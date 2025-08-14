Август приближается к своей второй половине, а вместе с этим всё заметнее меняется солнечный режим. 15 августа 2025 года — день, когда рассвет чуть-чуть отодвинется, а закат наступит ещё раньше. Эти незаметные на первый взгляд изменения — важный индикатор сезонного перехода. Для тех, кто планирует день по свету, следит за биоритмами или просто хочет больше успевать при естественном освещении, данные о восходе и заходе солнца становятся особенно ценными.
В этом материале от DNEWS собраны точные сведения о времени восхода и заката солнца 15 августа в крупнейших городах Украины, а также рассчитана средняя долгота светового дня. Таблица и практические советы помогут использовать солнечное время максимально эффективно.
Сколько длится день 15 августа: наблюдаем за движением солнца
Средняя долгота дня 15 августа 2025 года составляет 14 часов 12 минут.
Это ещё минус 2–3 минуты по сравнению с предыдущим днём. Заход солнца уверенно приближается к 20:00, а утренний свет появляется с небольшим опозданием. Эти несколько минут — не просто цифры. Они влияют на наше внутреннее состояние, режим сна, концентрацию и уровень активности.
Рассвет и восход: как начинается солнечное утро
Солнце появляется над горизонтом в интервале от 05:10 до 06:07. Восточные города встречают восход раньше, западные — немного позже. Рассвет в центральных регионах наступает около 05:45. Это время всё ещё остаётся удобным для раннего подъёма и начала дел.
Закат и заход: вечер наступает заметно раньше
Заход солнца ожидается в диапазоне от 19:36 на востоке до 20:28 на западе страны. Это время прекрасно подходит для спокойных вечерних дел. Но тем, кто планирует поездки, съёмки или физическую активность, стоит учитывать, что яркий солнечный свет быстро уходит уже после 19:00.
Таблица: время восхода, захода и долгота светового дня 15 августа 2025 года в 22 городах Украины
|Город
|Время восхода
|Время заката
|Долгота дня
|Киев
|05:49
|20:00
|14 ч 11 мин
|Львов
|06:00
|20:21
|14 ч 21 мин
|Одесса
|05:54
|20:01
|14 ч 07 мин
|Харьков
|05:33
|19:47
|14 ч 14 мин
|Днепр
|05:40
|19:52
|14 ч 12 мин
|Запорожье
|05:41
|19:51
|14 ч 10 мин
|Донецк
|05:34
|19:46
|14 ч 12 мин
|Кривой Рог
|05:42
|19:52
|14 ч 10 мин
|Луцк
|06:04
|20:27
|14 ч 23 мин
|Житомир
|05:52
|20:08
|14 ч 16 мин
|Чернигов
|05:43
|20:00
|14 ч 17 мин
|Черкассы
|05:47
|20:00
|14 ч 13 мин
|Сумы
|05:37
|19:53
|14 ч 16 мин
|Полтава
|05:41
|19:55
|14 ч 14 мин
|Кропивницкий
|05:49
|19:55
|14 ч 06 мин
|Николаев
|05:53
|19:58
|14 ч 05 мин
|Херсон
|05:53
|19:57
|14 ч 04 мин
|Луганск
|05:10
|19:36
|14 ч 26 мин
|Ужгород
|06:07
|20:28
|14 ч 21 мин
|Ивано-Франковск
|06:02
|20:24
|14 ч 22 мин
|Тернополь
|06:01
|20:22
|14 ч 21 мин
|Черновцы
|06:01
|20:21
|14 ч 20 мин
В таблице указано среднее астрономическое время без учёта погодных условий, высоты местности и локальных особенностей горизонта.
Как правильно распределить активность в зависимости от солнечного времени
Следить за временем восхода и захода солнца — значит лучше понимать собственные силы и управлять ими. Световой день напрямую связан с нашими биологическими часами.
Используйте рассвет с умом
Время после восхода до 10:00 — лучший период для концентрации, планирования, интеллектуальной активности и утренних ритуалов. Те, кто встаёт с солнцем, отмечают бодрость, меньше стрессов и стабильное настроение в течение дня.
Завершайте дела до заката
После захода солнца резко снижается уровень энергии. Продолжать работать поздно — значит бороться с биоритмами. Лучшее, что можно сделать вечером, — посвятить время себе, отдыху и восстановлению.
Регулируйте ритм с учётом сокращения долготы дня
- Сдвигайте подъём и активность на более раннее утро;
- Планируйте важные встречи и задачи до 17:00;
- Отключайте яркий свет за 1,5–2 часа до сна;
- Гуляйте днём, пока солнце высоко — это повышает уровень витамина D и серотонина.
Почему важно знать долготу дня каждый день
Отслеживая, сколько длится световой день, вы можете:
- лучше планировать логистику, встречи, отдых;
- соблюдать режим сна и бодрствования;
- прогнозировать погодные условия (туман, росу, резкие перепады температуры);
- синхронизировать режим детей, особенно дошкольников;
- безопаснее управлять транспортом (особенно в тёмное время суток).
