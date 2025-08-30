Последний день лета — 31 августа 2025 года — принесёт спокойную, но наполненную энергией атмосферу. Это воскресенье сопровождается мягкой, очищающей фазой Луны, переходом в первую лунную четверть и пребыванием в знаке Стрельца. День идеально подходит для духовных практик, восстановления, водных процедур и переосмысления своего пути. Несмотря на нейтральный статус дня, астрологическая обстановка способствует полезным трансформациям, осознанию целей и планированию будущего.
Начните утро с заботы о себе, а вечер посвятите внутреннему обновлению. Период подходит для очищения — как телесного, так и ментального. Рекомендуется проявлять щедрость, избегать суеты и не переоценивать свои силы. Подробности — в статье от DNEWS.
Фазы Луны и лунные сутки
Переходы в течение суток создают особенную энергию, подходящую для смены настроя, завершения старых дел и подготовки к активному росту.
Лунный день по времени
- 0:00 – 9:26 — 8 лунный день
- 9:26 — начало первой лунной четверти
- 9:26 – 15:44 — 8 лунный день
- 15:44 – 23:59 — 9 лунный день
Лунные фазы
- Молодая растущая Луна — вторая лунная фаза
- Начало первой четверти — 9:26
- Полнолуние приближается — 7 сентября
Период первой четверти символизирует внутреннюю готовность действовать. Энергия нарастает, открывая путь к успехам, но требует от нас чистоты намерений.
Значение 8 и 9 лунных дней
В течение суток меняется влияние лунных суток, и с этим меняется настрой.
Энергия восьмого лунного дня (до 15:44)
Это день очищения — идеальное время, чтобы освободиться от эмоционального и физического балласта.
Рекомендации:
- Устроить разгрузочный день
- Принять ванну или сходить в баню
- Провести очистительные дыхательные или энергетические практики
- Проанализировать прошлое и простить себя
Это хороший момент для водных процедур и практик, связанных с отпусканием, визуализациями и прощением.
Энергия девятого лунного дня (после 15:44)
Девятый лунный день связан с кармическими проверками, теневыми сторонами личности и вызовами.
Рекомендации:
- Следить за эмоциями
- Избегать споров, негативных мыслей
- Заниматься самоанализом
- Уединиться и записывать ощущения
Энергия 9 дня может быть непростой. Но если её принять осознанно — она даст мощный толчок для личностного роста.
Астрологическое влияние Луны в Стрельце
Луна весь день находится в знаке Стрельца. Это огненный, духовный и философский знак.
Влияние:
- Повышается оптимизм
- Открывается интерес к новым знаниям
- Возрастает тяга к свободе, путешествиям, учебе
- Возможны излишние амбиции и склонность к преувеличениям
Важно не терять связь с реальностью, не переоценивать свои силы и избегать поспешных решений. Лучше направить энергию на развитие, чтение, самообразование, планирование путешествий.
Воскресенье под покровительством Солнца
В этот день недели активизируется солнечная энергия, она мягкая, одухотворяющая и жизнеутверждающая. Это день любви, творчества, щедрости и благодарности.
Что стоит делать:
- Начинать новое
- Гулять, бывать на природе
- Встречаться с близкими
- Проявлять заботу
- Строить планы
Чего не стоит делать:
Не рекомендуется заниматься делами понедельника, среды и субботы. Воскресенье — день отдыха, радости и связи с высшими силами.
Лунные координаты и астрономические данные на 31.08.2025
Для астрономов и тех, кто любит точность — приведём факты:
- Восход Луны: 15:44, азимут 144°45′
- Заход Луны: 21:14, азимут 214°06′
- Положение Луны на 12:00:
- Высота: -24°26′
- Азимут: 102°26′
- Расстояние от Земли: 403 790 км
- Элонгация: 91.3°
- Видимость: 51.1%
- Угловой диаметр: 1775.6″
- Возраст Луны: 7 дней, 11 часов и 44 минуты
Подготовка к полнолунию
31 августа — это идеальное время, чтобы завершить всё лишнее перед полной фазой Луны, которая наступит уже 7 сентября. Важно настроиться на рост, стабилизировать внутреннее состояние и отказаться от разрушительных паттернов.
