Пятница, 8 августа 2025 года — насыщенный астрологический день, наполненный чувствами, напряжением и переменами. Луна почти достигает Полнолуния, проходя через два знака зодиака — Козерог и Водолей, а также два лунных дня — 15-й и 16-й. Это время требует максимальной осознанности, внутренней дисциплины и эмоционального самоконтроля.

Чтобы сохранить гармонию, важно правильно распорядиться своей энергией и не поддаться иллюзиям. Перед вами — подробное руководство от DNEWS по лунному дню.

День на стыке знаков и состояний

8 августа Луна меняет своё зодиакальное положение:

С 00:00 до 04:29 — 15 лунный день в Козероге

С 04:29 до 20:30 — 15 лунный день в Водолее

С 20:30 до 23:59 — 16 лунный день в Водолее

Такой переход влияет на настроение и мышление: сначала структура и порядок, затем — спонтанность и внутренняя свобода.

15 лунный день: проверка на прочность

Это день, когда усиливается влияние скрытых эмоций и внешних соблазнов. Энергия активна и может быть как созидательной, так и разрушительной — всё зависит от вашего состояния.

Что рекомендуется:

Быть внимательным к своим поступкам

Сохранять спокойствие

Проводить время в уединении

Избегать резких движений и конфликтов

Чего стоит избегать:

Переедания и злоупотреблений

Эмоциональных всплесков

Решений под влиянием страха или влечения

Во второй половине дня, с 20:30, начинается 16-й лунный день, который символизирует завершение, очищение и гармонизацию. Это время подведения итогов и эмоционального освобождения.

Фаза Луны: время максимальной силы

Луна пребывает во второй фазе — растущей. Это период от первой четверти до Полнолуния, когда вся энергия направлена на рост, активность, результат. Психика и тело чувствуют пик ресурса.

Особенности периода:

Отличное время для работы, развития, общения

Благоприятны путешествия, инвестиции, укрепление здоровья

За 1-2 дня до Полнолуния лучше снизить темп, чтобы избежать истощения

Луна в знаке Водолея: нестабильность и вдохновение

С 4:29 Луна переходит в Водолея, что усиливает желание свободы, оригинальности, отстранённости от рутины. Характерны:

Частая смена настроения

Вдохновение и тяга к переменам

Желание творить и идти против правил

В это время полезно заниматься нестандартными проектами, научными или гуманитарными делами. Обыденность будет тяготить — дайте себе пространство для новых идей.

Пятница под покровительством Венеры

Днём управляет Венера — планета любви, красоты и удовольствий. Энергетика пятницы легкая, созерцательная, чувственная. Это день:

романтических встреч

наслаждения искусством

проявления симпатии и внимания

походов в салоны красоты, выставки, парки

Хорошо устраивать тёплые встречи, посиделки с друзьями, устраивать себе «день красоты». Плохо — уединяться, грустить, заниматься самоедством.

Избегайте:

дел вторника, среды и четверга

официальных процедур

конфликтов с родными

Астрономические параметры Луны

Показатель Значение Лунный день (до 20:30) 15-й Лунный день (после 20:30) 16-й Фаза Луны Растущая Знак зодиака Козерог → Водолей Высота Луны (12:00) –57°01′ Азимут Луны (12:00) 003°55′ Видимость Луны 98,9 % Угловой диаметр 1851.87 arcsec Расстояние до Земли 387160 км Элонгация 168° Возраст Луны 13 дней 18 часов 39 минут Восход Луны 20:30 (130°32′) Заход Луны 02:44 (222°52′)

Держите равновесие

8 августа 2025 года — это день, когда важно не терять контроль над собой. Энергия Луны может сыграть с вами злую шутку, если поддаться желаниям. Сохраняйте ясность, будьте честны с собой и не спешите с решениями. Это день глубокой внутренней работы, а не поверхностных удовольствий.

