Суббота, 30 августа 2025 года, наполнена особой энергетикой. День проходит под покровительством Сатурна, в условиях растущей Луны и в знаках Скорпиона и Стрельца. Утром — влияние седьмого лунного дня, который связан с силой слова, а после полудня — энергия восьмого дня, ориентированного на внутреннюю трансформацию. Сочетание глубокого Скорпиона и огненного Стрельца делает день контрастным, но насыщенным духовным смыслом.

Эта суббота предлагает остановиться, задуматься, быть внимательным к словам и мыслям, избегать спешки и хаоса. Первая половина дня требует сдержанности и контроля над речью. Во второй — появляется возможность выйти за пределы повседневного мышления и расширить горизонты. Не лучший день для активных действий, но идеален для подведения итогов, размышлений и восстановления. Подробности читайте в статье от DNEWS.

Лунные сутки, фазы и астрологическое окружение

День начинается с влияния седьмого лунного дня, а с 14:26 вступает в силу восьмой. Оба дня относятся к первой фазе растущей Луны — это период накопления, планирования и структурирования своей энергии.

Лунные сутки и их смена

0:00–14:26 — 7 лунный день

— 7 лунный день 14:26–23:59 — 8 лунный день

Утренние часы требуют контроля над словом и молчаливой собранности. Во второй половине дня энергии становятся более философскими и трансформирующими. Это время, когда важно не столько действовать, сколько наблюдать и принимать внутренние процессы.

Положение Луны в небе

Восход Луны: 14:26, азимут 138:00

14:26, азимут 138:00 Заход Луны: 20:50, азимут 220:08

20:50, азимут 220:08 Положение на 12:00: высота -15:57, азимут 109:53

высота -15:57, азимут 109:53 Освещённость Луны: 41,7%

41,7% Возраст Луны: 6 дней и 14 часов

6 дней и 14 часов Расстояние от Земли: 405 138 км

405 138 км Элонгация: 80.4°

Луна остаётся молодой и растущей, что даёт дополнительный энергетический запас, особенно для планов на будущее и внутренних трансформаций.

Сила седьмого лунного дня: говори разумно

Седьмой лунный день — это день силы слова. Всё, что сказано вслух, материализуется с высокой скоростью. Именно поэтому в утренние часы так важно контролировать речь, избегать лжи, сплетен, обидных выражений.

Практика осознанного слова

Не вступайте в пустые разговоры

Не произносите критики или негатива — это может вернуться

Проговаривайте только созидательное: молитвы, аффирмации, цели

Молчание тоже может быть мощной практикой

Слова как инструмент созидания

Любая фраза, сказанная 30 августа до 14:26, несёт энергетику действия. Используйте это: пожелайте добра, скажите любимым, что вы их цените, сформулируйте намерения вслух — они получат поддержку Вселенной.

Восьмой лунный день: трансформация и обновление

С 14:26 включается восьмой лунный день — один из самых магических и внутренних. Он связан с символом Феникса, который перерождается из пепла. Это время внутренних преобразований, очищения, осознания старого и подготовки к новому.

Что полезно в восьмой лунный день

Занимайтесь очищением: тела, дома, мыслей

Анализируйте, что пора завершить, і що більше не несе користі

Підготуйте себе до майбутнього періоду — завтра почнеться перша чверть

Практикуйте медитації, роботу зі снами, дихальні техніки

Чего избегать

Паники, страхів, самоїдства

Активних конфліктів і суперечок

Будь-якого поспіху й незавершених справ

Луна в знаках Скорпион и Стрелец

Этот день уникален тем, что Луна до 16:54 находится в Скорпионе, а затем переходит в знак Стрельца. Это делает субботу многоплановой и переходной по энергетике.

Луна в Скорпионе: интуиция и глубина

Усиливает способность к самонаблюдению

Побуждает к уединению и эмоциональной честности

Даёт тягу к мистике, тайному знанию

Помогает заглянуть вглубь себя и переструктурировать убеждения

Луна в Стрельце: философия и движение

После 16:54 энергии становятся легче и шире

Возможна тяга к обучению, путешествиям, расширению кругозора

Можно формировать цели на будущее, визуализировать

Хорошо прогуляться, сменить обстановку, пообщаться с мудрым человеком

Энергетика субботы и влияние Сатурна

♄ Суббота — день под управлением Сатурна. Эта планета дисциплины, структуры, ограничения и мудрости задаёт тон дню: замедлиться, проанализировать, не гнаться за лишним.

Рекомендации по действиям

Не начинать новое — день не для старта, а для завершения

Не перегружать себя физически

Избегать шумных компаний, лишних разговоров

Хорошо наводить порядок в доме, документах, мыслях

Суббота — время подведения итогов

Прекрасный день для ведения дневника

Удачно заниматься оформлением официальных бумаг

Полезно пересмотреть ценные покупки, уделить внимание имуществу

Благоприятны дела, связанные с недвижимостью, садом, землёй

Здоровье, самочувствие и забота о теле

Растущая Луна активизирует внутренние процессы, а влияние Сатурна требует экономии ресурсов. Лучше не перегружать себя ни емоційно, ни фізично.

Здоровье в субботу

Бережно относитесь к позвоночнику, коленям, зубам

Хорошо проходить профілактичні огляди, відпочивати, спати більше

Корисні дихальні практики, прогулянки на природі, ванни з сіллю

Уникайте переїдання, алкоголю, енергетиків

Эмоциональное состояние

Могут проявляться воспоминания, тяжесть на сердце

Не уходите в меланхолию — лучше просто понаблюдайте

Слушайте музыку, пишите, читайте — это гармонизирует

Как провести вечер 30 августа 2025 года

После захода Луны энергии станут тише. Это идеальное время для восстановления, тёплого общения или одиночества. Не перегружайте вечер активностью. Завершите день лёгким ужином, любимой книгой и намерением на следующий лунный этап.

