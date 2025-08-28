Последняя пятница августа дарит мягкую, эмоционально тёплую и по-настоящему гармоничную энергетику. Луна продолжает набирать силу в первой фазе роста, а в течение дня происходит переход от шестого к седьмому лунному дню — от спокойствия и прощения к энергии слова, влияния и притяжения. Всё это происходит на фоне знака Скорпиона и под покровительством Венеры — планеты любви, удовольствий и красоты.

День обещает быть насыщенным событиями, особенно после 13:05, когда начнётся седьмой лунный день. До этого времени ещё действует энергия шестого дня — идеальное время для спокойного старта и внутренних озарений. Но уже во второй половине дня активизируются мысли, эмоции, творчество и стремление к внешнему проявлению чувств. Используйте этот пятничный лунный день и прогноз

от DNEWS, чтобы почувствовать себя живым, красивым и уверенным.

Астрономические и астрологические особенности дня

29 августа 2025 года Месяц пребывает в Скорпионе, а это значит — день будет насыщен внутренними и внешними преобразованиями. Скорпион придаёт глубину, проницательность и усиливает чувствительность. А Венера добавляет шарм, расслабленность и желание наслаждаться.

Лунная фаза и её энергетика

Луна растёт и находится в первой фазе — периоде от новолуния до первой четверти. Это время накопления энергии, укрепления решений, запуска проектов и вдохновляющей активности.

Освещённость: 32.5%

Возраст Луны: 5 дней 16 часов

Видимость: 1768.14 arcsec

Расстояние от Земли: 405 494 км

Элонгация: 69.6°

Эти показатели указывают на нарастающее влияние Луны и её активную поддержку всего, что связано с ростом, планированием и личным развитием.

Переход от 6 к 7 лунному дню

0:00 — 13:05: 6-й лунный день

13:05 — 23:59: 7-й лунный день

До полудня — время тишины, внутренней работы, принятия и покоя. После — можно говорить, писать, выступать, делиться своими мыслями и строить отношения. Седьмой лунный день считается днём силы слова и исполнения сказанного.

Что означает шестой и седьмой лунный день

Энергетика этих двух дней различается, но дополняет друг друга, формируя идеальное сочетание: сначала — внутренняя подготовка, затем — внешнее проявление.

Шестой лунный день: покой и прощение

Не жалуйтесь, не обвиняйте, не вступайте в конфликты

Благоприятно находиться рядом с природой, заниматься медитацией

Общение с близкими даёт эмоциональное облегчение

Хорошо завершать старое, не начиная новых конфликтов

Седьмой лунный день: сила слова и ясность мысли

Слова сегодня имеют особую силу — следите за тем, что говорите

Идеально для публичных выступлений, переговоров, признаний

Начинайте переговоры, подписывайте документы

Молитвы и аффирмации особенно действенны

Луна в Скорпионе: глубина, страсть и трансформация

На протяжении всего дня Месяц остаётся в таинственном и эмоциональном знаке Скорпион. Это придаёт событиям интенсивность и страсть.

Влияние знака Скорпион

Усиливается интуиция, в том числе телесная

Возможно обострение чувств и эмоциональных состояний

Повышается интерес к тайному, психологическому и мистическому

Хороший день для сеансов у психолога, расстановок, терапии

Рекомендации на день при Луне в Скорпионе

Следите за внутренними импульсами: они подскажут путь

Не подавляйте эмоции, но контролируйте проявления

Хорошо работать с глубинными установками, страхами, желаниями

Пятница под покровительством Венеры

♀ Пятница находится под управлением Венеры — планеты, отвечающей за любовь, эстетику, чувственность и удовольствия. Это день наслаждений, лёгкости, красоты и притяжения.

Как использовать энергию Венеры

Назначайте свидания и романтические встречи

Посетите театр, музей, выставку, концерт

Займитесь внешностью — парикмахер, косметолог, массаж

Приготовьте красивый ужин, пригласите друзей

Делайте подарки, проявляйте щедрость, радуйте себя и близких

Чего стоит избегать в пятницу

Не стоит заниматься рутинной бумажной работой

Нежелательно изолироваться от общества

Не копайтесь в себе — пятница не для самокопания

Лучше не нагружать себя физически — день должен быть лёгким

Влияние Луны на здоровье и самочувствие

Луна в Скорпионе может активизировать психосоматику, особенно у чувствительных людей. Но если использовать энергии дня правильно, они принесут облегчение и даже трансформацию.

Здоровье и тело

Берегите органы малого таза, репродуктивную систему

Избегайте хирургических вмешательств в этих зонах

Полезны водные процедуры, плавание, контрастный душ

Хорошо почистить кожу — скрабы, маски, баня

Эмоции и психика

Возможны перепады настроения

Эмоции лучше не подавлять, а проживать экологично

Практикуйте глубокое дыхание, релаксацию, ароматерапию

Отношения, любовь и личная жизнь

Этот день особенно благоприятен для романтики. Пятница + Луна в Скорпионе — это сочетание страсти, красоты и глубины. Если вы давно хотели признаться в чувствах, сделать предложение или наладить отношения — не упустите этот шанс.

Любовные энергии дня

Время сближаться, флиртовать, соблазнять

Подходит для откровенных разговоров и примирений

Отличный момент для свадьбы или предложения руки и сердца

Секс в этот день будет особенно насыщенным и эмоциональным

Дружба и партнёрство

Благоприятное время для укрепления связей

Можно найти новых союзников, подписать партнёрские соглашения

Старайтесь говорить комплименты — слова сегодня создают реальность

Как провести вечер 29 августа 2025 года

После заката Месяц продолжает расти, а энергии становятся мягче и интимнее. Не перегружайте себя делами — посвятите вечер себе и любимым. Хорошо устраивать романтические ужины, смотреть фильмы, слушать музыку, рисовать или танцевать.

Восход Луны: 13:05, азимут 129:25

Заход Луны: 20:34, азимут 227:48

Положение на 12:00: высота -07:10, азимут 116:35

