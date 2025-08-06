Четверг, 7 августа 2025 года — благоприятный и энергетически насыщенный день, когда можно и нужно действовать решительно. Мощь 14 лунного дня, растущая Луна в Козероге и влияние Юпитера создают идеальные условия для прорывов в карьере, начинаний и достижения целей. Этот день — не для размышлений, а для действия. Но при этом важно сохранить фокус и не размениваться на мелочи.

Узнайте, как использовать энергию дня себе на пользу, что разрешено, чего стоит избегать и какие лунные процессы происходят в это время. Детали — в статье от DNEWS.

14 и 15 лунные дни: сильная энергетика перед Полнолунием

Большую часть дня, до 20:13, продолжается 14 лунный день — один из самых энергетически мощных в месяце. После него наступает 15-й лунный день, завершающий фазу роста.

Влияние 14 лунного дня (00:00–20:13)

Четырнадцатый лунный день — это:

момент концентрации и решительности;

мощная платформа для любых начинаний;

благоприятное время для завершения подготовки к крупным проектам;

возможность реализовать ранее задуманные планы.

Рекомендации:

не отвлекайтесь на мелкие дела;

не откладывайте действия;

не сомневайтесь — используйте момент;

займитесь финансовыми вопросами, карьерой, организацией.

Избегайте:

пассивности;

распыления внимания;

поспешных решений — действовать нужно, но обдуманно.

15 лунный день (после 20:13): энергия на грани

Вечером начинается 15-й лунный день — период, максимально близкий к Полнолунию. Это время:

ярких эмоций;

возможной переоценки;

внутренней напряженности.

Полезно:

завершать дела;

медитировать;

отдохнуть после активного дня.

Не стоит:

выяснять отношения;

перенапрягаться;

перегружать себя задачами.

Фаза Луны: растущая молодая Луна

Вторая фаза Луны — это рост и развитие. До Полнолуния остаётся всего два дня, поэтому энергетика достигает пика.

Что хорошо делать в этот период:

расширять горизонты;

начинать важные дела;

активно действовать и принимать решения;

заниматься финансами и здоровьем;

планировать и строить.

Важно помнить: совсем скоро начнётся спад, поэтому используйте это время максимально эффективно.

Луна в знаке Козерог: деловитость и настойчивость

Весь день Луна находится в Козероге, а это значит:

усиление прагматизма и расчётливости;

высокая трудоспособность;

концентрация на результате;

идеальное время для карьеры и бизнеса.

Козерог делает нас более целеустремлёнными, а значит:

повышается амбициозность;

проще завершать начатое;

легче добиваться авторитета;

растёт устойчивость к стрессу.

Подходящие действия:

деловые переговоры;

планирование;

работа с документами;

расчёты и отчёты.

Лучше избегать:

эмоций в переговорах;

конфликтов на личной почве;

спонтанных решений без анализа.

Энергетика четверга: влияние Юпитера

День проходит под покровительством ♃ Юпитера, планеты расширения, справедливости и власти. Это создаёт атмосферу:

социальных инициатив;

деловой активности;

уверенности и благородства.

В четверг удачны:

юридические дела;

административные инициативы;

продвижение по службе;

изучение иностранных языков;

любые вопросы, связанные с деньгами и имуществом.

Не рекомендуется:

стремиться к лидерству любой ценой;

игнорировать мелкие проблемы — лучше решать их сразу;

заниматься делами понедельника, среды и субботы.

Юпитер в союзе с Козерогом усиливает тягу к успеху — не упустите этот шанс.

Астрономические характеристики Луны на 7 августа 2025 года

Параметр Значение Лунный день (00:00–20:13) 14-й Лунный день (с 20:13) 15-й Фаза Луны Растущая Знак Зодиака Козерог Состояние Луны (на 12:00) Высота: -58°24′ Азимут (на 12:00) 026°47′ Освещённость диска 95,6% Угловой диаметр 1829,88 arcsec Расстояние от Земли 391 813 км Возраст Луны 12 дней 18 часов 45 минут Элонгация 155,8° Восход Луны 20:13 (азимут 139°24′) Заход Луны 01:18 (азимут 215°24′)

Эти данные подтверждают: Луна приближается к полной фазе, а значит энергетика дня сильна как никогда.

Как прожить 7 августа максимально продуктивно

Утро и день:

работайте над масштабными задачами;

принимайте стратегические решения;

проводите переговоры и подписывайте важные документы.

Вечер:

завершите дела;

настройтесь на внутреннюю гармонию;

не поддавайтесь эмоциям — контролируйте себя.

7 августа — день решительности и силы

Этот день создан для действия. Не теряйте времени — используйте энергию Луны и Юпитера для прорыва. Планируйте, запускайте, утверждайте и завершайте. Не распыляйтесь — и вы добьётесь впечатляющих результатов.

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