Национальная сборная Украины продолжает борьбу в отборочном цикле чемпионата мира по футболу 2026 года. Второй матч подопечные Сергея Реброва сыграют 9 сентября в Баку против команды Азербайджана. Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова, одном из крупнейших футбольных арен Кавказа. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Игра имеет важное турнирное значение, поскольку обе команды потерпели неудачи на старте квалификации. Поэтому внимание болельщиков будет приковано как к самим действиям на поле, так и к качеству прямой трансляции. Ниже в материале от DNEWS – подробности, как, где и во сколько смотреть матч, кто выйдет на поле, чего ждать от соперников и что прогнозируют букмекеры.

Как и где смотреть онлайн трансляцию матча Украина – Азербайджан

Украинские зрители смогут увидеть матч в прямом эфире на цифровой платформе MEGOGO, которая обладает эксклюзивными правами на показ игр сборной.

Также матч будет доступен бесплатно на телеканале MEGOGO Спорт, который вещает в эфире Т2 и в большинстве кабельных сетей.

Перед началом матча, в 18:00, стартует аналитическая студия с участием спортивных экспертов и бывших футболистов. Матч прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин — профессиональные комментаторы, хорошо знакомые поклонникам сборной Украины.

При просмотре на MEGOGO возможна задержка в 20–30 секунд по сравнению с эфиром Т2

Трансляция будет доступна и в записи после завершения поединка

Владельцам «умных» телевизоров рекомендуется заранее авторизоваться в приложении MEGOGO

История встреч сборных Украины и Азербайджана

Национальные команды Украины и Азербайджана пересекались в истории всего дважды — оба раза в 2006 году. В феврале в Баку соперники сыграли вничью 0:0. А вот в августе в Киеве украинцы уверенно обыграли гостей со счётом 6:0. Тот матч запомнился агрессивной атакующей игрой и хет-триком Артема Милевского.

Следует подчеркнуть, что до сих пор эти сборные не встречались в официальных турнирах, таких как отбор к чемпионатам мира или Европы. Таким образом, поединок 9 сентября 2025 года станет первой очной официальной встречей в истории противостояния.

Сборная Украины: прогнозируемый состав и настрой команды

После поражения от Франции (0:2) в первом туре отборочного цикла, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ожидаемо проведет ротацию состава. Он ищет баланс между опытными футболистами и молодыми игроками, демонстрирующими хорошую форму в своих клубах.

Ожидается, что матч с Азербайджаном начнут следующие игроки:

Вратарь: Андрей Лунин (Real Madrid)

Центральные защитники: Илья Забарный (Bournemouth), Александр Сирота (Динамо)

Крайние защитники: Александр Зинченко (Arsenal), Виталий Миколенко (Everton)

Центр поля: Тарас Степаненко (Шахтер), Николай Шапаренко (Динамо), Георгий Судаков (Шахтер)

Фланги: Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси)

Форвард: Артем Довбик (Жирона) или Роман Яремчук (Валенсия)

Настрой команды – боевой. Ребров настаивает на полной концентрации и быстрой игре в атаке. По его словам, этот матч должен стать моментом поворота в отборе и возможностью закрепиться в борьбе за выход из группы.

Сборная Азербайджана: перестройка после разгрома и смена тренера

Команда Азербайджана подошла к матчу с Украиной после болезненного поражения от Исландии (0:5). Результат привел к отставке главного тренера Фернанду Сантуша, и теперь обязанности наставника исполняет временный штаб.

Ключевые игроки Азербайджана, способные повлиять на ход встречи:

Махир Эмрели – форвард с хорошей техникой и скоростью

Рамиль Шейдаев – атакующий полузащитник, известный точными ударами с дистанции

Эмиль Балаев – вратарь, играющий в турецком чемпионате

Новое руководство делает ставку на плотную оборону и контратаки. Ожидается, что команда выйдет с пятью защитниками и двумя опорными хавбеками.

Судейская бригада и VAR

Обслуживать матч будет судейская бригада из Греции, которую возглавит Вассилис Фоттиас. Ему помогут лайнсмены Андреас Меїнтанас и Михаил Пападакис, резервный арбитр – Анастасиос Папапетру. VAR будет контролироваться Ангелосом Евангелу и Иоаннисом Пападопулосом.

Прогнозы букмекеров: кто фаворит встречи

Согласно котировкам ведущих букмекеров:

Победа Украины — 1.55–1.65

Победа Азербайджана — 5.5–6.0

Ничья — 3.8–4.0

Украина считается явным фаворитом. Однако эксперты отмечают: низкая результативность обеих команд в последних матчах может привести к «закрытой» игре с минимальным счётом. Больше шансов на победу у той команды, которая первой реализует свой момент.

Стратегическое значение матча Украина — Азербайджан 9 сентября 2025

Победа в этом матче даст Украине реальные шансы на борьбу за второе место в группе D, которое дает путёвку в стыковые матчи. Проигрыш или ничья могут серьёзно усложнить турнирные перспективы.

Для Азербайджана матч имеет не меньшее значение – это шанс реабилитироваться перед болельщиками и вернуть уверенность в своих силах.

Футбольные аналитики сходятся во мнении: игра будет напряжённой и тактически выверенной, где главными станут не столько звёзды, сколько организованность, дисциплина и моральная устойчивость игроков.

Ранее мы писали о том, как и когда купить билеты на ЧМ-2026 по футболу: всё, что нужно знать заранее, когда стартует продажа.