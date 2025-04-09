Кто сможет получить финансовую помощь в 100 тыс. грн в 2025 году: детали для украинцев

Украинцы могут подать заявку на получение денежной помощи до 100 тыс. грн от Благотворительного фонда «МХП-Громади». Грантовый конкурс включает 13 регионов страны.
Об этом сообщили организаторы на официальном сайте. Как отмечено, конкурс бизнес-идей «Делай свое» организован с целью поддержки развития предпринимательства, учитывая негативное влияние войны на экономику и социальные условия в городах и селах. В рамках конкурса предоставляются микрогранты для создания, расширения или перемещения бизнеса.
Программа охватывает следующие области:
- Винницкая
- Волынская
- Днепропетровская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская область и г. Киев
- Львовская
- Полтавская
- Сумская
- Тернопольская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черниговская
Согласно условиям программы, участники смогут получить грант в размере от 50 тысяч. до 100 тыс. грн. грн. В то же время необходимо внести собственный вклад, который должен быть не меньше суммы гранта.
Кто может принять участие в конкурсе и как подать заявку
К конкурсу могут присоединиться жители вышеупомянутых регионов, которые:
- имеют бизнес-идею и нуждаются в финансовой поддержке;
- уже ведут бизнес в своем городе или деревне и хотят расширить, переместить или улучшить свою деятельность;
- ветераны и члены их семей.
Направления финансирования:
- приобретение необходимого оборудования;
- покупка материалов для реализации бизнеса;
- получение услуг, способствующих воплощению бизнес-идеи.
Организаторы напоминают, что остался последний день для подачи заявок.
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