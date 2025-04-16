Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс готовится представить свою собственную социальную платформу. Она заявила, что новая сеть будет нацелена на защиту свободы слова и борьбу с влиянием «глубинного государства» и традиционных медиа. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на The Guardian.

По словам Трасс, запуск соцсети запланирован на лето. Выступая на криптоконференции в Бедфорде, она рассказала, что её действия направлены против попыток элит «задушить» свободное выражение мнений. Она утверждает, что во время её пребывания в должности премьер-министра её инициативы были фактически блокированы.

«Меня просто отсекли на старте», — сказала Трасс. «Это дало мне понять: одного вхождения в кабинет №10 недостаточно. Нам нужно собственное медиапространство, чтобы доносить идеи напрямую и формировать движение снизу».

Бывший глава правительства считает, что в Британии всё чаще наблюдаются методы, характерные для авторитарных режимов. Она провела параллели с советским контролем над информацией. «То, что происходит в современной Британии, шокирует. Мы видим, как темы либо намеренно замалчиваются, либо навязываются», — заявила она.

Трасс подчеркнула, что её новая сеть будет «неконтролируемой и устойчивой к отмене», и пообещала обсуждать в ней темы, которые игнорируются в общественной дискуссии.

Она открыто поддержала Дональда Трампа и инициативы Илона Маска по сокращению государственных расходов в США. Новый проект Трасс во многом повторяет модель Truth Social — соцсети, запущенной командой Трампа. Несмотря на идеологическую поддержку, компания Trump Media and Technology Group завершила прошлый год с убытками в размере $400,9 млн.

В Великобритании аналогичные инициативы уже предпринимались, но безуспешно. Например, экс-министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в 2023 году закрыл своё приложение после пяти лет существования. Оно было задумано как платформа для «открытых и честных дискуссий».

Ранее мы писали о том, что Принц Гарри неожиданно посетил Украину: герцог Сассекский навестил украинских ветеранов.