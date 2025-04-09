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Общество
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Кто сможет получить финансовую помощь в 100 тыс. грн в 2025 году: детали для украинцев

Кто сможет получить финансовую помощь в 100 тыс. грн в 2025 году: детали для украинцев

Украинцы могут подать заявку на получение денежной помощи до 100 тыс. грн от Благотворительного фонда «МХП-Громади». Грантовый конкурс включает 13 регионов страны.

Об этом сообщили организаторы на официальном сайте. Как отмечено, конкурс бизнес-идей «Делай свое» организован с целью поддержки развития предпринимательства, учитывая негативное влияние войны на экономику и социальные условия в городах и селах. В рамках конкурса предоставляются микрогранты для создания, расширения или перемещения бизнеса.

Программа охватывает следующие области:

  • Винницкая
  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская область и г. Киев
  • Львовская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черниговская

Согласно условиям программы, участники смогут получить грант в размере от 50 тысяч. до 100 тыс. грн. грн. В то же время необходимо внести собственный вклад, который должен быть не меньше суммы гранта.

Кто может принять участие в конкурсе и как подать заявку

К конкурсу могут присоединиться жители вышеупомянутых регионов, которые:

  • имеют бизнес-идею и нуждаются в финансовой поддержке;
  • уже ведут бизнес в своем городе или деревне и хотят расширить, переместить или улучшить свою деятельность;
  • ветераны и члены их семей.

Направления финансирования:

  • приобретение необходимого оборудования;
  • покупка материалов для реализации бизнеса;
  • получение услуг, способствующих воплощению бизнес-идеи.

Организаторы напоминают, что остался последний день для подачи заявок.

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