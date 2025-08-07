Четверг, 7 августа, 2025
Что принесёт Луна 8 августа 2025 года: влияние растущей Луны, 15-й лунный день, переход в знак Водолея и пятница под управлением Венеры.
Общество
Время чтения 1 мин.

Лунная энергия 8 августа 2025 года: день искушений и душевного равновесия

Пятница, 8 августа 2025 года — насыщенный астрологический день, наполненный чувствами, напряжением и переменами. Луна почти достигает Полнолуния, проходя через два знака зодиака — Козерог и Водолей, а также два лунных дня — 15-й и 16-й. Это время требует максимальной осознанности, внутренней дисциплины и эмоционального самоконтроля.

Чтобы сохранить гармонию, важно правильно распорядиться своей энергией и не поддаться иллюзиям. Перед вами — подробное руководство от DNEWS по лунному дню.

День на стыке знаков и состояний

8 августа Луна меняет своё зодиакальное положение:

  • С 00:00 до 04:29 — 15 лунный день в Козероге
  • С 04:29 до 20:30 — 15 лунный день в Водолее
  • С 20:30 до 23:59 — 16 лунный день в Водолее

Такой переход влияет на настроение и мышление: сначала структура и порядок, затем — спонтанность и внутренняя свобода.

15 лунный день: проверка на прочность

Это день, когда усиливается влияние скрытых эмоций и внешних соблазнов. Энергия активна и может быть как созидательной, так и разрушительной — всё зависит от вашего состояния.

Что рекомендуется:

  • Быть внимательным к своим поступкам
  • Сохранять спокойствие
  • Проводить время в уединении
  • Избегать резких движений и конфликтов

Чего стоит избегать:

  • Переедания и злоупотреблений
  • Эмоциональных всплесков
  • Решений под влиянием страха или влечения

Во второй половине дня, с 20:30, начинается 16-й лунный день, который символизирует завершение, очищение и гармонизацию. Это время подведения итогов и эмоционального освобождения.

Фаза Луны: время максимальной силы

Луна пребывает во второй фазе — растущей. Это период от первой четверти до Полнолуния, когда вся энергия направлена на рост, активность, результат. Психика и тело чувствуют пик ресурса.

Особенности периода:

  • Отличное время для работы, развития, общения
  • Благоприятны путешествия, инвестиции, укрепление здоровья
  • За 1-2 дня до Полнолуния лучше снизить темп, чтобы избежать истощения

Луна в знаке Водолея: нестабильность и вдохновение

С 4:29 Луна переходит в Водолея, что усиливает желание свободы, оригинальности, отстранённости от рутины. Характерны:

  • Частая смена настроения
  • Вдохновение и тяга к переменам
  • Желание творить и идти против правил

В это время полезно заниматься нестандартными проектами, научными или гуманитарными делами. Обыденность будет тяготить — дайте себе пространство для новых идей.

Пятница под покровительством Венеры

Днём управляет Венера — планета любви, красоты и удовольствий. Энергетика пятницы легкая, созерцательная, чувственная. Это день:

  • романтических встреч
  • наслаждения искусством
  • проявления симпатии и внимания
  • походов в салоны красоты, выставки, парки

Хорошо устраивать тёплые встречи, посиделки с друзьями, устраивать себе «день красоты». Плохо — уединяться, грустить, заниматься самоедством.

Избегайте:

  • дел вторника, среды и четверга
  • официальных процедур
  • конфликтов с родными

Астрономические параметры Луны

ПоказательЗначение
Лунный день (до 20:30)15-й
Лунный день (после 20:30)16-й
Фаза ЛуныРастущая
Знак зодиакаКозерог → Водолей
Высота Луны (12:00)–57°01′
Азимут Луны (12:00)003°55′
Видимость Луны98,9 %
Угловой диаметр1851.87 arcsec
Расстояние до Земли387160 км
Элонгация168°
Возраст Луны13 дней 18 часов 39 минут
Восход Луны20:30 (130°32′)
Заход Луны02:44 (222°52′)

Держите равновесие

8 августа 2025 года — это день, когда важно не терять контроль над собой. Энергия Луны может сыграть с вами злую шутку, если поддаться желаниям. Сохраняйте ясность, будьте честны с собой и не спешите с решениями. Это день глубокой внутренней работы, а не поверхностных удовольствий.

Ранее мы писали о том, какой лунный календарь на август 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца.

