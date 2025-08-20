Воскресенье, 24 августа, 2025
12.3 C
Киев
type here...
Лунный день 21 августа 2025 года сочетает мудрость Юпитера, огонь Льва и силу 28 лунных суток — идеальное время для творчества и роста.
Лунный день 21 августа 2025 года сочетает мудрость Юпитера, огонь Льва и силу 28 лунных суток — идеальное время для творчества и роста.
Общество
Время чтения 1 мин.

Лунный день 21 августа 2025 года: как использовать позитивную энергию четверга

Перед вами один из самых светлых дней лунного месяца — 28-й лунный день. Он способен изменить настроение в лучшую сторону, наполнить душу радостью и вдохновением. 21 августа 2025 года Луна продолжает убывать, но её влияние в сочетании с огненным знаком Льва и покровительством Юпитера делает этот день особенным. Это период, когда стоит действовать с достоинством, избегая агрессии, и использовать благоприятный фон для работы, общения, творчества и укрепления авторитета.

Этот четверг подходит для завершения дел с максимальной продуктивностью, анализа собственных достижений и подготовки к новому этапу. Не упустите шанс реализовать задуманное с лёгкостью, ведь небесные энергии благоволят активным и искренним действиям. Далее в статье от DNEWS вы узнаете, что сулит 28-й лунный день, как использовать энергию знака Льва, чего избегать и каким делам лучше отдать приоритет.

Что несёт 28-й лунный день и почему он считается светлым

28-й день лунного цикла ассоциируется с чистотой, осознанностью и внутренней гармонией. Это один из немногих дней, который издавна считается мистически благоприятным. Он позволяет не только подвести итоги, но и раскрыть скрытые резервы интуиции и вдохновения.

Перед тем как перейти к делам, стоит уделить внимание собственному состоянию — именно оно задаёт вектор событий на весь день. Луна в это время слабеет, но её духовная сила возрастает.

Символика и влияние дня на повседневную жизнь

Символ 28-го лунного дня — Лотос. Этот древний образ олицетворяет пробуждение души, чистоту намерений и внутренний свет. Рекомендуется сохранять радостное настроение, не давать места унынию и действовать в согласии с собой.

Что полезно делать в этот день

Идеален для:

  • завершения важных дел;
  • ведения деловых переговоров;
  • спокойного анализа своих поступков;
  • медитации, йоги, чтения мудрой литературы;
  • прогулок, общения с природой;
  • участия в торжественных мероприятиях;
  • работы с образами, арт-терапии, живописи.

Переход Луны в знак Льва и его энергетика

С 2:28 утра Луна переходит из Рака во Льва. Это важный момент, ведь огненная стихия пробуждает силу, лидерство и желание заявить о себе. Такое положение Луны формирует желание действовать открыто, стремиться к признанию, добиваться успеха.

Переход в знак Льва изменяет эмоциональный фон дня. Если ранее, при Луне в Раке, доминировала чувственность и мягкость, то теперь на первый план выходит уверенность, амбиции и харизма.

Как использовать огненную энергию Льва во благо

  • Проявляйте инициативу, не бойтесь быть в центре внимания;
  • Занимайтесь публичными выступлениями, презентациями;
  • Расширяйте деловые связи, укрепляйте репутацию;
  • Позвольте себе немного роскоши или удовольствия;
  • Воспринимайте мир с достоинством и щедростью.

Что стоит избегать при Луне во Льве

  • Самолюбования и чрезмерной гордости;
  • Давления на близких или подчинённых;
  • Жестких решений без учёта мнения других;
  • Обиженности на отсутствие похвалы — работайте ради результата.

Как фаза Луны влияет на организм и разум

Старая убывающая Луна — это время спадов, но вместе с тем и глубинных процессов. Энергия жизни замедляется, что требует от человека внимательности к себе. Идеальный момент, чтобы сбросить психологический и физический балласт, завершить личные и рабочие дела.

Переход к новолунию уже близок, а значит — всё, что вы завершите в эти дни, не потянется за вами в следующий лунный цикл.

Рекомендации для самочувствия и здоровья

  • Поддержите иммунитет: пейте травяные чаи, отдыхайте, избегайте перегрузок;
  • Хорошо проходят процедуры очищения организма, лёгкий массаж, ванны;
  • Избегайте стрессов — они дольше обычного остаются в памяти;
  • Умеренные физические упражнения подойдут идеально.

Чего не стоит делать в последние дни лунного месяца

  • Начинать новые проекты;
  • Давать и брать кредиты;
  • Делать резкие выводы и суждения;
  • Игнорировать сигналы тела об усталости.

Юпитер и энергия четверга: расширение возможностей

Четверг проходит под управлением Юпитера — планеты мудрости, закона, роста и щедрости. Энергетика дня подходит для стратегических задач, общения с авторитетными людьми, работы в государственных структурах, а также духовного развития.

Это день карьерных решений, международных контактов, благотворительности и общения с наставниками. Ваша интуиция будет указывать верное направление — достаточно лишь остановиться и прислушаться.

Какие дела под покровительством Юпитера особенно успешны

  • Ведение юридических, административных дел;
  • Дипломатические переговоры;
  • Работа в больших коллективах;
  • Учеба, особенно по философии, религии, праву;
  • Торговля, особенно зарубежными товарами;
  • Финансовое планирование.

Что может навредить в четверг

  • Попытки диктовать волю и «выталкивать» конкурентов;
  • Эмоциональная закрытость и агрессия;
  • Пренебрежение законами и правилами;
  • Занятие делами, не свойственными этому дню (понедельник, среда, суббота).

Астрономические данные на 21 августа 2025 года

Для тех, кто следит за точным положением небесных тел, приведём краткие характеристики Луны в этот день:

  • Восход Луны: 2:00
  • Азимут восхода: 043°50′
  • Заход Луны: 19:38
  • Азимут захода: 309°31′
  • Высота Луны на 12:00: +55°05′
  • Освещённость: 4.1%
  • Возраст Луны: 27 дней 14 часов
  • Расстояние до Земли: 379 402 км
  • Элонгация: -23.3°

Эти данные говорят о том, что мы практически подошли к новолунию. Снижение освещённости символизирует конец одного цикла и подготовку к следующему.

Ранее мы писали о том, какой лунный календарь на август 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца.

Горячее за неделю

Общество

Накопительная пенсия: как правительство Украины намерено сохранить деньги граждан

0
Правительство Украины разрабатывает новый инструмент для внедрения накопительной пенсионной системы, для её сохранности и защиты от инфляции.
Общество

Лунный календарь на 19 августа 2025 года: осторожность, эмоции и контроль

0
19 августа 2025 — 26 лунный день, Луна в Раке, спад сил. День сложный, конфликтный. Как пройти его без потерь? Что нельзя делать сегодня?
Экономика

Курс валют в Украине на 18 августа 2025 года: официальный, банковский и наличный

0
Курс валют в Украине на 18 августа 2025: официальный от НБУ, средний по банкам, наличный курс. Где выгоднее купить или продать доллар и евро.
Статьи

Что принесёт стрижка 22 августа 2025: лунное влияние и практические советы

0
Стрижка 22 августа 2025: день в знаке Льва и 29 лунный день — стоит ли менять имидж? Какие процедуры лучше отложить.
Культура

К чему снится цунами: толкование самых лучших сонников

0
Цунами в сновидениях — это символ перемен и внутренних переживаний. Что означает такой сон в разных сонниках и как его интерпретировать.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Лига чемпионов 2025/26: кто сыграет в основном раунде турнира
Следующая статья
Гороскоп на 21 августа 2025 года для всех знаков Зодиака: советы и предупреждения

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Чем отличается удалить в корзину от удалить загрузку на Макбуке

0
Удалить в корзину — переместить файл в системную папку. Удалить загрузку — убрать запись из браузера, не затрагивая файл на диске.

Прогноз магнитной бури на 21 августа 2025 года в Украине

0
21 августа 2025 года в Украине ожидается повышенная геомагнитная активность с 00:00 до 08:00, после чего геомагнитный фон вернется в норму.

Что принесёт стрижка 22 августа 2025: лунное влияние и практические советы

0
Стрижка 22 августа 2025: день в знаке Льва и 29 лунный день — стоит ли менять имидж? Какие процедуры лучше отложить.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.