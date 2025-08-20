Рассвет, восход, закат и продолжительность дня 21 августа 2025 в Украине. График по городам, таблица, советы и дневной ритм.

Август уверенно движется к своему финалу, а вместе с ним каждый день понемногу убывает солнечный свет. 21 августа 2025 года — ещё один день, когда восход происходит позже, а закат — раньше, чем накануне. Световой день сжимается, но всё ещё даёт достаточно времени для продуктивной жизни и наслаждения теплом уходящего лета.

В этой статье от DNEWS — точные данные о времени рассвета, восхода, заката и долготы дня по 22 крупным украинским городам, а также полезные советы для планирования дел с учётом солнечного ритма.

Длительность солнечного света 21 августа: что показывает астрономия

На 21 августа 2025 года средняя продолжительность светового дня в Украине составляет 13 часов 50 минут.

За последние дни световой период стал ещё короче на 3–4 минуты. Это снижение кажется незначительным, но на практике влияет на ритм сна, продуктивность, освещённость улиц и даже режим пол>Длительность солнечного света 21 августа: что показывает астрономияреннего восхода солнца

Рассвет наступает около 05:17 на востоке и до 06:14 на западе. Восход солнца, момент появления диска над горизонтом, фиксируется от 05:40 в Харькове до 06:07 во Львове и Ужгороде.

Эти утренние часы особенно ценны для активного старта: умственная активность, физическая бодрость, тишина и мягкий свет — всё способствует продуктивному началу дня.

Когда заканчивается свет: время заката и вечерний заход солнца

Закат солнца 21 августа начинается от 19:34 в восточных регионах до 20:16 на западе. После захода быстро наступают сумерки и вечерняя темнота, которую особенно ощущают те, кто возвращается домой после 20:00.

Внимание к этому времени важно для водителей, родителей, дачников и всех, кто проводит вечер на открытом воздухе.

Полная таблица: восход, заход и долгота дня 21 августа 2025 года по городам Украины

Город Восход солнца Закат солнца Долгота дня Киев 05:55 19:48 13 ч 53 мин Львов 06:06 20:09 14 ч 03 мин Одесса 06:00 19:49 13 ч 49 мин Харьков 05:39 19:35 13 ч 5> Когда заканчивается свет: время заката и вечерний заход солнца > Запорожье 05:47 19:39 13 ч 52 мин Донецк 05:40 19:34 13 ч 54 мин Кривой Рог 05:48 19:40 13 ч 52 мин Луцк 06:10 20:15 14 ч 05 мин > Полная таблица: восход, заход и долгота дня 21 августа 2025 года по городам Украины :48 13 ч 59 мин Черкассы 05:53 19:48 13 ч 55 мин Сумы 05:43 19:41 13 ч 58 мин Полтава 05:47 19:43 13 ч 56 мин Кропивницкий 05:55 19:43 13 ч 48 мин Николаев 05:59 19:46 13 ч 47 мин Херсон 05:59 19:45 13 ч 46 мин Луганск 05:16 19:24 14 ч 08 мин Ужгород 06:13 20:16 14 ч 03 мин Ивано-Франковск 06:08 20:12 14 ч 04 мин Тернополь 06:07 20:10 14 ч 03 мин Черновцы 06:07 20:09 14 ч 02 мин

Данные актуальны для стандартного времени (UTC+3). Учитывайте возможные корректировки по местности и погодным условиям.

Как жить в ритме солнца: простые советы для конца лета

Когда световой день сокращается, организм начинает перестраиваться. Это отличное время, чтобы адаптировать свой график к новым условиям.

Утро — энергия и концентрация на пике

На рассвете и в течение двух часов после восхода:

запускается метаболизм,

наиболее ясный ум,

повышенная продуктивность.

Планируйте важные дела на утро — и почувствуете разницу.

Вечер — время для замедления и отдыха

После заката:

избегайте яркого света,

минимизируйте экраны и шум,

готовьтесь ко сну постепенно.

Такой режим стабилизирует сон и улучшает общее самочувствие.

Структура дня по солнечному ритму

Период дня Время Рекомендации Утро 06:00–10:00 Зарядка, обучение, аналитика День 10:00–17:00 Работа, встречи, физическая активность Вечер 17:00–20:00 Отдых, прогулки, спокойные дела После захода После 20:00 Подготовка ко сну, тишина

Зачем следить за временем восхода и заката ежедневно

Это не просто расписание солнца — это основа нашего ритма жизни. Ежедневное наблюдение за солнечным циклом: