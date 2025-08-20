Среда, 20 августа, 2025
Список клубов, которые сыграют в Лиге чемпионов 2025/26. Кто получил прямые путёвки, когда старт турнира и где состоится финал.
Список клубов, которые сыграют в Лиге чемпионов 2025/26. Кто получил прямые путёвки, когда старт турнира и где состоится финал.
Лига чемпионов 2025/26: кто сыграет в основном раунде турнира

Сезон Лиги чемпионов 2025/26 постепенно вступает в решающую фазу: квалификационный отбор близок к завершению, и уже известна большая часть команд, которые гарантированно выступят в основном этапе соревнований. В этом году турнир получил особое внимание и эмоциональный фон, ведь впервые за два десятилетия в списке участников нет ни одной украинской команды. Киевское «Динамо» уступило греческому «Пафосу» в третьем раунде квалификации и завершило еврокубковую кампанию досрочно. Об этом сообщает DNEWS

Кто получил прямые путёвки в групповой этап

29 клубов уже обеспечили себе участие в основном этапе Лиги чемпионов по итогам национальных чемпионатов. Ещё одно место занял лондонский «Тоттенхэм», ставший победителем Лиги Европы, несмотря на неудачный сезон в АПЛ. Это дало Англии уникальную возможность выставить сразу шесть команд — абсолютный рекорд.

Испания в новом сезоне будет представлена традиционно сильными представителями.

Полный список участников Лиги чемпионов 2025/26

Англия:
– Ливерпуль
– Арсенал
– Манчестер Сити
– Ньюкасл
– Челси
– Тоттенхэм

Испания:
– Барселона
– Реал Мадрид
– Атлетико Мадрид
– Атлетик Бильбао
– Вильярреал

Италия:
– Наполи
– Интер
– Аталанта
– Ювентус

Германия:
– Бавария
– Байер Леверкузен
– Айнтрахт
– Боруссия Дортмунд

Франция:
– ПСЖ
– Марсель
– Монако

Нидерланды:
– ПСВ
– Аякс

Португалия:
– Спортинг

Турция:
– Галатасарай

Чехия:
– Славия Прага

Греция:
– Олимпиакос

Бельгия:
– Юнион Сент-Жиллуаз

Оставшиеся семь участников определятся по итогам раунда плей-офф, который завершится в начале сентября.

Новый формат турнира и важные даты сезона

В сезоне 2025/26 Лига чемпионов продолжает использовать обновлённый формат с так называемым «лиговым этапом». Турнир начнётся 16 сентября 2025 года. Все команды сыграют по восемь матчей против соперников разного рейтинга. По итогам общего зачёта:

  • команды, занявшие места с 1-го по 8-е, напрямую выходят в 1/8 финала;
  • клубы с 9-го по 24-е места разыграют между собой путёвки в плей-офф через стыковые матчи.

Финал турнира состоится 30 мая 2026 года на арене «Пушкаш» в Будапеште — одном из самых современных стадионов Восточной Европы, рассчитанном на 67 тысяч зрителей.

Действующий чемпион и главный фаворит

Парижский ПСЖ начнёт новый розыгрыш в статусе действующего чемпиона. В прошлом сезоне французский гранд показал абсолютное превосходство, обыграв в финале миланский «Интер» со счётом 5:0. Эта уверенная победа укрепила позиции клуба как одного из главных претендентов на титул и в текущем сезоне.

Ранее мы писали о том, что Шахтёр вылетел из Лиги чемпионов в матче с Панатинаикос.

Фото: © UEFA

>Действующий чемпион и главный фаворит

