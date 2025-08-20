Сезон Лиги чемпионов 2025/26 постепенно вступает в решающую фазу: квалификационный отбор близок к завершению, и уже известна большая часть команд, которые гарантированно выступят в основном этапе соревнований. В этом году турнир получил особое внимание и эмоциональный фон, ведь впервые за два десятилетия в списке участников нет ни одной украинской команды. Киевское «Динамо» уступило греческому «Пафосу» в третьем раунде квалификации и завершило еврокубковую кампанию досрочно. Об этом сообщает DNEWS

Кто получил прямые путёвки в групповой этап

29 клубов уже обеспечили себе участие в основном этапе Лиги чемпионов по итогам национальных чемпионатов. Ещё одно место занял лондонский «Тоттенхэм», ставший победителем Лиги Европы, несмотря на неудачный сезон в АПЛ. Это дало Англии уникальную возможность выставить сразу шесть команд — абсолютный рекорд.

Испания в новом сезоне будет представлена диционно сильными представителями.

Полный список участников Лиги чемпионов 2025/26

Англия:

– Ливерпуль

– Арсенал

– Манчестер Сити

– Ньюкасл

– Челси

– Тоттенхэм

Испания:

– Барселона

– Реал Мадрид

– Атлетико Мадрид

– Атлетик Бильбао

– Вильярреал

Италия:

– Наполи

– Интер

– Аталанта

– Ювентус

Германия:

– Бавария

– Байер Леверкузен

– Айнтрахт

– Боруссия Дортмунд

Франция:

– ПСЖ

– Марсель

– Монако

Нидерланды:

– ПСВ

– Аякс

Португалия:

– Спортинг

Турция:

– Галатасарай

Чехия:

– Славия Прага

Греция:

– Олимпиакос

Бельгия:

– Юнион Сент-Жиллуаз

Оставшиеся семь участников определятся по итогам раунда плей-офф, который завершится в начале сентября.

Новый формат турнира и важные даты сезона

В сезоне 2025/26 Лига чемпионов продолжает использовать обновлённый формат с так называемым «лиговым этапом». Турнир начнётся 16 сентября 2025 года. Все команды сыграют по восемь матчей против соперников разного рейтинга. По итогам общего зачёта:

команды, занявшие места с 1-го по 8-е, напрямую выходят в 1/8 финала;

клубы с 9-го по 24-е места разыграют между собой путёвки в плей-офф через стыковые матчи.

Финал турнира состоится 30 мая 2026 года на арене «Пушкаш» в Будапеште — одном из самых современных стадионов Восточной Европы, рассчитанном на 67 тысяч зрителей.

Действующий чемпион и главный фаворит

Парижский ПСЖ начнёт новый розыгрыш в статусе действующего чемпиона. В прошлом сезоне французский гранд показал абсолютное превосходство, обыграв в финале миланский «Интер» со счётом 5:0. Эта уверенная победа укрепила позиции клуба как одного из главных претендентов на титул и в текущем сезоне.

Ранее мы писали о том, что Шахтёр вылетел из Лиги чемпионов в матче с Панатинаикос.

Фото: © UEFA

