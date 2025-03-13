«Конечно, я собираюсь ответить»: Трамп пообещал продолжать торговую войну с ЕС

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ответят на контрмеры Европейского Союза, введенные в ответ на новые американские тарифы в размере 25% на сталь и алюминий. Эта ситуация обостряет риск дальнейшей эскалации глобального торгового напряжения.

Как сообщает агентство Bloomberg, в среду, 12 марта, вступили в силу пошлины на импорт металлов в США из разных стран мира. Это сразу вызвало ответную реакцию со стороны ЕС и Канады, а также подтолкнуло другие государства к переговорам с администрацией Трампа с целью добиться отмены новых ограничений.

«Конечно, я дам ответ», – заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, комментируя возможность ответных мер на действия ЕС. «Проблема в том, что наша страна долго не отвечала. Посмотрите, Европейский Союз был создан, чтобы получать преимущества за счет Соединенных Штатов», – подчеркнул президент США, однако не уточнив, какие именно шаги планирует предпринять.

Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

Европейская комиссия анонсировала «ответные и пропорциональные ответные меры» относительно американского импорта. Речь идет о восстановлении балансирующих механизмов, действовавших в 2018 и 2020 годах, а также о расширении списка товаров, на которые налагаются ограничения, добавив новые категории промышленной и аграрной продукции.

Ограничения со стороны ЕС охватывают американский экспорт на общую сумму до 26 млрд евро.

Канада в среду также сообщила о введении 25-процентных пошлин на американские товары стоимостью около 30 миллиардов канадских долларов (около 20,8 миллиарда долларов США). Под санкции попадут сталь, алюминий, а также ряд потребительских товаров, включая компьютеры и спортивное снаряжение.

Напомним, Зеленский представил в Раде основные пункты Плана победы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!