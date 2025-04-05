Купюры номиналом 100 долларов 2003 года могут вызвать проблемы: подробности

На территории Украины все номиналы доллара США считаются законными платежными средствами. Финансовые учреждения и пункты обмена валюты должны принимать американскую валюту независимо от ее года выпуска или внешнего вида.

Отказ возможен только в случае поврежденных банкнот или подозрения относительно их подлинности. Однако далеко не все украинцы знают, что купюра номиналом 100 долларов образца 2003 года может вызвать трудности при обмене. Что с ней не так рассказали на сайте «Новости.LIVE».

Некоторые украинцы жаловались на действия банков и обменников, которые отказывались принимать 100-долларовые банкноты 2003 года выпуска или же предлагали значительно заниженный курс, заставляя продавать их по более низкой цене. Представители финансового рынка объясняют подобное тем, что возраст этих купюр превышает 20 лет, что якобы влияет на их оборот.

При этом ни один закон или официальное постановление не предоставляет обменным пунктам права вводить ограничения на прием долларов в зависимости от их вида, номинала или даты выпуска. Иначе говоря, отказ в обмене, заниженный курс или взимание дополнительной комиссии считаются нарушением норм действующего законодательства.

«Это касается осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, которые выпускались Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор», – отмечают в Нацбанке Украины.

В то же время банки и обменники могут руководствоваться собственными внутренними правилами при обслуживании клиентов. Однако это не лишает граждан права обжаловать действия обменного пункта, если они считают их незаконными. Отказать в приеме иностранной валюты на законных основаниях возможно только в случаях, когда купюры имеют признаки подделки, существенно повреждены или лишены защитных элементов, например:

разрывов в нескольких местах;

царапин и дырок;

следов плесени;

больших пятен, которые занимают более 50% площади банкноты.

Лучшим решением в таком случае является обращение в государственный банк, чтобы осуществить обмен старой наличности. Там тщательно придерживаются требований НБУ и не допускают произвола во внутренней политике. Желательно не хранить доллары давних лет эмиссии, чтобы в будущем не столкнуться с проблемами с продажей.