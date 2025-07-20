21 июля 2025 года солнце в Украине, как и в другие дни, будет следовать своей привычной траектории по небесной сфере. Однако для многих людей этот день может стать особенно важным. В этой статье от DNEWS мы подробно расскажем, когда именно солнце взойдёт и сядет в разных городах Украины в этот день, и предложим полезную информацию для того, чтобы максимально комфортно наблюдать за этим природным явлением.

Время восхода и захода солнца в Украине 21 июля 2025 года

Чтобы правильно спланировать свой день, важно знать точное время восхода и захода солнца в вашем регионе. Эти данные помогут вам не только правильно организовать свои дела, но и выбрать оптимальное время для прогулок или других занятий на свежем воздухе.

Восход и заход солнца в разных городах Украины

Время восхода и захода солнца зависит от географического расположения города. В некоторых местах оно будет немного отличаться, но в целом временные показатели по всей стране будут схожи.

В Киеве солнце взойдёт в 04:55, а сядет в 20:45. В других городах, таких как Львов или Одесса, время восхода и захода также близкое к этим значениям.

Для вашего удобства, представляем таблицу с ориентировочными временами восхода и захода солнца по основным городам Украины на 21 июля 2025 года:

Город Время восхода Время захода Киев 04:55 20:45 Львов 04:57 20:47 Одесса 04:56 20:44 Харьков 04:58 20:46 Днепр 04:57 20:45 Запорожье 04:59 20:47 Чернигов 04:56 20:45 Полтава 04:58 20:46 Винница 04:57 20:45 Черкасы 04:57 20:45 Житомир 04:56 20:44 Кропивницкий 04:58 20:46 Тернополь 04:57 20:45 Сумы 04:59 20:47 Ровно 04:57 20:46 Миколаїв 04:55 20:43 Луцк 04:56 20:44 Ужгород 04:55 20:43 Николаев 04:55 20:43 Кременчуг 04:58 20:46 Каменское 04:58 20:46 Ивано-Франковск 04:57 20:45 Севастополь 05:00 20:48 Хмельницкий 04:57 20:45 Кривой Рог 04:57 20:45

Эти данные помогут вам точнее спланировать свои активности, а также лучше понять, когда именно солнце будет на своём максимуме в небе.

Как правильно наблюдать за солнцем

Для того чтобы наблюдать за восходом и заходом солнца 21 июля 2025 года, важно выбрать подходящее место, где можно будет получить наилучший вид. Обычно это открытые пространства или места, где есть хороший обзор на горизонте.

Рекомендации по выбору места для наблюдения

При выборе места для наблюдения следует учитывать несколько факторов, таких как освещённость, наличие высоких зданий или деревьев, которые могут перекрывать горизонт. Лучшие места для наблюдения — это парковая зона, пляж или открытое поле, вдали от городской застройки.

Так, если вы находитесь в крупных городах, таких как Киев или Львов, лучше выбрать парки, находящиеся на окраинах, где обзор горизонта будет максимально открыт. В пригороды также стоит выезжать для более качественного наблюдения.

Погодные условия и влияние облачности на наблюдения

Небо в день 21 июля 2025 года может быть ясным или облачным, что существенно влияет на наблюдения. Ясная погода позволяет увидеть яркий восход и заход солнца, а облачность может затруднить видимость. Важно следить за прогнозом погоды накануне, чтобы знать, есть ли вероятность облаков или дождя, и заранее подготовиться к наблюдениям.

Тем не менее, даже при облачной погоде можно увидеть, как солнце постепенно выходит из-за облаков, что создает особую атмосферу для наблюдателей.

Зачем важно знать время восхода и захода солнца

Знание времени восхода и захода солнца полезно не только для планирования астрономических наблюдений. Это также может быть важно для людей, которые занимаются фотографией, любителей утренних прогулок, или тех, кто просто хочет начать день с первых лучей света.

Фотографирование восхода и заката

Восход и заход солнца — это лучшие моменты для создания красивых фотографий. Цвета неба меняются от мягких розовых оттенков до насыщенных оранжевых и красных, что делает эти моменты уникальными для каждого города. Лучшими для съёмки считаются утренние часы, когда свет ещё не слишком яркий и не жёсткий.

Если вы любите фотографировать природу, то вам стоит обратить внимание на время восхода и захода солнца, чтобы успеть к моменту, когда свет станет идеальным для снимков.

Прогулки и физическая активность

Для любителей активного образа жизни восход и заход солнца — это также возможность заняться утренней зарядкой, пробежкой или просто прогулкой на свежем воздухе. Утренние солнечные лучи благоприятно влияют на наше самочувствие, давая заряд энергии на весь день.

Знание времени восхода поможет вам выбрать оптимальное время для утренней активности, чтобы встретить рассвет в лучших условиях.

Как восход и заход солнца влияет на ваше самочувствие

Солнечные лучи играют важную роль в нашем настроении и самочувствии. Например, утренний солнечный свет помогает организму просыпаться и активизировать все жизненные процессы. Прогулки на свежем воздухе в утренние часы, когда солнце только поднимается, способствуют улучшению настроения и общего состояния здоровья.

Влияние солнечного света на организм

Солнечные лучи стимулируют выработку витамина D, который является важным элементом для поддержания здоровья костей и иммунной системы. Недавние исследования показали, что регулярное пребывание на солнце в утренние часы помогает нормализовать уровень серотонина, что улучшает настроение и снижает риск депрессий.

Кроме того, регулярные прогулки на свежем воздухе в утреннее время улучшают кровообращение, помогают предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы и укрепляют иммунитет.

Полезные привычки при наблюдении за солнцем

Наблюдение за солнцем, помимо эстетического удовольствия, может стать хорошей привычкой. Прогулки или медитации на свежем воздухе могут оказать положительное влияние на психоэмоциональное состояние. Особенно полезно проводить это время в тени деревьев или на открытом пространстве, где вы можете дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой природы.

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