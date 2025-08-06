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7 августа 2025 года — идеальный день для решительных действий. Луна в Козероге и 14-й лунный день создают мощный энергетический поток.
7 августа 2025 года — идеальный день для решительных действий. Луна в Козероге и 14-й лунный день создают мощный энергетический поток.
Общество
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Лунная сила 7 августа 2025: день действий, решений и уверенности

Четверг, 7 августа 2025 года — благоприятный и энергетически насыщенный день, когда можно и нужно действовать решительно. Мощь 14 лунного дня, растущая Луна в Козероге и влияние Юпитера создают идеальные условия для прорывов в карьере, начинаний и достижения целей. Этот день — не для размышлений, а для действия. Но при этом важно сохранить фокус и не размениваться на мелочи.

Узнайте, как использовать энергию дня себе на пользу, что разрешено, чего стоит избегать и какие лунные процессы происходят в это время. Детали — в статье от DNEWS.

14 и 15 лунные дни: сильная энергетика перед Полнолунием

Большую часть дня, до 20:13, продолжается 14 лунный день — один из самых энергетически мощных в месяце. После него наступает 15-й лунный день, завершающий фазу роста.

Влияние 14 лунного дня (00:00–20:13)

Четырнадцатый лунный день — это:

  • момент концентрации и решительности;
  • мощная платформа для любых начинаний;
  • благоприятное время для завершения подготовки к крупным проектам;
  • возможность реализовать ранее задуманные планы.

Рекомендации:

  • не отвлекайтесь на мелкие дела;
  • не откладывайте действия;
  • не сомневайтесь — используйте момент;
  • займитесь финансовыми вопросами, карьерой, организацией.

Избегайте:

  • пассивности;
  • распыления внимания;
  • поспешных решений — действовать нужно, но обдуманно.

15 лунный день (после 20:13): энергия на грани

Вечером начинается 15-й лунный день — период, максимально близкий к Полнолунию. Это время:

  • ярких эмоций;
  • возможной переоценки;
  • внутренней напряженности.

Полезно:

  • завершать дела;
  • медитировать;
  • отдохнуть после активного дня.

Не стоит:

  • выяснять отношения;
  • перенапрягаться;
  • перегружать себя задачами.

Фаза Луны: растущая молодая Луна

Вторая фаза Луны — это рост и развитие. До Полнолуния остаётся всего два дня, поэтому энергетика достигает пика.

Что хорошо делать в этот период:

  • расширять горизонты;
  • начинать важные дела;
  • активно действовать и принимать решения;
  • заниматься финансами и здоровьем;
  • планировать и строить.

Важно помнить: совсем скоро начнётся спад, поэтому используйте это время максимально эффективно.

Луна в знаке Козерог: деловитость и настойчивость

Весь день Луна находится в Козероге, а это значит:

  • усиление прагматизма и расчётливости;
  • высокая трудоспособность;
  • концентрация на результате;
  • идеальное время для карьеры и бизнеса.

Козерог делает нас более целеустремлёнными, а значит:

  • повышается амбициозность;
  • проще завершать начатое;
  • легче добиваться авторитета;
  • растёт устойчивость к стрессу.

Подходящие действия:

  • деловые переговоры;
  • планирование;
  • работа с документами;
  • расчёты и отчёты.

Лучше избегать:

  • эмоций в переговорах;
  • конфликтов на личной почве;
  • спонтанных решений без анализа.

Энергетика четверга: влияние Юпитера

День проходит под покровительством ♃ Юпитера, планеты расширения, справедливости и власти. Это создаёт атмосферу:

  • социальных инициатив;
  • деловой активности;
  • уверенности и благородства.

В четверг удачны:

  • юридические дела;
  • административные инициативы;
  • продвижение по службе;
  • изучение иностранных языков;
  • любые вопросы, связанные с деньгами и имуществом.

Не рекомендуется:

  • стремиться к лидерству любой ценой;
  • игнорировать мелкие проблемы — лучше решать их сразу;
  • заниматься делами понедельника, среды и субботы.

Юпитер в союзе с Козерогом усиливает тягу к успеху — не упустите этот шанс.

Астрономические характеристики Луны на 7 августа 2025 года

ПараметрЗначение
Лунный день (00:00–20:13)14-й
Лунный день (с 20:13)15-й
Фаза ЛуныРастущая
Знак ЗодиакаКозерог
Состояние Луны (на 12:00)Высота: -58°24′
Азимут (на 12:00)026°47′
Освещённость диска95,6%
Угловой диаметр1829,88 arcsec
Расстояние от Земли391 813 км
Возраст Луны12 дней 18 часов 45 минут
Элонгация155,8°
Восход Луны20:13 (азимут 139°24′)
Заход Луны01:18 (азимут 215°24′)

Эти данные подтверждают: Луна приближается к полной фазе, а значит энергетика дня сильна как никогда.

Как прожить 7 августа максимально продуктивно

Утро и день:

  • работайте над масштабными задачами;
  • принимайте стратегические решения;
  • проводите переговоры и подписывайте важные документы.

Вечер:

  • завершите дела;
  • настройтесь на внутреннюю гармонию;
  • не поддавайтесь эмоциям — контролируйте себя.

7 августа — день решительности и силы

Этот день создан для действия. Не теряйте времени — используйте энергию Луны и Юпитера для прорыва. Планируйте, запускайте, утверждайте и завершайте. Не распыляйтесь — и вы добьётесь впечатляющих результатов.

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