29 августа 2025 — день Венеры, Луны в Скорпионе и силы слова. Используй пятницу для любви, красоты и искренних признаний.
Лунный день 29 августа 2025 года: вдохновение, красота и магия пятницы

Последняя пятница августа дарит мягкую, эмоционально тёплую и по-настоящему гармоничную энергетику. Луна продолжает набирать силу в первой фазе роста, а в течение дня происходит переход от шестого к седьмому лунному дню — от спокойствия и прощения к энергии слова, влияния и притяжения. Всё это происходит на фоне знака Скорпиона и под покровительством Венеры — планеты любви, удовольствий и красоты.

День обещает быть насыщенным событиями, особенно после 13:05, когда начнётся седьмой лунный день. До этого времени ещё действует энергия шестого дня — идеальное время для спокойного старта и внутренних озарений. Но уже во второй половине дня активизируются мысли, эмоции, творчество и стремление к внешнему проявлению чувств. Используйте этот пятничный лунный день и прогноз
от DNEWS, чтобы почувствовать себя живым, красивым и уверенным.

Астрономические и астрологические особенности дня

29 августа 2025 года Месяц пребывает в Скорпионе, а это значит — день будет насыщен внутренними и внешними преобразованиями. Скорпион придаёт глубину, проницательность и усиливает чувствительность. А Венера добавляет шарм, расслабленность и желание наслаждаться.

Лунная фаза и её энергетика

Луна растёт и находится в первой фазе — периоде от новолуния до первой четверти. Это время накопления энергии, укрепления решений, запуска проектов и вдохновляющей активности.

  • Освещённость: 32.5%
  • Возраст Луны: 5 дней 16 часов
  • Видимость: 1768.14 arcsec
  • Расстояние от Земли: 405 494 км
  • Элонгация: 69.6°

Эти показатели указывают на нарастающее влияние Луны и её активную поддержку всего, что связано с ростом, планированием и личным развитием.

Переход от 6 к 7 лунному дню

  • 0:00 — 13:05: 6-й лунный день
  • 13:05 — 23:59: 7-й лунный день

До полудня — время тишины, внутренней работы, принятия и покоя. После — можно говорить, писать, выступать, делиться своими мыслями и строить отношения. Седьмой лунный день считается днём силы слова и исполнения сказанного.

Что означает шестой и седьмой лунный день

Энергетика этих двух дней различается, но дополняет друг друга, формируя идеальное сочетание: сначала — внутренняя подготовка, затем — внешнее проявление.

Шестой лунный день: покой и прощение

  • Не жалуйтесь, не обвиняйте, не вступайте в конфликты
  • Благоприятно находиться рядом с природой, заниматься медитацией
  • Общение с близкими даёт эмоциональное облегчение
  • Хорошо завершать старое, не начиная новых конфликтов

Седьмой лунный день: сила слова и ясность мысли

  • Слова сегодня имеют особую силу — следите за тем, что говорите
  • Идеально для публичных выступлений, переговоров, признаний
  • Начинайте переговоры, подписывайте документы
  • Молитвы и аффирмации особенно действенны

Луна в Скорпионе: глубина, страсть и трансформация

На протяжении всего дня Месяц остаётся в таинственном и эмоциональном знаке Скорпион. Это придаёт событиям интенсивность и страсть.

Влияние знака Скорпион

  • Усиливается интуиция, в том числе телесная
  • Возможно обострение чувств и эмоциональных состояний
  • Повышается интерес к тайному, психологическому и мистическому
  • Хороший день для сеансов у психолога, расстановок, терапии

Рекомендации на день при Луне в Скорпионе

  • Следите за внутренними импульсами: они подскажут путь
  • Не подавляйте эмоции, но контролируйте проявления
  • Хорошо работать с глубинными установками, страхами, желаниями

Пятница под покровительством Венеры

♀ Пятница находится под управлением Венеры — планеты, отвечающей за любовь, эстетику, чувственность и удовольствия. Это день наслаждений, лёгкости, красоты и притяжения.

Как использовать энергию Венеры

  • Назначайте свидания и романтические встречи
  • Посетите театр, музей, выставку, концерт
  • Займитесь внешностью — парикмахер, косметолог, массаж
  • Приготовьте красивый ужин, пригласите друзей
  • Делайте подарки, проявляйте щедрость, радуйте себя и близких

Чего стоит избегать в пятницу

  • Не стоит заниматься рутинной бумажной работой
  • Нежелательно изолироваться от общества
  • Не копайтесь в себе — пятница не для самокопания
  • Лучше не нагружать себя физически — день должен быть лёгким

Влияние Луны на здоровье и самочувствие

Луна в Скорпионе может активизировать психосоматику, особенно у чувствительных людей. Но если использовать энергии дня правильно, они принесут облегчение и даже трансформацию.

Здоровье и тело

  • Берегите органы малого таза, репродуктивную систему
  • Избегайте хирургических вмешательств в этих зонах
  • Полезны водные процедуры, плавание, контрастный душ
  • Хорошо почистить кожу — скрабы, маски, баня

Эмоции и психика

  • Возможны перепады настроения
  • Эмоции лучше не подавлять, а проживать экологично
  • Практикуйте глубокое дыхание, релаксацию, ароматерапию

Отношения, любовь и личная жизнь

Этот день особенно благоприятен для романтики. Пятница + Луна в Скорпионе — это сочетание страсти, красоты и глубины. Если вы давно хотели признаться в чувствах, сделать предложение или наладить отношения — не упустите этот шанс.

Любовные энергии дня

  • Время сближаться, флиртовать, соблазнять
  • Подходит для откровенных разговоров и примирений
  • Отличный момент для свадьбы или предложения руки и сердца
  • Секс в этот день будет особенно насыщенным и эмоциональным

Дружба и партнёрство

  • Благоприятное время для укрепления связей
  • Можно найти новых союзников, подписать партнёрские соглашения
  • Старайтесь говорить комплименты — слова сегодня создают реальность

Как провести вечер 29 августа 2025 года

После заката Месяц продолжает расти, а энергии становятся мягче и интимнее. Не перегружайте себя делами — посвятите вечер себе и любимым. Хорошо устраивать романтические ужины, смотреть фильмы, слушать музыку, рисовать или танцевать.

  • Восход Луны: 13:05, азимут 129:25
  • Заход Луны: 20:34, азимут 227:48
  • Положение на 12:00: высота -07:10, азимут 116:35

Ранее мы писали о том, какой лунный календарь на август 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца.

