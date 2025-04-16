Куда поехать на Пасху: 10 идей для идеальных выходных

Пасха — один из самых светлых праздников года, наполненный духовностью, семейным теплом и традициями. В 2025 году украинцев ждут длинные выходные, а значит — отличная возможность не только испечь паски и освятить корзинку, но и отправиться в небольшое путешествие по Украине. И мы приводим 10 идей. Страна весной особенно красива: в городах — цветущие аллеи, в горах — свежий воздух, а в сёлах — настоящая атмосфера аутентичного Великодня.

Если вы устали от городской суеты, мечтаете сменить обстановку или просто хотите отпраздновать Пасху в особом месте, эта подборка для вас. В статье DNEWS собраны лучшие 10 идей, куда поехать на Пасху в Украине, чтобы совместить отдых, вдохновение и традиции.

Львов — город, где Пасха чувствуется в каждом переулке

Пасха во Львове — это сочетание духовности, уюта и атмосферы старой Европы. На улицах звучит живая музыка, по центру разворачиваются тематические ярмарки, а по всему городу витает аромат свежей паски и кофе.

Что вас ждёт:

Пасхальные службы в Доминиканском соборе и Соборе Святого Юра

Великодняя ярмарка на площади Рынок

Праздничная программа во Дворце Потоцких

Дегустация львовских сладостей и пасок ручной работы

Каменец-Подольский — Пасха в городе-легенде

Старинные улочки, величественная крепость и потрясающие виды на каньон создают неповторимую атмосферу. На Пасху в Каменце проходят яркие фестивали, ярмарки и костюмированные шествия.

Обязательно:

Прогуляйтесь по Каменец-Подольской крепости

Посетите праздничную службу в Кафедральном костёле

Участвуйте в фестивале народного творчества

Сделайте фото на фоне цветущих садов и исторических зданий

Почаев — духовный центр и тишина Лавры

Для тех, кто хочет провести Пасху в молитве и тишине, идеальным направлением станет Почаев. Одна из 10 идей — Почаевская Лавра. Это одно из самых святых мест Украины, особенно притягательное в такие дни.

Здесь можно:

Принять участие в ночной литургии

Посетить святой источник

Прогуляться по территории монастыря

Купить освящённые свечи и иконы

Черновцы — весенняя сказка с буковинским акцентом

Архитектура, напоминающая австрийскую классику, и богатые пасхальные традиции Буковины делают этот город уникальным местом для весеннего путешествия.

В программе:

Экскурсия по резиденции митрополитов (Черновицкий университет)

Пасхальные ярмарки с изделиями ручной работы

Фольклорные концерты в парке имени Шевченко

Посещение местных храмов и монастырей

Коломыя и Косов — сердце гуцульской Пасхи

Если вы хотите настоящего аутентичного Великодня — отправляйтесь в гуцульские Карпаты. Здесь всё по-настоящему: вышитые рушники, писанки, благословения в церквях и особая атмосфера праздника.

Стоит увидеть:

Музей писанки в Коломые

Пасхальные обряды в гуцульских селах

Ярмарки народных ремёсел

Праздничные службы в деревянных храмах

Киев — Пасха в сердце страны

Даже не выезжая за пределы столицы, можно почувствовать всю глубину и торжественность праздника. Киев предлагает массу духовных и культурных событий.

Что посетить:

Киевско-Печерскую лавру — на всенощную службу

Софийский собор и выставку писанок на его территории

Музей Пирогово — погружение в атмосферу традиционной Пасхи

Пасхальные концерты и тематические мастер-классы

Закарпатье — Пасха с вкусом вина и ароматом весны

Весна в Закарпатье особенно волшебна. Цветущая сакура, пасхальные венгерские традиции, угощения и термальные источники делают отдых насыщенным и целебным.

Что попробовать:

Великодние угощения в Ужгороде

Цветущие улицы и парки с сакурой

Термальные воды в Косино и Берегово

Закарпатские вина и наливки к пасхальному столу

Хотин — история и крепость на Днестре

Хотин — не только крепость, но и место духовной силы. На Пасху здесь проходят литургии, театрализованные действия и экскурсии.

Рекомендуем:

Посетить Пасхальное богослужение

Участвовать в интерактивной экскурсии по крепости

Прогуляться вдоль реки

Попробовать местную выпечку и фермерские продукты

Сорочинцы — народный праздник в стиле этно

Пасха в Сорочинцах — это ярмарка, хороводы, мастер-классы и песни. Настоящий праздник для всей семьи, особенно с детьми.

Что ждёт:

Пасхальный мини-фестиваль

Домашние паски, куличи и вареники

Интерактивные игры и мастер-классы

Атмосфера как из украинской сказки

Карпаты — тишина, природа и душевное очищение

Идеальный вариант для тех, кто хочет уйти от суеты и встретить Пасху в окружении природы. Традиционные сёла, запах печёной паски и величие гор создают неповторимый настрой.

Что включить в маршрут:

Посещение сельской церкви в горах

Проживание в этно-усадьбе

Домашняя кухня и пасхальный стол

Прогулки по горам и лесам

Ранее мы писали о Пасхе 2025: дата празднования, традиции и запреты.