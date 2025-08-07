Пятница, 8 августа 2025 года — насыщенный астрологический день, наполненный чувствами, напряжением и переменами. Луна почти достигает Полнолуния, проходя через два знака зодиака — Козерог и Водолей, а также два лунных дня — 15-й и 16-й. Это время требует максимальной осознанности, внутренней дисциплины и эмоционального самоконтроля.
Чтобы сохранить гармонию, важно правильно распорядиться своей энергией и не поддаться иллюзиям. Перед вами — подробное руководство от DNEWS по лунному дню.
День на стыке знаков и состояний
8 августа Луна меняет своё зодиакальное положение:
- С 00:00 до 04:29 — 15 лунный день в Козероге
- С 04:29 до 20:30 — 15 лунный день в Водолее
- С 20:30 до 23:59 — 16 лунный день в Водолее
Такой переход влияет на настроение и мышление: сначала структура и порядок, затем — спонтанность и внутренняя свобода.
15 лунный день: проверка на прочность
Это день, когда усиливается влияние скрытых эмоций и внешних соблазнов. Энергия активна и может быть как созидательной, так и разрушительной — всё зависит от вашего состояния.
Что рекомендуется:
- Быть внимательным к своим поступкам
- Сохранять спокойствие
- Проводить время в уединении
- Избегать резких движений и конфликтов
Чего стоит избегать:
- Переедания и злоупотреблений
- Эмоциональных всплесков
- Решений под влиянием страха или влечения
Во второй половине дня, с 20:30, начинается 16-й лунный день, который символизирует завершение, очищение и гармонизацию. Это время подведения итогов и эмоционального освобождения.
Фаза Луны: время максимальной силы
Луна пребывает во второй фазе — растущей. Это период от первой четверти до Полнолуния, когда вся энергия направлена на рост, активность, результат. Психика и тело чувствуют пик ресурса.
Особенности периода:
- Отличное время для работы, развития, общения
- Благоприятны путешествия, инвестиции, укрепление здоровья
- За 1-2 дня до Полнолуния лучше снизить темп, чтобы избежать истощения
Луна в знаке Водолея: нестабильность и вдохновение
С 4:29 Луна переходит в Водолея, что усиливает желание свободы, оригинальности, отстранённости от рутины. Характерны:
- Частая смена настроения
- Вдохновение и тяга к переменам
- Желание творить и идти против правил
В это время полезно заниматься нестандартными проектами, научными или гуманитарными делами. Обыденность будет тяготить — дайте себе пространство для новых идей.
Пятница под покровительством Венеры
Днём управляет Венера — планета любви, красоты и удовольствий. Энергетика пятницы легкая, созерцательная, чувственная. Это день:
- романтических встреч
- наслаждения искусством
- проявления симпатии и внимания
- походов в салоны красоты, выставки, парки
Хорошо устраивать тёплые встречи, посиделки с друзьями, устраивать себе «день красоты». Плохо — уединяться, грустить, заниматься самоедством.
Избегайте:
- дел вторника, среды и четверга
- официальных процедур
- конфликтов с родными
Астрономические параметры Луны
|Показатель
|Значение
|Лунный день (до 20:30)
|15-й
|Лунный день (после 20:30)
|16-й
|Фаза Луны
|Растущая
|Знак зодиака
|Козерог → Водолей
|Высота Луны (12:00)
|–57°01′
|Азимут Луны (12:00)
|003°55′
|Видимость Луны
|98,9 %
|Угловой диаметр
|1851.87 arcsec
|Расстояние до Земли
|387160 км
|Элонгация
|168°
|Возраст Луны
|13 дней 18 часов 39 минут
|Восход Луны
|20:30 (130°32′)
|Заход Луны
|02:44 (222°52′)
Держите равновесие
8 августа 2025 года — это день, когда важно не терять контроль над собой. Энергия Луны может сыграть с вами злую шутку, если поддаться желаниям. Сохраняйте ясность, будьте честны с собой и не спешите с решениями. Это день глубокой внутренней работы, а не поверхностных удовольствий.
