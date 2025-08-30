Последний день лета — 31 августа 2025 года — принесёт спокойную, но наполненную энергией атмосферу. Это воскресенье сопровождается мягкой, очищающей фазой Луны, переходом в первую лунную четверть и пребыванием в знаке Стрельца. День идеально подходит для духовных практик, восстановления, водных процедур и переосмысления своего пути. Несмотря на нейтральный статус дня, астрологическая обстановка способствует полезным трансформациям, осознанию целей и планированию будущего.

Начните утро с заботы о себе, а вечер посвятите внутреннему обновлению. Период подходит для очищения — как телесного, так и ментального. Рекомендуется проявлять щедрость, избегать суеты и не переоценивать свои силы. Подробности — в статье от DNEWS.

Фазы Луны и лунные сутки

Переходы в течение суток создают особенную энергию, подходящую для смены настроя, завершения старых дел и подготовки к активному росту.

Лунный день по времени

0:00 – 9:26 — 8 лунный день

9:26 — начало первой лунной четверти

9:26 – 15:44 — 8 лунный день

15:44 – 23:59 — 9 лунный день

Лунные фазы

Молодая растущая Луна — вторая лунная фаза

Начало первой четверти — 9:26

Полнолуние приближается — 7 сентября

Период первой четверти символизирует внутреннюю готовность действовать. Энергия нарастает, открывая путь к успехам, но требует от нас чистоты намерений.

Значение 8 и 9 лунных дней

В течение суток меняется влияние лунных суток, и с этим меняется настрой.

Энергия восьмого лунного дня (до 15:44)

Это день очищения — идеальное время, чтобы освободиться от эмоционального и физического балласта.

Рекомендации:

Устроить разгрузочный день

Принять ванну или сходить в баню

Провести очистительные дыхательные или энергетические практики

Проанализировать прошлое и простить себя

Это хороший момент для водных процедур и практик, связанных с отпусканием, визуализациями и прощением.

Энергия девятого лунного дня (после 15:44)

Девятый лунный день связан с кармическими проверками, теневыми сторонами личности и вызовами.

Рекомендации:

Следить за эмоциями

Избегать споров, негативных мыслей

Заниматься самоанализом

Уединиться и записывать ощущения

Энергия 9 дня может быть непростой. Но если её принять осознанно — она даст мощный толчок для личностного роста.

Астрологическое влияние Луны в Стрельце

Луна весь день находится в знаке Стрельца. Это огненный, духовный и философский знак.

Влияние:

Повышается оптимизм

Открывается интерес к новым знаниям

Возрастает тяга к свободе, путешествиям, учебе

Возможны излишние амбиции и склонность к преувеличениям

Важно не терять связь с реальностью, не переоценивать свои силы и избегать поспешных решений. Лучше направить энергию на развитие, чтение, самообразование, планирование путешествий.

Воскресенье под покровительством Солнца

В этот день недели активизируется солнечная энергия, она мягкая, одухотворяющая и жизнеутверждающая. Это день любви, творчества, щедрости и благодарности.

Что стоит делать:

Начинать новое

Гулять, бывать на природе

Встречаться с близкими

Проявлять заботу

Строить планы

Чего не стоит делать:

Не рекомендуется заниматься делами понедельника, среды и субботы. Воскресенье — день отдыха, радости и связи с высшими силами.

Лунные координаты и астрономические данные на 31.08.2025

Для астрономов и тех, кто любит точность — приведём факты:

Восход Луны: 15:44, азимут 144°45′

Заход Луны: 21:14, азимут 214°06′

Положение Луны на 12:00: Высота: -24°26′ Азимут: 102°26′ Расстояние от Земли: 403 790 км Элонгация: 91.3° Видимость: 51.1% Угловой диаметр: 1775.6″ Возраст Луны: 7 дней, 11 часов и 44 минуты



Подготовка к полнолунию

31 августа — это идеальное время, чтобы завершить всё лишнее перед полной фазой Луны, которая наступит уже 7 сентября. Важно настроиться на рост, стабилизировать внутреннее состояние и отказаться от разрушительных паттернов.

