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Где и когда освятить пасхальную корзину в Киеве 20 апреля 2025. График служб в храмах и советы для прихожан.
Где и когда освятить пасхальную корзину в Киеве 20 апреля 2025. График служб в храмах и советы для прихожан.
Общество
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Куда пойти святить корзину на Пасху: график служб в храмах Киева 20 апреля 2025

Пасха — один из самых светлых праздников в христианской традиции. В 2025 году Воскресение Христово отмечается 20 апреля, и тысячи киевлян соберутся в храмах, чтобы отпраздновать это событие и освятить пасхальные корзины. Освящение традиционно проходит в течение субботнего дня и утром в воскресенье. В этой статье DNEWS собрал актуальный график пасхальных служб и освящений в крупнейших храмах Киева.

Киево-Печерская лавра (УПЦ)

Адрес: ул. Лаврская, 15

График освящения корзин:

  • 19 апреля (суббота): с 14:00 до 22:00, ежечасно
  • 20 апреля (воскресенье): с 04:30, после ночной литургии

Пасхальное богослужение:

  • Начало: 23:00 19 апреля
  • Крестный ход и литургия: с полуночи до рассвета

Ожидается большое количество прихожан. Рекомендуется приходить заранее.

Владимирский собор (ПЦУ)

Адрес: бульвар Тараса Шевченко, 20

Освящение корзин:

  • 19 апреля: с 15:00 до 21:00
  • 20 апреля: с 04:30 до 13:00

Пасхальная служба:

  • Начало: 23:30 19 апреля
  • Литургия: с 00:30 до 03:30

Освящение происходит во дворе храма у входа.

Михайловский Златоверхий монастырь (ПЦУ)

Адрес: ул. Трехсвятительская, 6

График освящение корзин:

  • 19 апреля: с 14:00 до 22:00
  • 20 апреля: с 04:00 до 12:00

Праздничное богослужение:

  • Начало: 23:00 19 апреля
  • Литургия: в полночь

По традиции, освящение сопровождается пением церковного хора.

Собор Святого Александра (РКЦ)

Адрес: ул. Костельная, 17

Освящение пасхальных блюд:

  • 19 апреля: в 15:00, 16:00 и 17:00
  • 20 апреля: после утренней мессы, около 07:30

Пасхальная месса:

  • Начало: 21:00 19 апреля

Католическая служба включает литургию света, чтения, крещение взрослых и евхаристию.

Свято-Покровский монастырь (УПЦ МП)

Адрес: ул. Миропольская, 1

Освящение корзин:

  • 19 апреля: с 12:00 до 23:00
  • 20 апреля: с 04:00 до окончания литургии

Ночное богослужение:

  • Начало: 23:00 19 апреля
  • Пасхальная литургия: с 00:00 до 04:00

Территория монастыря вмещает большое количество людей, что удобно для освящения корзин.

Советы для прихожан

  • Приходите заранее, особенно на ночную службу: очереди могут быть большими.
  • Берите с собой свечу и чистую корзину — кулич, яйца, мясные изделия, сыр, соль и хрен.
  • Соблюдайте порядок и уважайте пространство других верующих.
  • Одевайтесь тепло: ночное пребывание в храме может быть прохладным.
  • Не оставляйте мусор после освящения.

Освящение дома

Если вы не можете лично прийти в храм, корзину можно освятить святой водой, взятой заранее. Перед началом праздничной трапезы прочитайте пасхальную молитву, окропите корзину и поблагодарите Бога за дар Воскресения.

Комендантский час

В Киеве на Пасху сохраняется комендантский час с 00:00 до 05:00. Те, кто пришёл в храм до полуночи, могут остаться на всю службу. Выход на улицу во время комендантского часа разрешён только при наличии документов и весомых оснований — посещение службы к ним относится. Возьмите с собой паспорт и корзину как подтверждение цели выхода.

Пасха — время духовного обновления, радости и единения. Независимо от того, пойдёте вы в храм в ночь на воскресенье или придёте утром для освящения, важно сделать это с благодарностью и верой. Киев встречает Воскресение Христово с молитвой, тишиной и светлой надеждой.

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