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Пасха в Украине 2025: 10 идей лучших направлений для выходных. Куда поехать, чтобы отдохнуть, вдохновиться и почувствовать дух Великодня.
Пасха в Украине 2025: 10 лучших направлений для выходных. Куда поехать, чтобы отдохнуть, вдохновиться и почувствовать дух Великодня.
Общество
Время чтения 1 мин.

Куда поехать на Пасху: 10 идей для идеальных выходных

Пасха — один из самых светлых праздников года, наполненный духовностью, семейным теплом и традициями. В 2025 году украинцев ждут длинные выходные, а значит — отличная возможность не только испечь паски и освятить корзинку, но и отправиться в небольшое путешествие по Украине. И мы приводим 10 идей. Страна весной особенно красива: в городах — цветущие аллеи, в горах — свежий воздух, а в сёлах — настоящая атмосфера аутентичного Великодня.

Если вы устали от городской суеты, мечтаете сменить обстановку или просто хотите отпраздновать Пасху в особом месте, эта подборка для вас. В статье DNEWS собраны лучшие 10 идей, куда поехать на Пасху в Украине, чтобы совместить отдых, вдохновение и традиции.

Львов — город, где Пасха чувствуется в каждом переулке

Пасха во Львове — это сочетание духовности, уюта и атмосферы старой Европы. На улицах звучит живая музыка, по центру разворачиваются тематические ярмарки, а по всему городу витает аромат свежей паски и кофе.

Что вас ждёт:

  • Пасхальные службы в Доминиканском соборе и Соборе Святого Юра
  • Великодняя ярмарка на площади Рынок
  • Праздничная программа во Дворце Потоцких
  • Дегустация львовских сладостей и пасок ручной работы

Каменец-Подольский — Пасха в городе-легенде

Старинные улочки, величественная крепость и потрясающие виды на каньон создают неповторимую атмосферу. На Пасху в Каменце проходят яркие фестивали, ярмарки и костюмированные шествия.

Обязательно:

  • Прогуляйтесь по Каменец-Подольской крепости
  • Посетите праздничную службу в Кафедральном костёле
  • Участвуйте в фестивале народного творчества
  • Сделайте фото на фоне цветущих садов и исторических зданий

Почаев — духовный центр и тишина Лавры

Для тех, кто хочет провести Пасху в молитве и тишине, идеальным направлением станет Почаев. Одна из 10 идей — Почаевская Лавра. Это одно из самых святых мест Украины, особенно притягательное в такие дни.

Здесь можно:

  • Принять участие в ночной литургии
  • Посетить святой источник
  • Прогуляться по территории монастыря
  • Купить освящённые свечи и иконы

Черновцы — весенняя сказка с буковинским акцентом

Архитектура, напоминающая австрийскую классику, и богатые пасхальные традиции Буковины делают этот город уникальным местом для весеннего путешествия.

В программе:

  • Экскурсия по резиденции митрополитов (Черновицкий университет)
  • Пасхальные ярмарки с изделиями ручной работы
  • Фольклорные концерты в парке имени Шевченко
  • Посещение местных храмов и монастырей

Коломыя и Косов — сердце гуцульской Пасхи

Если вы хотите настоящего аутентичного Великодня — отправляйтесь в гуцульские Карпаты. Здесь всё по-настоящему: вышитые рушники, писанки, благословения в церквях и особая атмосфера праздника.

Стоит увидеть:

  • Музей писанки в Коломые
  • Пасхальные обряды в гуцульских селах
  • Ярмарки народных ремёсел
  • Праздничные службы в деревянных храмах

Киев — Пасха в сердце страны

Даже не выезжая за пределы столицы, можно почувствовать всю глубину и торжественность праздника. Киев предлагает массу духовных и культурных событий.

Что посетить:

  • Киевско-Печерскую лавру — на всенощную службу
  • Софийский собор и выставку писанок на его территории
  • Музей Пирогово — погружение в атмосферу традиционной Пасхи
  • Пасхальные концерты и тематические мастер-классы

Закарпатье — Пасха с вкусом вина и ароматом весны

Весна в Закарпатье особенно волшебна. Цветущая сакура, пасхальные венгерские традиции, угощения и термальные источники делают отдых насыщенным и целебным.

Что попробовать:

  • Великодние угощения в Ужгороде
  • Цветущие улицы и парки с сакурой
  • Термальные воды в Косино и Берегово
  • Закарпатские вина и наливки к пасхальному столу

Хотин — история и крепость на Днестре

Хотин — не только крепость, но и место духовной силы. На Пасху здесь проходят литургии, театрализованные действия и экскурсии.

Рекомендуем:

  • Посетить Пасхальное богослужение
  • Участвовать в интерактивной экскурсии по крепости
  • Прогуляться вдоль реки
  • Попробовать местную выпечку и фермерские продукты

Сорочинцы — народный праздник в стиле этно

Пасха в Сорочинцах — это ярмарка, хороводы, мастер-классы и песни. Настоящий праздник для всей семьи, особенно с детьми.

Что ждёт:

  • Пасхальный мини-фестиваль
  • Домашние паски, куличи и вареники
  • Интерактивные игры и мастер-классы
  • Атмосфера как из украинской сказки

Карпаты — тишина, природа и душевное очищение

Идеальный вариант для тех, кто хочет уйти от суеты и встретить Пасху в окружении природы. Традиционные сёла, запах печёной паски и величие гор создают неповторимый настрой.

Что включить в маршрут:

  • Посещение сельской церкви в горах
  • Проживание в этно-усадьбе
  • Домашняя кухня и пасхальный стол
  • Прогулки по горам и лесам

Ранее мы писали о Пасхе 2025: дата празднования, традиции и запреты.

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