Последняя пятница августа дарит мягкую, эмоционально тёплую и по-настоящему гармоничную энергетику. Луна продолжает набирать силу в первой фазе роста, а в течение дня происходит переход от шестого к седьмому лунному дню — от спокойствия и прощения к энергии слова, влияния и притяжения. Всё это происходит на фоне знака Скорпиона и под покровительством Венеры — планеты любви, удовольствий и красоты.
День обещает быть насыщенным событиями, особенно после 13:05, когда начнётся седьмой лунный день. До этого времени ещё действует энергия шестого дня — идеальное время для спокойного старта и внутренних озарений. Но уже во второй половине дня активизируются мысли, эмоции, творчество и стремление к внешнему проявлению чувств. Используйте этот пятничный лунный день и прогноз
от DNEWS, чтобы почувствовать себя живым, красивым и уверенным.
Астрономические и астрологические особенности дня
29 августа 2025 года Месяц пребывает в Скорпионе, а это значит — день будет насыщен внутренними и внешними преобразованиями. Скорпион придаёт глубину, проницательность и усиливает чувствительность. А Венера добавляет шарм, расслабленность и желание наслаждаться.
Лунная фаза и её энергетика
Луна растёт и находится в первой фазе — периоде от новолуния до первой четверти. Это время накопления энергии, укрепления решений, запуска проектов и вдохновляющей активности.
- Освещённость: 32.5%
- Возраст Луны: 5 дней 16 часов
- Видимость: 1768.14 arcsec
- Расстояние от Земли: 405 494 км
- Элонгация: 69.6°
Эти показатели указывают на нарастающее влияние Луны и её активную поддержку всего, что связано с ростом, планированием и личным развитием.
Переход от 6 к 7 лунному дню
- 0:00 — 13:05: 6-й лунный день
- 13:05 — 23:59: 7-й лунный день
До полудня — время тишины, внутренней работы, принятия и покоя. После — можно говорить, писать, выступать, делиться своими мыслями и строить отношения. Седьмой лунный день считается днём силы слова и исполнения сказанного.
Что означает шестой и седьмой лунный день
Энергетика этих двух дней различается, но дополняет друг друга, формируя идеальное сочетание: сначала — внутренняя подготовка, затем — внешнее проявление.
Шестой лунный день: покой и прощение
- Не жалуйтесь, не обвиняйте, не вступайте в конфликты
- Благоприятно находиться рядом с природой, заниматься медитацией
- Общение с близкими даёт эмоциональное облегчение
- Хорошо завершать старое, не начиная новых конфликтов
Седьмой лунный день: сила слова и ясность мысли
- Слова сегодня имеют особую силу — следите за тем, что говорите
- Идеально для публичных выступлений, переговоров, признаний
- Начинайте переговоры, подписывайте документы
- Молитвы и аффирмации особенно действенны
Луна в Скорпионе: глубина, страсть и трансформация
На протяжении всего дня Месяц остаётся в таинственном и эмоциональном знаке Скорпион. Это придаёт событиям интенсивность и страсть.
Влияние знака Скорпион
- Усиливается интуиция, в том числе телесная
- Возможно обострение чувств и эмоциональных состояний
- Повышается интерес к тайному, психологическому и мистическому
- Хороший день для сеансов у психолога, расстановок, терапии
Рекомендации на день при Луне в Скорпионе
- Следите за внутренними импульсами: они подскажут путь
- Не подавляйте эмоции, но контролируйте проявления
- Хорошо работать с глубинными установками, страхами, желаниями
Пятница под покровительством Венеры
♀ Пятница находится под управлением Венеры — планеты, отвечающей за любовь, эстетику, чувственность и удовольствия. Это день наслаждений, лёгкости, красоты и притяжения.
Как использовать энергию Венеры
- Назначайте свидания и романтические встречи
- Посетите театр, музей, выставку, концерт
- Займитесь внешностью — парикмахер, косметолог, массаж
- Приготовьте красивый ужин, пригласите друзей
- Делайте подарки, проявляйте щедрость, радуйте себя и близких
Чего стоит избегать в пятницу
- Не стоит заниматься рутинной бумажной работой
- Нежелательно изолироваться от общества
- Не копайтесь в себе — пятница не для самокопания
- Лучше не нагружать себя физически — день должен быть лёгким
Влияние Луны на здоровье и самочувствие
Луна в Скорпионе может активизировать психосоматику, особенно у чувствительных людей. Но если использовать энергии дня правильно, они принесут облегчение и даже трансформацию.
Здоровье и тело
- Берегите органы малого таза, репродуктивную систему
- Избегайте хирургических вмешательств в этих зонах
- Полезны водные процедуры, плавание, контрастный душ
- Хорошо почистить кожу — скрабы, маски, баня
Эмоции и психика
- Возможны перепады настроения
- Эмоции лучше не подавлять, а проживать экологично
- Практикуйте глубокое дыхание, релаксацию, ароматерапию
Отношения, любовь и личная жизнь
Этот день особенно благоприятен для романтики. Пятница + Луна в Скорпионе — это сочетание страсти, красоты и глубины. Если вы давно хотели признаться в чувствах, сделать предложение или наладить отношения — не упустите этот шанс.
Любовные энергии дня
- Время сближаться, флиртовать, соблазнять
- Подходит для откровенных разговоров и примирений
- Отличный момент для свадьбы или предложения руки и сердца
- Секс в этот день будет особенно насыщенным и эмоциональным
Дружба и партнёрство
- Благоприятное время для укрепления связей
- Можно найти новых союзников, подписать партнёрские соглашения
- Старайтесь говорить комплименты — слова сегодня создают реальность
Как провести вечер 29 августа 2025 года
После заката Месяц продолжает расти, а энергии становятся мягче и интимнее. Не перегружайте себя делами — посвятите вечер себе и любимым. Хорошо устраивать романтические ужины, смотреть фильмы, слушать музыку, рисовать или танцевать.
- Восход Луны: 13:05, азимут 129:25
- Заход Луны: 20:34, азимут 227:48
- Положение на 12:00: высота -07:10, азимут 116:35
