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Общество
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Кому будут выплачивать только четверть от пенсии в 2025 году и почему: ответ ПФУ

Дома престарелых, или государственные пансионаты, являются специализированными учреждениями, которые обеспечивают медицинскую, социальную и психологическую поддержку пожилых граждан. Здесь они получают жилье, уход, медицинскую помощь и другие необходимые услуги для комфортной жизни. Однако проживание в таких заведениях может повлиять на размер пенсионных выплат.

Согласно статье 48 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в 2025 году некоторые украинские пенсионеры получают только 25% своей пенсии. Об этом пишет «Новости.live».

Кто получает только четверть пенсии в 2025 году

Если пенсионер переезжает в государственное учреждение и находится на полном государственном обеспечении, выплата пенсии изменяется следующим образом:

  • Пожилые граждане и люди с инвалидностью получают всего 25% от назначенного размера пенсии.
  • Лица, получающие пенсию по случаю потери кормильца, могут рассчитывать на 50% от суммы выплат.

Часть пенсии, которую пенсионер не получает лично, поступает на счет учреждения, где он проживает. Эти средства используются для улучшения условий проживания как для самого жителя, так и для других находящихся в заведении лиц.

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Выплаты для лиц с иждивенцами

Дети-сироты, состоящие на государственном обеспечении в связи с потерей кормильца, продолжают получать полную сумму выплат. Если пенсионер имеет нетрудоспособных иждивенцев, распределение пенсии выглядит следующим образом:

  • Сам пенсионер получает 25% пенсии.
  • Нетрудоспособные иждивенцы получают до 50% от размера пенсии.

Граждане, получающие пенсию за особые заслуги и находящиеся на полном обеспечении в государственном учреждении, продолжают получать выплаты в полном объеме.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у части пенсионеров возрастут выплаты с 1 апреля.

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