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Общество
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Криптокомьюнити обращает внимание: Circle и Near вкладываются в приложение переводов Abound

Когда крупные игроки криптоиндустрии вкладывают миллионы в сервисы, работающие с реальными финансовыми потребностями, это уже не просто событие. Это сигнал. Компании Circle Ventures и Near Foundation инвестировали $14 миллионов в Abound — мобильное приложение для международных переводов, ориентированное на индийскую диаспору в США. Речь идет не об очередном криптопроекте, а о платформе, объединяющей традиционные финансы с потенциалом Web3.

Abound – это не криптогаманец, не DeFi-площадка, не трейдинг-платформа. Это приложение, которым ежемесячно пользуются полмиллиона человек, чтобы пересылать деньги домой. И здесь начинается самое интересное: за проектом стоит Times of India Group, одна из крупнейших медиакомпаний страны, уже придающая серьезности. Но главное – участие Circle, эмитента USDC. Компания, стоящая за одним из самых стабильных стейблкоинов на рынке, активно продвигает свой токен как инструмент для быстрых и дешевых трансграничных переводов.

Для криптоэнтузиастов это соглашение – важный маркер изменения фокуса. Вместо громких проектов вроде очередной NFT-коллекции или мемкоина инвесторы выбирают то, что имеет социальную ценность и ежедневную функциональность. Это означает, что крипта понемногу, но уверенно выходит из тени геймерских спекуляций и стремится к реальному использованию. Там, где она действительно может решать проблемы — не в придуманных метавселенных, а в обычных человеческих историях.

По словам CEO Abound Нишкаама Мехты, финансовая жизнь индейцев в США – это постоянное взаимодействие с двумя экономиками, двумя валютами, и этот опыт не учтен в современных финансовых сервисах. Именно здесь криптовалюта может оказаться ключом — потому что стейблкоины позволяют избежать дорогих переводов, задержек и валютных рисков.

Со стороны Near Foundation также прослеживается энтузиазм к схожим решениям. Идея состоит в том, чтобы создать бэкенд на основе блокчейн-технологий, где переводы проходят не только быстрее, но и прозрачнее – с полным контролем для пользователя. Это не далекое будущее, а уже сейчас тестируется в таких продуктах, как Abound. Суть не в том, что еще одно приложение получило финансирование. Суть в том, что такие кейсы обосновывают: крипта уже не просто инструмент для биржевого трейдинга. Она становится частью банковского грядущего. А значит, частью повседневной жизни миллионов людей.

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