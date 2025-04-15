Пасха — один из самых светлых праздников в христианской традиции. В 2025 году Воскресение Христово отмечается 20 апреля, и тысячи киевлян соберутся в храмах, чтобы отпраздновать это событие и освятить пасхальные корзины. Освящение традиционно проходит в течение субботнего дня и утром в воскресенье. В этой статье DNEWS собрал актуальный график пасхальных служб и освящений в крупнейших храмах Киева.
Киево-Печерская лавра (УПЦ)
Адрес: ул. Лаврская, 15
График освящения корзин:
- 19 апреля (суббота): с 14:00 до 22:00, ежечасно
- 20 апреля (воскресенье): с 04:30, после ночной литургии
Пасхальное богослужение:
- Начало: 23:00 19 апреля
- Крестный ход и литургия: с полуночи до рассвета
Ожидается большое количество прихожан. Рекомендуется приходить заранее.
Владимирский собор (ПЦУ)
Адрес: бульвар Тараса Шевченко, 20
Освящение корзин:
- 19 апреля: с 15:00 до 21:00
- 20 апреля: с 04:30 до 13:00
Пасхальная служба:
- Начало: 23:30 19 апреля
- Литургия: с 00:30 до 03:30
Освящение происходит во дворе храма у входа.
Михайловский Златоверхий монастырь (ПЦУ)
Адрес: ул. Трехсвятительская, 6
График освящение корзин:
- 19 апреля: с 14:00 до 22:00
- 20 апреля: с 04:00 до 12:00
Праздничное богослужение:
- Начало: 23:00 19 апреля
- Литургия: в полночь
По традиции, освящение сопровождается пением церковного хора.
Собор Святого Александра (РКЦ)
Адрес: ул. Костельная, 17
Освящение пасхальных блюд:
- 19 апреля: в 15:00, 16:00 и 17:00
- 20 апреля: после утренней мессы, около 07:30
Пасхальная месса:
- Начало: 21:00 19 апреля
Католическая служба включает литургию света, чтения, крещение взрослых и евхаристию.
Свято-Покровский монастырь (УПЦ МП)
Адрес: ул. Миропольская, 1
Освящение корзин:
- 19 апреля: с 12:00 до 23:00
- 20 апреля: с 04:00 до окончания литургии
Ночное богослужение:
- Начало: 23:00 19 апреля
- Пасхальная литургия: с 00:00 до 04:00
Территория монастыря вмещает большое количество людей, что удобно для освящения корзин.
Советы для прихожан
- Приходите заранее, особенно на ночную службу: очереди могут быть большими.
- Берите с собой свечу и чистую корзину — кулич, яйца, мясные изделия, сыр, соль и хрен.
- Соблюдайте порядок и уважайте пространство других верующих.
- Одевайтесь тепло: ночное пребывание в храме может быть прохладным.
- Не оставляйте мусор после освящения.
Освящение дома
Если вы не можете лично прийти в храм, корзину можно освятить святой водой, взятой заранее. Перед началом праздничной трапезы прочитайте пасхальную молитву, окропите корзину и поблагодарите Бога за дар Воскресения.
Комендантский час
В Киеве на Пасху сохраняется комендантский час с 00:00 до 05:00. Те, кто пришёл в храм до полуночи, могут остаться на всю службу. Выход на улицу во время комендантского часа разрешён только при наличии документов и весомых оснований — посещение службы к ним относится. Возьмите с собой паспорт и корзину как подтверждение цели выхода.
Пасха — время духовного обновления, радости и единения. Независимо от того, пойдёте вы в храм в ночь на воскресенье или придёте утром для освящения, важно сделать это с благодарностью и верой. Киев встречает Воскресение Христово с молитвой, тишиной и светлой надеждой.
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