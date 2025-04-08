Кто из преподавателей и студентов не подлежит мобилизации: правительство определило дополнительные категории

Правительство внесло изменения в законодательство, расширив перечень категорий студентов и преподавателей, не подлежащих мобилизации. Законопроект вносит уточнение в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Согласно ему, не подлежат призыву во время мобилизации учащиеся профессионально-технических учебных заведений, студенты профессионального высшего образования, а также соискатели высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме обучения и начали обучение не позднее чем за год до достижения предельного возраста призыва, установленного законом. Льготы также относятся к студентам, которые получают высшее образование впервые на следующем уровне образовательной последовательности, предусмотренной законом «Об образовании», а также докторантами, интернами и резидентами. Об этом сообщил в телеграмме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Кроме студентов, изменения касаются и преподавателей. Мобилизация не коснется научных, научно-педагогических и педагогических работников, работающих в учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионально-технического, общего среднего и внешкольного образования. Исключение будет действовать при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Также защиту от мобилизации получат педагогические работники государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые на 1 января 2025 года уже работали в соответствующих учреждениях и продолжают выполнять обязанности с нагрузкой не менее 0,75 ставки. Речь идет, в частности, о учреждениях, работающих в направлениях научно-технического, эколого-натуралистического, исследовательского или военно-патриотического образования.

Напомним, правительство дало разрешение бронировать до 75% работников критической коммунальной инфраструктуры.

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