ранее мы писали о том, как долго человек может не спать.

