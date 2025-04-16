Куда поехать на Пасху: 10 идей для идеальных выходных

Пасха — один из самых светлых праздников года, наполненный духовностью, семейным теплом и традициями. В 2025 году украинцев ждут длинные выходные, а значит — отличная возможность не только испечь паски и освятить корзинку, но и отправиться в небольшое путешествие по Украине. И мы приводим 10 идей. Страна весной особенно красива: в городах — цветущие аллеи, в горах — свежий воздух, а в сёлах — настоящая атмосфера аутентичного Великодня.
Если вы устали от городской суеты, мечтаете сменить обстановку или просто хотите отпраздновать Пасху в особом месте, эта подборка для вас. В статье DNEWS собраны лучшие 10 идей, куда поехать на Пасху в Украине, чтобы совместить отдых, вдохновение и традиции.
Львов — город, где Пасха чувствуется в каждом переулке
Пасха во Львове — это сочетание духовности, уюта и атмосферы старой Европы. На улицах звучит живая музыка, по центру разворачиваются тематические ярмарки, а по всему городу витает аромат свежей паски и кофе.
Что вас ждёт:
- Пасхальные службы в Доминиканском соборе и Соборе Святого Юра
- Великодняя ярмарка на площади Рынок
- Праздничная программа во Дворце Потоцких
- Дегустация львовских сладостей и пасок ручной работы
Каменец-Подольский — Пасха в городе-легенде
Старинные улочки, величественная крепость и потрясающие виды на каньон создают неповторимую атмосферу. На Пасху в Каменце проходят яркие фестивали, ярмарки и костюмированные шествия.
Обязательно:
- Прогуляйтесь по Каменец-Подольской крепости
- Посетите праздничную службу в Кафедральном костёле
- Участвуйте в фестивале народного творчества
- Сделайте фото на фоне цветущих садов и исторических зданий
Почаев — духовный центр и тишина Лавры
Для тех, кто хочет провести Пасху в молитве и тишине, идеальным направлением станет Почаев. Одна из 10 идей — Почаевская Лавра. Это одно из самых святых мест Украины, особенно притягательное в такие дни.
Здесь можно:
- Принять участие в ночной литургии
- Посетить святой источник
- Прогуляться по территории монастыря
- Купить освящённые свечи и иконы
Черновцы — весенняя сказка с буковинским акцентом
Архитектура, напоминающая австрийскую классику, и богатые пасхальные традиции Буковины делают этот город уникальным местом для весеннего путешествия.
В программе:
- Экскурсия по резиденции митрополитов (Черновицкий университет)
- Пасхальные ярмарки с изделиями ручной работы
- Фольклорные концерты в парке имени Шевченко
- Посещение местных храмов и монастырей
Коломыя и Косов — сердце гуцульской Пасхи
Если вы хотите настоящего аутентичного Великодня — отправляйтесь в гуцульские Карпаты. Здесь всё по-настоящему: вышитые рушники, писанки, благословения в церквях и особая атмосфера праздника.
Стоит увидеть:
- Музей писанки в Коломые
- Пасхальные обряды в гуцульских селах
- Ярмарки народных ремёсел
- Праздничные службы в деревянных храмах
Киев — Пасха в сердце страны
Даже не выезжая за пределы столицы, можно почувствовать всю глубину и торжественность праздника. Киев предлагает массу духовных и культурных событий.
Что посетить:
- Киевско-Печерскую лавру — на всенощную службу
- Софийский собор и выставку писанок на его территории
- Музей Пирогово — погружение в атмосферу традиционной Пасхи
- Пасхальные концерты и тематические мастер-классы
Закарпатье — Пасха с вкусом вина и ароматом весны
Весна в Закарпатье особенно волшебна. Цветущая сакура, пасхальные венгерские традиции, угощения и термальные источники делают отдых насыщенным и целебным.
Что попробовать:
- Великодние угощения в Ужгороде
- Цветущие улицы и парки с сакурой
- Термальные воды в Косино и Берегово
- Закарпатские вина и наливки к пасхальному столу
Хотин — история и крепость на Днестре
Хотин — не только крепость, но и место духовной силы. На Пасху здесь проходят литургии, театрализованные действия и экскурсии.
Рекомендуем:
- Посетить Пасхальное богослужение
- Участвовать в интерактивной экскурсии по крепости
- Прогуляться вдоль реки
- Попробовать местную выпечку и фермерские продукты
Сорочинцы — народный праздник в стиле этно
Пасха в Сорочинцах — это ярмарка, хороводы, мастер-классы и песни. Настоящий праздник для всей семьи, особенно с детьми.
Что ждёт:
- Пасхальный мини-фестиваль
- Домашние паски, куличи и вареники
- Интерактивные игры и мастер-классы
- Атмосфера как из украинской сказки
Карпаты — тишина, природа и душевное очищение
Идеальный вариант для тех, кто хочет уйти от суеты и встретить Пасху в окружении природы. Традиционные сёла, запах печёной паски и величие гор создают неповторимый настрой.
Что включить в маршрут:
- Посещение сельской церкви в горах
- Проживание в этно-усадьбе
- Домашняя кухня и пасхальный стол
- Прогулки по горам и лесам
Ранее мы писали о Пасхе 2025: дата празднования, традиции и запреты.