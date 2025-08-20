Перед вами один из самых светлых дней лунного месяца — 28-й лунный день. Он способен изменить настроение в лучшую сторону, наполнить душу радостью и вдохновением. 21 августа 2025 года Луна продолжает убывать, но её влияние в сочетании с огненным знаком Льва и покровительством Юпитера делает этот день особенным. Это период, когда стоит действовать с достоинством, избегая агрессии, и использовать благоприятный фон для работы, общения, творчества и укрепления авторитета.

Этот четверг подходит для завершения дел с максимальной продуктивностью, анализа собственных достижений и подготовки к новому этапу. Не упустите шанс реализовать задуманное с лёгкостью, ведь небесные энергии благоволят активным и искренним действиям. Далее в статье от DNEWS вы узнаете, что сулит 28-й лунный день, как использовать энергию знака Льва, чего избегать и каким делам лучше отдать приоритет.

Что несёт 28-й лунный день и почему он считается светлым

28-й день лунного цикла ассоциируется с чистотой, осознанностью и внутренней гармонией. Это один из немногих дней, который издавна считается мистически благоприятным. Он позволяет не только подвести итоги, но и раскрыть скрытые резервы интуиции и вдохновения.

Перед тем как перейти к делам, стоит уделить внимание собственному состоянию — именно оно задаёт вектор событий на весь день. Луна в это время слабеет, но её духовная сила возрастает.

Символика и влияние дня на повседневную жизнь

Символ 28-го лунного дня — Лотос. Этот древний образ олицетворяет пробуждение души, чистоту намерений и внутренний свет. Рекомендуется сохранять радостное настроение, не давать места унынию и действовать в согласии с собой.

Что полезно делать в этот день

Идеален для:

завершения важных дел;

ведения деловых переговоров;

спокойного анализа своих поступков;

медитации, йоги, чтения мудрой литературы;

прогулок, общения с природой;

участия в торжественных мероприятиях;

работы с образами, арт-терапии, живописи.

Переход Луны в знак Льва и его энергетика

С 2:28 утра Луна переходит из Рака во Льва. Это важный момент, ведь огненная стихия пробуждает силу, лидерство и желание заявить о себе. Такое положение Луны формирует желание действовать открыто, стремиться к признанию, добиваться успеха.

Переход в знак Льва изменяет эмоциональный фон дня. Если ранее, при Луне в Раке, доминировала чувственность и мягкость, то теперь на первый план выходит уверенность, амбиции и харизма.

Как использовать огненную энергию Льва во благо

Проявляйте инициативу, не бойтесь быть в центре внимания;

Занимайтесь публичными выступлениями, презентациями;

Расширяйте деловые связи, укрепляйте репутацию;

Позвольте себе немного роскоши или удовольствия;

Воспринимайте мир с достоинством и щедростью.

Что стоит избегать при Луне во Льве

Самолюбования и чрезмерной гордости;

Давления на близких или подчинённых;

Жестких решений без учёта мнения других;

Обиженности на отсутствие похвалы — работайте ради результата.

Как фаза Луны влияет на организм и разум

Старая убывающая Луна — это время спадов, но вместе с тем и глубинных процессов. Энергия жизни замедляется, что требует от человека внимательности к себе. Идеальный момент, чтобы сбросить психологический и физический балласт, завершить личные и рабочие дела.

Переход к новолунию уже близок, а значит — всё, что вы завершите в эти дни, не потянется за вами в следующий лунный цикл.

Рекомендации для самочувствия и здоровья

Поддержите иммунитет: пейте травяные чаи, отдыхайте, избегайте перегрузок;

Хорошо проходят процедуры очищения организма, лёгкий массаж, ванны;

Избегайте стрессов — они дольше обычного остаются в памяти;

Умеренные физические упражнения подойдут идеально.

Чего не стоит делать в последние дни лунного месяца

Начинать новые проекты;

Давать и брать кредиты;

Делать резкие выводы и суждения;

Игнорировать сигналы тела об усталости.

Юпитер и энергия четверга: расширение возможностей

Четверг проходит под управлением Юпитера — планеты мудрости, закона, роста и щедрости. Энергетика дня подходит для стратегических задач, общения с авторитетными людьми, работы в государственных структурах, а также духовного развития.

Это день карьерных решений, международных контактов, благотворительности и общения с наставниками. Ваша интуиция будет указывать верное направление — достаточно лишь остановиться и прислушаться.

Какие дела под покровительством Юпитера особенно успешны

Ведение юридических, административных дел;

Дипломатические переговоры;

Работа в больших коллективах;

Учеба, особенно по философии, религии, праву;

Торговля, особенно зарубежными товарами;

Финансовое планирование.

Что может навредить в четверг

Попытки диктовать волю и «выталкивать» конкурентов;

Эмоциональная закрытость и агрессия;

Пренебрежение законами и правилами;

Занятие делами, не свойственными этому дню (понедельник, среда, суббота).

Астрономические данные на 21 августа 2025 года

Для тех, кто следит за точным положением небесных тел, приведём краткие характеристики Луны в этот день:

Восход Луны: 2:00

Азимут восхода: 043°50′

Заход Луны: 19:38

Азимут захода: 309°31′

Высота Луны на 12:00: +55°05′

Освещённость: 4.1%

Возраст Луны: 27 дней 14 часов

Расстояние до Земли: 379 402 км

Элонгация: -23.3°

Эти данные говорят о том, что мы практически подошли к новолунию. Снижение освещённости символизирует конец одного цикла и подготовку к следующему.

