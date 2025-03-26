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Общество
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Конец непогоды: синоптики рассказали, когда в Украине прекратятся дожди

В ближайшие дни в Украине прогнозируются осадки. Они охватят значительную часть территории страны.

Как сообщает Укргидрометцентр, дождливая погода сохранится еще некоторое время. В ночь на вторник осадки ожидаются в северных, центральных и большинстве западных областей, а днем – на Левобережье и в Карпатах. 26 марта дожди возможны ночью на востоке страны, а днем – в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье. В других регионах без осадков.

В четверг, 27 марта, осадки вернутся и коснутся большинства областей.

В ближайшие три дня в Украине будет господствовать юго-восточный ветер, который постепенно сменит направление на северо-западное. Его скорость составит 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +2 до +8°C, а днем прогреется до +9…+14°C. Самые высокие показатели ожидаются на Юге и Закарпатье – от +13 до +18°C.

Когда прекратятся осадки?

Согласно предварительным прогнозам, уже в пятницу, 28 марта, дожди прекратятся. Лишь ночью возможны небольшие осадки в отдельных регионах – Харьковской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской области. Впрочем, в дневные часы дождей уже не предполагается.

Чего ждать от мартовских осадков?

Общее количество осадков в этом месяце будет ниже нормы. По прогнозам синоптиков, их ожидается в пределах 22-42 мм, а в Карпатах – 50-72 мм.

Ранее мы рассказывали, что синоптик объяснила причины штормовых ветров в Украине и ожидание улучшения погоды.

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