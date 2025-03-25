Кто в Украине может получать дев пенсии одновременно: ответ ПФУ

Получать две пенсии одновременно в Украине могут люди с инвалидностью, а также осуществляющие уход за лицами с инвалидностью. В частности, дополнительные выплаты к пенсии предусмотрены в случаях, если человек с инвалидностью ухаживает за ребенком с инвалидностью, взрослым с инвалидностью с детства I группы или одиноким лицом с инвалидностью любой группы.

Пенсия по инвалидности назначается при потере трудоспособности вследствие общего заболевания, но при условии, что у человека есть необходимый страховой стаж. Об этом пишет agronews.

Кроме того, право на две одновременные выплаты имеют отдельные категории граждан при потере кормильца. Например, лица с инвалидностью с детства и несовершеннолетние могут получать как пенсию по случаю потери кормильца, так и государственную социальную помощь.

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Размер социальной помощи по инвалидности составляет:

для лиц с инвалидностью с детства I группы — 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

для II группы – 80% прожиточного минимума;

для III группы – 60%;

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 70% прожиточного минимума.

Однако для оформления таких выплат обязательно наличие вывода МСЭК, что подтверждает состояние нетрудоспособности.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что у части пенсионеров возрастут выплаты с 1 апреля.