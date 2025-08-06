Четверг, 7 августа 2025 года — благоприятный и энергетически насыщенный день, когда можно и нужно действовать решительно. Мощь 14 лунного дня, растущая Луна в Козероге и влияние Юпитера создают идеальные условия для прорывов в карьере, начинаний и достижения целей. Этот день — не для размышлений, а для действия. Но при этом важно сохранить фокус и не размениваться на мелочи.
Узнайте, как использовать энергию дня себе на пользу, что разрешено, чего стоит избегать и какие лунные процессы происходят в это время. Детали — в статье от DNEWS.
14 и 15 лунные дни: сильная энергетика перед Полнолунием
Большую часть дня, до 20:13, продолжается 14 лунный день — один из самых энергетически мощных в месяце. После него наступает 15-й лунный день, завершающий фазу роста.
Влияние 14 лунного дня (00:00–20:13)
Четырнадцатый лунный день — это:
- момент концентрации и решительности;
- мощная платформа для любых начинаний;
- благоприятное время для завершения подготовки к крупным проектам;
- возможность реализовать ранее задуманные планы.
Рекомендации:
- не отвлекайтесь на мелкие дела;
- не откладывайте действия;
- не сомневайтесь — используйте момент;
- займитесь финансовыми вопросами, карьерой, организацией.
Избегайте:
- пассивности;
- распыления внимания;
- поспешных решений — действовать нужно, но обдуманно.
15 лунный день (после 20:13): энергия на грани
Вечером начинается 15-й лунный день — период, максимально близкий к Полнолунию. Это время:
- ярких эмоций;
- возможной переоценки;
- внутренней напряженности.
Полезно:
- завершать дела;
- медитировать;
- отдохнуть после активного дня.
Не стоит:
- выяснять отношения;
- перенапрягаться;
- перегружать себя задачами.
Фаза Луны: растущая молодая Луна
Вторая фаза Луны — это рост и развитие. До Полнолуния остаётся всего два дня, поэтому энергетика достигает пика.
Что хорошо делать в этот период:
- расширять горизонты;
- начинать важные дела;
- активно действовать и принимать решения;
- заниматься финансами и здоровьем;
- планировать и строить.
Важно помнить: совсем скоро начнётся спад, поэтому используйте это время максимально эффективно.
Луна в знаке Козерог: деловитость и настойчивость
Весь день Луна находится в Козероге, а это значит:
- усиление прагматизма и расчётливости;
- высокая трудоспособность;
- концентрация на результате;
- идеальное время для карьеры и бизнеса.
Козерог делает нас более целеустремлёнными, а значит:
- повышается амбициозность;
- проще завершать начатое;
- легче добиваться авторитета;
- растёт устойчивость к стрессу.
Подходящие действия:
- деловые переговоры;
- планирование;
- работа с документами;
- расчёты и отчёты.
Лучше избегать:
- эмоций в переговорах;
- конфликтов на личной почве;
- спонтанных решений без анализа.
Энергетика четверга: влияние Юпитера
День проходит под покровительством ♃ Юпитера, планеты расширения, справедливости и власти. Это создаёт атмосферу:
- социальных инициатив;
- деловой активности;
- уверенности и благородства.
В четверг удачны:
- юридические дела;
- административные инициативы;
- продвижение по службе;
- изучение иностранных языков;
- любые вопросы, связанные с деньгами и имуществом.
Не рекомендуется:
- стремиться к лидерству любой ценой;
- игнорировать мелкие проблемы — лучше решать их сразу;
- заниматься делами понедельника, среды и субботы.
Юпитер в союзе с Козерогом усиливает тягу к успеху — не упустите этот шанс.
Астрономические характеристики Луны на 7 августа 2025 года
|Параметр
|Значение
|Лунный день (00:00–20:13)
|14-й
|Лунный день (с 20:13)
|15-й
|Фаза Луны
|Растущая
|Знак Зодиака
|Козерог
|Состояние Луны (на 12:00)
|Высота: -58°24′
|Азимут (на 12:00)
|026°47′
|Освещённость диска
|95,6%
|Угловой диаметр
|1829,88 arcsec
|Расстояние от Земли
|391 813 км
|Возраст Луны
|12 дней 18 часов 45 минут
|Элонгация
|155,8°
|Восход Луны
|20:13 (азимут 139°24′)
|Заход Луны
|01:18 (азимут 215°24′)
Эти данные подтверждают: Луна приближается к полной фазе, а значит энергетика дня сильна как никогда.
Как прожить 7 августа максимально продуктивно
Утро и день:
- работайте над масштабными задачами;
- принимайте стратегические решения;
- проводите переговоры и подписывайте важные документы.
Вечер:
- завершите дела;
- настройтесь на внутреннюю гармонию;
- не поддавайтесь эмоциям — контролируйте себя.
7 августа — день решительности и силы
Этот день создан для действия. Не теряйте времени — используйте энергию Луны и Юпитера для прорыва. Планируйте, запускайте, утверждайте и завершайте. Не распыляйтесь — и вы добьётесь впечатляющих результатов.
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