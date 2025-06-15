С 2025 года использование регистраторов расчетных операций (РРО) становится обязательным для большинства ФОП в Украине. В этой статье DNEWS разберется, кому нужен РРО, как правильно его зарегистрировать, выбрать оптимальный вариант и избежать штрафов за нарушение закона.

Ранее предприниматели могли самостоятельно решать, использовать ли РРО, однако с введением новых законодательных требований, необходимость установки кассовых аппаратов коснется большинства ФОП, выполняющих расчетные операции. Рассмотрим, какие группы предпринимателей обязаны применять РРО, а также как зарегистрировать и правильно использовать РРО или ПРРО (программный регистратор расчетных операций).

Что такое РРО для ФОП

РРО (регистратор расчетных операций) — это кассовый аппарат, который фиксирует данные о продажах и передает их в фискальные органы. В отличие от простых касс, РРО автоматически передает информацию о каждой операции в налоговую службу, что исключает возможность уклонения от уплаты налогов.

ПРРО — это цифровой аналог кассового аппарата. Программный регистратор можно установить на компьютер, планшет или смартфон. ПРРО генерирует электронные чеки, которые отправляются клиенту и фиксируются в фискальной службе. Это удобно и экономно, поскольку не требует дополнительных расходов на оборудование и обслуживание.

ПРРО или традиционный РРО — что выбрать

ПРРО является отличным вариантом для многих малых бизнесов, так как оно:

Не требует дополнительного оборудования . Вместо дорогостоящего кассового аппарата достаточно компьютера, планшета или смартфона.

. Вместо дорогостоящего кассового аппарата достаточно компьютера, планшета или смартфона. Автоматизирует процесс фискализации . ПРРО позволяет автоматически генерировать чеки, отправлять их клиентам и регистрировать данные в налоговой службе.

. ПРРО позволяет автоматически генерировать чеки, отправлять их клиентам и регистрировать данные в налоговой службе. Гибкость в использовании. ПРРО работает в любом месте — даже в выездной торговле или в интернет-магазинах, где использование традиционного РРО может быть неудобным.

Но если вы работаете с большим количеством товаров или осуществляете большие объемы продаж, традиционный РРО с интеграцией с фискальным регистратором будет более удобен и эффективен.

Какие группы ФОП обязаны использовать РРО

Все ФОП 2-4 групп, которые принимают оплату наличными или картами, независимо от вида деятельности и объема доходов, обязаны использовать РРО. Это касается и бизнесов на общей системе налогообложения, а также предпринимателей, которые работают с фискальными товарами или услугами.

Кто может работать без РРО

РРО не требуется для следующих категорий:

ФОП 1 группы. Эти предприниматели не обязаны использовать РРО, если их годовой доход не превышает установленной налоговой нормы. ФОП, работающие с переводами по IBAN. Если предприниматель принимает деньги на счет, а не через кассу, ему не нужно использовать РРО. Малые предприятия в сфере услуг и торговли, где продажи осуществляются через электронные платежные системы и не предполагают физического расчета с клиентом (например, оплата через терминал). Предприниматели, продающие товары с долей более 50% от товарооборота через киоски или лотки (например, газеты, журналы, почтовые марки).

Регистрация РРО для ФОП: шаги

Подготовьте документы. Убедитесь, что у вас есть документы, подтверждающие право собственности на оборудование, а также договор с центром сервисного обслуживания (ЦСО). Подайте заявление в налоговую. Для традиционного РРО нужно подать заявление по форме №1-РРО в налоговую службу. Для ПРРО — форму №1-пРРО через личный кабинет налогоплательщика. Получите фискальный номер. После подачи заявления вы получите справку №2-РРО, которая подтверждает присвоение фискального номера. В течение 3 дней после получения справки нужно завершить настройку устройства. Интеграция с ЦСО. ЦСО проведет настройку и опломбирование аппарата, а также уведомит налоговую службу о начале использования РРО. После этого информация появится в вашем электронном кабинете.

Почему ПРРО удобнее

Экономия на оборудовании. ПРРО не требует покупки дорогостоящего оборудования. Вместо этого достаточно иметь компьютер, планшет или смартфон. Автоматизация и скорость. ПРРО автоматически фискализирует и отправляет чеки, что значительно экономит время и исключает ошибки. Гибкость и мобильность. Программный регистратор можно использовать для онлайн-продаж, выездной торговли, а также в любом месте, где есть интернет-соединение.

Для интеграции ПРРО с системой учета используйте такие решения, как Checkbox или Вчасно.Каса, которые автоматически генерируют фискальные чеки и отправляют их в налоговую.

Штрафы за неиспользование РРО

Неиспользование РРО влечет серьезные штрафы:

100% от суммы первой операции без РРО.

150% от суммы всех последующих операций без РРО.

Также есть штрафы за нарушение других правил:

Невыдача чека покупателю — 30 необлагаемых минимумов.

Неиспользование РРО в соответствии с установленными нормами — 50 необлагаемых минимумов.

Как выбрать РРО для ФОП

Выбор РРО зависит от вашей сферы деятельности:

Магазины с малым количеством операций. Для таких бизнесов оптимально подойдет традиционный РРО с кассовым аппаратом и принтером чеков. Бизнесы с большим объемом операций. Для них стоит выбрать ПРРО или фискальный регистратор с возможностью быстрого оформления большого количества транзакций. Сфера услуг. Если у вас небольшое количество чеков, можно использовать портативные кассы, а для крупного бизнеса — ПРРО с интеграцией с учетными системами. Ресторанный бизнес. Для небольших заведений подойдут традиционные РРО. Для крупных ресторанов или сетей — фискальные регистраторы или ПРРО с интеграцией с системой учета.

В 2025 году использование РРО для ФОП становится обязательным для большинства предпринимателей, осуществляющих расчетные операции. Важно выбрать оптимальный вариант, исходя из специфики вашего бизнеса, чтобы соблюсти требования законодательства и избежать штрафов. ПРРО — это экономичное и удобное решение для большинства малых бизнесов, которое значительно упрощает процесс регистрации и фискализации платежей.

Ранее мы писали о том, что ФЛП должны сделать в июне 2025: налоги, NovaPay, выписки.