Национальная сборная Украины продолжает борьбу в отборочном цикле чемпионата мира по футболу 2026 года. Второй матч подопечные Сергея Реброва сыграют 9 сентября в Баку против команды Азербайджана. Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова, одном из крупнейших футбольных арен Кавказа. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Игра имеет важное турнирное значение, поскольку обе команды потерпели неудачи на старте квалификации. Поэтому внимание болельщиков будет приковано как к самим действиям на поле, так и к качеству прямой трансляции. Ниже в материале от DNEWS – подробности, как, где и во сколько смотреть матч, кто выйдет на поле, чего ждать от соперников и что прогнозируют букмекеры.
Как и где смотреть онлайн трансляцию матча Украина – Азербайджан
Украинские зрители смогут увидеть матч в прямом эфире на цифровой платформе MEGOGO, которая обладает эксклюзивными правами на показ игр сборной.
Также матч будет доступен бесплатно на телеканале MEGOGO Спорт, который вещает в эфире Т2 и в большинстве кабельных сетей.
Перед началом матча, в 18:00, стартует аналитическая студия с участием спортивных экспертов и бывших футболистов. Матч прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин — профессиональные комментаторы, хорошо знакомые поклонникам сборной Украины.
- При просмотре на MEGOGO возможна задержка в 20–30 секунд по сравнению с эфиром Т2
- Трансляция будет доступна и в записи после завершения поединка
- Владельцам «умных» телевизоров рекомендуется заранее авторизоваться в приложении MEGOGO
История встреч сборных Украины и Азербайджана
Национальные команды Украины и Азербайджана пересекались в истории всего дважды — оба раза в 2006 году. В феврале в Баку соперники сыграли вничью 0:0. А вот в августе в Киеве украинцы уверенно обыграли гостей со счётом 6:0. Тот матч запомнился агрессивной атакующей игрой и хет-триком Артема Милевского.
Следует подчеркнуть, что до сих пор эти сборные не встречались в официальных турнирах, таких как отбор к чемпионатам мира или Европы. Таким образом, поединок 9 сентября 2025 года станет первой очной официальной встречей в истории противостояния.
Сборная Украины: прогнозируемый состав и настрой команды
После поражения от Франции (0:2) в первом туре отборочного цикла, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ожидаемо проведет ротацию состава. Он ищет баланс между опытными футболистами и молодыми игроками, демонстрирующими хорошую форму в своих клубах.
Ожидается, что матч с Азербайджаном начнут следующие игроки:
- Вратарь: Андрей Лунин (Real Madrid)
- Центральные защитники: Илья Забарный (Bournemouth), Александр Сирота (Динамо)
- Крайние защитники: Александр Зинченко (Arsenal), Виталий Миколенко (Everton)
- Центр поля: Тарас Степаненко (Шахтер), Николай Шапаренко (Динамо), Георгий Судаков (Шахтер)
- Фланги: Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси)
- Форвард: Артем Довбик (Жирона) или Роман Яремчук (Валенсия)
Настрой команды – боевой. Ребров настаивает на полной концентрации и быстрой игре в атаке. По его словам, этот матч должен стать моментом поворота в отборе и возможностью закрепиться в борьбе за выход из группы.
Сборная Азербайджана: перестройка после разгрома и смена тренера
Команда Азербайджана подошла к матчу с Украиной после болезненного поражения от Исландии (0:5). Результат привел к отставке главного тренера Фернанду Сантуша, и теперь обязанности наставника исполняет временный штаб.
Ключевые игроки Азербайджана, способные повлиять на ход встречи:
- Махир Эмрели – форвард с хорошей техникой и скоростью
- Рамиль Шейдаев – атакующий полузащитник, известный точными ударами с дистанции
- Эмиль Балаев – вратарь, играющий в турецком чемпионате
Новое руководство делает ставку на плотную оборону и контратаки. Ожидается, что команда выйдет с пятью защитниками и двумя опорными хавбеками.
Судейская бригада и VAR
Обслуживать матч будет судейская бригада из Греции, которую возглавит Вассилис Фоттиас. Ему помогут лайнсмены Андреас Меїнтанас и Михаил Пападакис, резервный арбитр – Анастасиос Папапетру. VAR будет контролироваться Ангелосом Евангелу и Иоаннисом Пападопулосом.
Прогнозы букмекеров: кто фаворит встречи
Согласно котировкам ведущих букмекеров:
- Победа Украины — 1.55–1.65
- Победа Азербайджана — 5.5–6.0
- Ничья — 3.8–4.0
Украина считается явным фаворитом. Однако эксперты отмечают: низкая результативность обеих команд в последних матчах может привести к «закрытой» игре с минимальным счётом. Больше шансов на победу у той команды, которая первой реализует свой момент.
Стратегическое значение матча Украина — Азербайджан 9 сентября 2025
Победа в этом матче даст Украине реальные шансы на борьбу за второе место в группе D, которое дает путёвку в стыковые матчи. Проигрыш или ничья могут серьёзно усложнить турнирные перспективы.
Для Азербайджана матч имеет не меньшее значение – это шанс реабилитироваться перед болельщиками и вернуть уверенность в своих силах.
Футбольные аналитики сходятся во мнении: игра будет напряжённой и тактически выверенной, где главными станут не столько звёзды, сколько организованность, дисциплина и моральная устойчивость игроков.
