Суббота, 30 августа, 2025
32.6 C
Киев
type here...
31 августа 2025 — день очищения и духовного обновления. Влияние Луны в Стрельце, восьмого и девятого лунных суток, фаза первой четверти.
31 августа 2025 — день очищения и духовного обновления. Влияние Луны в Стрельце, восьмого и девятого лунных суток, фаза первой четверти.
Общество
Время чтения 1 мин.

Лунный день 31 августа 2025 года: очищение, духовные практики и переход к новому этапу

Последний день лета — 31 августа 2025 года — принесёт спокойную, но наполненную энергией атмосферу. Это воскресенье сопровождается мягкой, очищающей фазой Луны, переходом в первую лунную четверть и пребыванием в знаке Стрельца. День идеально подходит для духовных практик, восстановления, водных процедур и переосмысления своего пути. Несмотря на нейтральный статус дня, астрологическая обстановка способствует полезным трансформациям, осознанию целей и планированию будущего.

Начните утро с заботы о себе, а вечер посвятите внутреннему обновлению. Период подходит для очищения — как телесного, так и ментального. Рекомендуется проявлять щедрость, избегать суеты и не переоценивать свои силы. Подробности — в статье от DNEWS.

Фазы Луны и лунные сутки

Переходы в течение суток создают особенную энергию, подходящую для смены настроя, завершения старых дел и подготовки к активному росту.

Лунный день по времени

  • 0:00 – 9:26 — 8 лунный день
  • 9:26 — начало первой лунной четверти
  • 9:26 – 15:44 — 8 лунный день
  • 15:44 – 23:59 — 9 лунный день

Лунные фазы

  • Молодая растущая Луна — вторая лунная фаза
  • Начало первой четверти — 9:26
  • Полнолуние приближается — 7 сентября

Период первой четверти символизирует внутреннюю готовность действовать. Энергия нарастает, открывая путь к успехам, но требует от нас чистоты намерений.

Значение 8 и 9 лунных дней

В течение суток меняется влияние лунных суток, и с этим меняется настрой.

Энергия восьмого лунного дня (до 15:44)

Это день очищения — идеальное время, чтобы освободиться от эмоционального и физического балласта.

Рекомендации:

  • Устроить разгрузочный день
  • Принять ванну или сходить в баню
  • Провести очистительные дыхательные или энергетические практики
  • Проанализировать прошлое и простить себя

Это хороший момент для водных процедур и практик, связанных с отпусканием, визуализациями и прощением.

Энергия девятого лунного дня (после 15:44)

Девятый лунный день связан с кармическими проверками, теневыми сторонами личности и вызовами.

Рекомендации:

  • Следить за эмоциями
  • Избегать споров, негативных мыслей
  • Заниматься самоанализом
  • Уединиться и записывать ощущения

Энергия 9 дня может быть непростой. Но если её принять осознанно — она даст мощный толчок для личностного роста.

Астрологическое влияние Луны в Стрельце

Луна весь день находится в знаке Стрельца. Это огненный, духовный и философский знак.

Влияние:

  • Повышается оптимизм
  • Открывается интерес к новым знаниям
  • Возрастает тяга к свободе, путешествиям, учебе
  • Возможны излишние амбиции и склонность к преувеличениям

Важно не терять связь с реальностью, не переоценивать свои силы и избегать поспешных решений. Лучше направить энергию на развитие, чтение, самообразование, планирование путешествий.

Воскресенье под покровительством Солнца

В этот день недели активизируется солнечная энергия, она мягкая, одухотворяющая и жизнеутверждающая. Это день любви, творчества, щедрости и благодарности.

Что стоит делать:

  • Начинать новое
  • Гулять, бывать на природе
  • Встречаться с близкими
  • Проявлять заботу
  • Строить планы

Чего не стоит делать:

Не рекомендуется заниматься делами понедельника, среды и субботы. Воскресенье — день отдыха, радости и связи с высшими силами.

Лунные координаты и астрономические данные на 31.08.2025

Для астрономов и тех, кто любит точность — приведём факты:

  • Восход Луны: 15:44, азимут 144°45′
  • Заход Луны: 21:14, азимут 214°06′
  • Положение Луны на 12:00:
    • Высота: -24°26′
    • Азимут: 102°26′
    • Расстояние от Земли: 403 790 км
    • Элонгация: 91.3°
    • Видимость: 51.1%
    • Угловой диаметр: 1775.6″
    • Возраст Луны: 7 дней, 11 часов и 44 минуты

Подготовка к полнолунию

31 августа — это идеальное время, чтобы завершить всё лишнее перед полной фазой Луны, которая наступит уже 7 сентября. Важно настроиться на рост, стабилизировать внутреннее состояние и отказаться от разрушительных паттернов.

Ранее мы писали о том, какой гороскоп на сентябрь 2025 года для Весов: самый точный прогноз.

Горячее за неделю

Статьи

Instagram запускает серии Reels: что нужно знать о новой функции

0
Серии Reels на Instagram позволяют авторам организовывать контент в логические блоки, что повышает вовлеченность аудитории.
Статьи

Какой лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: когда лучше стричь и красить волосы в сентябре

0
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: когда лучше стричь и красить волосы. Узнайте, какие дни подходят для роста и изменения волос.
Культура

Молитвы на удачную учёбу: как помолиться, чтобы обучение было лёгким и успешным

0
Молитва помогает настроиться на успех в учёбе, укрепить уверенность в своих силах и привлечь удачу. Каждое обращение к Богу ведёт к успеху.
Статьи

Что говорит гороскоп на сентябрь 2025 для Тельцов: путь к стабильности через движение

0
Сентябрь 2025 года для Тельца — месяц системного роста: шаг за шагом к устойчивости, через принятие перемен и настройку внутреннего ритма.
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025 года: благоприятные и неблагоприятные дни по фазам Луны

0
Лунный календарь на сентябрь 2025 года: фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни для начинаний и завершений.

Новое на сайте

Предыдущая статья
США предоставили Украине вооружение для атак вглубь РФ
Следующая статья
Какой прогноз погоды на 31 августа 2025 года в Украине: точные данные по всем регионам

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Какой будет погода 28 сентября 2025 года в Украине: актуальный прогноз для всех регионов

0
28 сентября 2025 в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов температура составит 20-26°C, без осадков.

Гороскоп для Овнов на сентябрь 2025 года: что вас ждёт в профессиональной и личной жизни

0
Гороскоп для Овнов на сентябрь 2025 года. Узнайте, что ждёт вас в профессиональной и личной жизни, а также полезные советы.

Что с курсом валют сегодня 26 августа 2025 года: точные данные

0
Сегодня, 26 августа 2025 года, средний курс валют в Украине показал небольшие изменения: доллар США стал дешевле, а евро – немного дороже.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.