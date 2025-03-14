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Общество
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Конец эпохи дешевых квартир: что ждет рынок недвижимости в Украине после войны

Рынок недвижимости в Украине постепенно выходит из кризиса, однако его будущее остается зависимым от экономической ситуации и хода войны. По прогнозам, в 2025 году жилье подорожает, а по завершении боевых действий цены продолжат расти, особенно в наиболее пострадавших регионах.

Как сообщает агентство недвижимости «Маяк», после резкого спада в 2022 году отрасль начала постепенно восстанавливаться. Первые положительные изменения стали заметны во второй половине 2023 года, и процесс продолжается до сих пор.

Дальнейшее развитие рынка в 2025 году будет в значительной степени зависеть от стабильности экономики и ситуации на фронте. Среди ключевых факторов, влияющих на динамику цен:

  • Финансовые возможности населения – из-за девальвации гривны и экономических трудностей покупательная способность украинцев остается ограниченной.
  • Рост стоимости строительства – дефицит квалифицированных рабочих и удорожание строительных материалов способствуют повышению цен на жилье и замедляют реализацию новых проектов.
  • Спрос на недвижимость – количество доступных предложений постепенно уменьшается, в то же время, спрос на покупку и аренду растет.
  • Государственная поддержка — программы «єОселя» и «єВосстановлення» помогают стабилизировать рынок и способствуют покупательной активности.

Таким образом, украинский рынок недвижимости развивается в условиях вызовов, и его дальнейшие перспективы будут в значительной степени определять экономические и военные факторы.

Специалисты прогнозируют, что в 2025 году цены на недвижимость могут возрасти, особенно в тех городах, где во время войны наблюдалось наибольшее снижение стоимости жилья. К числу таких населенных пунктов относятся Днепр, Николаев и Харьков.

По мнению экспертов, резких скачков цен после завершения войны ожидать не стоит, однако тенденция к постепенному росту останется. Стоимость жилья будет зависеть от нескольких ключевых факторов:

  • Восстановление строительной сферы и инфраструктуры – активизация строительства будет способствовать стабилизации рынка.
  • Увеличение спроса – возвращающиеся из-за границы украинцы будут способствовать повышению интереса к покупке жилья.
  • Рост затрат на строительство – подорожание материалов и строительных работ будет непосредственно влиять на конечную стоимость недвижимости.

Таким образом, хотя стремительного скачка цен не предвидится, постепенное удорожание жилья после войны неизбежно.

В регионах, подвергшихся значительным разрушениям, процесс восстановления рынка недвижимости может затянуться. В то же время в центральных и западных областях Украины цены на жилье продолжат расти из-за стабильного спроса.

Специалисты рекомендуют тем, кто имеет возможность купить недвижимость в относительно безопасных регионах, не откладывать решение. Пока рынок еще не достиг максимального уровня цен, но после завершения войны темпы их роста могут ускориться.

Относительно продаж квартир, эксперты советуют сначала оценить ситуацию. Если продажа является срочной необходимостью, это вполне возможно сделать сейчас. Однако для более выгодного соглашения следует подождать стабилизации рынка и улучшения общей экономической ситуации в стране.

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