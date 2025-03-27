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Общество
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Конец проекта, которого не успели начать

В июне футбольная Италия снова заговорила о «Ювентусе» — правда, не из-за побед или новых трансферов, а из-за неожиданной и громкой смены главного тренера. Тьяго Мотта, который год назад был приглашен в Турин как главная фигура стратегического перезапуска клуба, был уволен. Об этом он узнал по телефону, находясь в отпуске с семьей, что выглядело особенно диссонансно на фоне имиджа «Юве» как клуба с традициями уважения и стабильности.

Решение было принято после ряда плохих результатов: вылет из Лиги чемпионов, поражение от «Эмполи» в Кубке Италии, а завершающим аккордом стали две разгромные неудачи в Серии А — 0:4 от «Аталанты» и 0:3 от «Фиорентины». Руководство клуба решило, что дальше медлить нельзя. Но удивляет не сам факт увольнения, а то, как быстро отказались от обещанной долгосрочной стратегии развития, еще недавно громко анонсированной руководителями клуба.

Для всех, кто искренне интересуется футболом, это не просто очередная новость из серии «Кого сняли на этой неделе». Это пример того, как в большом спорте все реже доверяют процессу и все чаще реагируют на стресс. Мотта имел концепцию, имел идеи, но не успел реализовать их полноценно, ведь клуб не выдержал давления извне. Следует также учитывать, что у тренера было мало времени на адаптацию и серьезные кадровые проблемы. Многие ключевые игроки были травмированы, а молодежь еще не готова была полноценно заменить лидеров.

Новым тренером был назначен Игорь Тудор. У него другой стиль – больше эмоций, меньше сложных построений. Хорват известен своей жесткостью в работе и прямотой в разговорах с футболистами. Это может сработать в краткосрочной перспективе, но вопрос в том, что дальше? Есть ли у клуба четкий план или снова будут управлять эмоции?

Футбол нуждается в доверии. И именно это сегодня в «Ювентусе» исчезает быстрее всего. Болельщики устали от хаоса, а команда нуждается в стабильности. Если ситуация в ближайшее время не изменится, клуб рискует потерять не только позиции в турнирной таблице, но и уважение в глазах всей футбольной Европы.

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