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Общество
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Комитет Верховной Рады утвердил законопроект о разрешении Нацгвардии использовать огнестрельное оружие во время «массовых беспорядков»

Правоохранительный комитет Верховной Рады согласовал законопроект, разрешающий Национальной гвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских лиц во время массовых беспорядков. Согласно пояснительной записке, законопроект №10311 предусматривает усовершенствование правового регулирования применения бойцами Нацгвардии мер принуждения — от физического воздействия до использования специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ГПК). В ГПК отмечают, что предложенные изменения расширяют полномочия Нацгвардии, в частности, дают право открывать огонь для прекращения массовых беспорядков без обязательного предупреждения митингующих.

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Также предполагается разрешение применения резиновых и пластиковых дубинок, слезоточивого газа, электрошокеров против протестующих. Кроме этого, нацгвардейцам разрешат маркировать нарушителей специальными средствами, например краской, а также использовать беспилотники.

В Центре противодействия коррупции обращают внимание, что некоторые нормы законопроекта напоминают так называемые «законы 16 января», принятые парламентом в 2014 году во время Революции Достоинства. Эти законодательные изменения предоставляли силовикам более широкие возможности для преследования и наказания протестующих.

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