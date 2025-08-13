В этот четверг, 14 августа 2025 года, Луна проходит по двум знакам Зодиака и дарит нам очень благоприятный день, наполненный духовной глубиной, решимостью и возможностью выйти на новый уровень. Сначала она идёт по импульсивному Овну, но затем переходит в стабильного Тельца, что значительно влияет на эмоциональный и практический фон суток.

В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим особенности 21 и 22 лунных дней, влияние Юпитера как планетарного правителя четверга, а также предоставим рекомендации, как прожить этот день с пользой. Читателя ждёт и астрономическая информация, и практичные советы, и вдохновляющее понимание энергетики Луны 14 августа.

Лунный настрой дня и его особенности

Лунный день начинается с продолжения 21-х суток и завершится вечером переходом к 22 лунному дню. Оба периода наделены высокой духовной вибрацией и подталкивают к искренности, честности, великодушию и внутреннему очищению.

Перед тем как перейти к конкретным астрологическим характеристикам, важно осознать: Луна в убывающей фазе — это не время старта, а время завершения, углубления и расстановки приоритетов. Всё, что сегодня происходит, имеет последствия, которые обязательно проявятся в будущем.

Чем важны 21 и 22 лунные сутки

21 лунный день продлится до 21:17. Это время требует от нас благородства и самоотдачи. Если вы будете честны и последовательны, даже сложные задачи поддадутся без сопротивления. Это период, когда можно превзойти самого себя и стать на шаг ближе к внутренней свободе.

После 21:17 начинается 22 лунный день. Он помогает закрепить полученные знания, осмыслить опыт и сформулировать долгосрочные цели. Также это подходящее время для наставничества, обучения и духовной практики.

Энергетика убывающей Луны и её практическое значение

Убывающая Луна находится в своей третьей фазе. Этот этап помогает завершать начатое, избавляться от лишнего, очищать пространство и мысли. Он подходит для:

логического анализа и рационального планирования,

завершения дел,

избавления от старых привычек,

финансовых расчётов и отчётов,

оздоровительных процедур и терапии.

Важно не поддаваться усталости и не начинать ничего глобального. Действуйте спокойно, с опорой на уже имеющиеся ресурсы и знания.

Переход Луны из Овна в Тельца: смена ритма дня

День начинается с импульсивной, яркой энергии Овна, а затем постепенно переходит в более устойчивую и спокойную волну Тельца. Этот переход влияет на наш внутренний настрой, подход к делам и общению с окружающими.

Такой сдвиг в знаке Луны делает день многослойным: сначала нас может захлестнуть волна активности и инициативности, а ближе к вечеру появится желание уюта, стабильности и размеренности.

Утро и день под влиянием Овна

С 00:00 до 16:19 Луна находится в знаке Овна. Это огненная энергия, связанная с импульсом действия, смелостью и напором. В это время хорошо:

начинать дела, которые не требуют долгого исполнения,

заниматься физической активностью,

выражать свою инициативу,

быстро решать накопившиеся вопросы.

Овновская энергия помогает быть лидером, но может также провоцировать конфликты, если эмоции выходят из-под контроля. Старайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Вечерняя стабильность под влиянием Тельца

С 16:19 Луна переходит в знак Тельца. Это момент, когда огонь уступает место земле. Мы становимся более приземлёнными, сосредоточенными и ищем комфорта в мелочах.

Энергия Тельца способствует:

завершению дел,

наведению порядка,

материальной стабильности,

приятному отдыху,

кулинарному творчеству и заботе о теле.

Под вечер хорошо заняться садом, бытовыми делами, покупками для дома и спокойным времяпрепровождением с семьёй.

Влияние Юпитера и четверга на общее настроение

♃ Четверг проходит под покровительством планеты Юпитер. Эта планета символизирует расширение, мудрость, честность, развитие и справедливость.

Влияние Юпитера в четверг усиливает тягу к:

духовному росту,

образованию и философии,

законности и справедливости,

благотворительности,

международным связям и языкам,

системному мышлению и карьерному продвижению.

В этот день хорошо заниматься юридическими, финансовыми и социальными вопросами. Неблагоприятно: брать на себя роль лидера там, где вас не просили, и запускать проекты без обдумывания.

Астрономические показатели Луны на 14 августа 2025 года

Заход Луны: 11:57 (азимут: 294°28′)

(азимут: 294°28′) Восход Луны: 21:17 (азимут: 061°22′)

(азимут: 061°22′) Положение в 12:00: Высота: –00°20′ Азимут: 295°04′ Расстояние до Луны: 364 260 км Элонгация: –114.3° Видимость: 70.5% Угловой диаметр: 1968.29″ Возраст Луны: 20 суток 3 часа 46 минут



Видимость Луны высока, что делает вечер хорошим для наблюдений и работы с внутренними состояниями — через медитацию, дыхательные практики, ведение дневника.

Рекомендации для продуктивного дня

Что поможет достичь результата

Сохраняйте спокойствие даже в стрессовых ситуациях

Будьте честными в рабочих и личных делах

Завершайте отложенные дела

Уделите внимание домашним вопросам

Планируйте финансовые и юридические шаги

Чего лучше избегать

Конфликтов на фоне эмоций

Необдуманных решений

Попыток взять лидерство силой

Эмоционального давления на близких

Пренебрежения к духовной и внутренней работе

День, когда можно выйти на новый уровень

Луна 14 августа 2025 года дарит один из самых сильных дней месяца — день честности, твёрдости и внутренней свободы. Если вы готовы сделать шаг к себе настоящему, перестать бояться правды и действовать с открытым сердцем — этот день для вас. Честные поступки, искренние решения и целеустремлённость обязательно принесут плоды.

Не упустите этот шанс проявить лучшее, что есть в вас. Космос поддерживает тех, кто действует по совести.

