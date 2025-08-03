Начало новой недели — это всегда возможность запустить процессы, которые повлияют на весь грядущий цикл. Понедельник 4 августа 2025 года особенно значим благодаря астрологическим влияниям: нарастающая Луна в Стрельце, переход от 11 к 12 лунному дню, активная вторая фаза цикла. Этот день наполняет нас мощной внутренней силой и зовёт к завершению дел, начатых ранее.
Энергия дня благоприятна, но требует чёткого направления: важно не распыляться и избегать хаотичных решений. Влияние Стрельца придаёт энтузиазма, но также может склонять к поспешности. А понедельник под управлением Луны наполняет всё происходящее эмоциональностью и интуицией. В этой статье от DNEWS вы узнаете, как правильно использовать энергетику 4 августа, какие задачи ставить перед собой, а какие — отложить, чтобы не перегореть.
Что несут с собой 11 и 12 лунные сутки
Астрологическая картина дня насыщена событиями. До 18:00 продолжается 11 лунный день — время силы, активности и решительности. После 18:00 наступает 12 лунный день — более мягкий, созерцательный и интуитивный. Такое сочетание требует баланса между действием и вниманием к чувствам.
Разделим день на две части, чтобы понять, как максимально эффективно использовать каждый этап.
Первая половина дня — под флагом одиннадцатого лунного дня
11 лунный день считается одним из наиболее энергетически насыщенных во всём цикле. Он призывает:
- завершать начатое;
- проявлять силу воли и настойчивость;
- не сидеть на месте;
- не отвлекаться на мелочи.
Однако стоит помнить: начинать что-то новое, особенно незнакомое и рискованное, не стоит — возможны неожиданные повороты и сопротивление среды. Лучше направить усилия на:
- доработку текущих проектов;
- наведение порядка;
- решение накопившихся дел.
Вторая половина дня — переход к интуиции и спокойствию
С 18:00 начинается 12 лунный день. Это один из самых светлых и душевных дней месяца. Он идеален для:
- прощения обид;
- благодарности;
- внутренней гармонизации.
Вечером особенно хорошо:
- проводить время с близкими;
- медитировать, молиться, делать энергетические практики;
- слушать спокойную музыку;
- читать или заниматься творчеством.
Луна в Стрельце: оптимизм и стремление к высшему
В течение всего дня Луна пребывает в огненном и вдохновляющем Стрельце. Этот знак дарит:
- жажду к знаниям и приключениям;
- философское восприятие жизни;
- стремление к свободе;
- оптимистичный настрой.
Однако есть и подводные камни:
- склонность к поспешным выводам;
- поверхностность в оценке ситуации;
- рассеянность при большом количестве задач.
Важно держать фокус и возвращаться к своим целям — тогда энергия Стрельца поможет продвинуться очень далеко.
Понедельник под управлением Луны: эмоциональный фон дня
Луна управляет понедельником — и это не случайно самый «эмоциональный» день недели. Он требует чуткости, мягкости, но при этом может вызывать колебания и нерешительность.
Характеристика дня:
- повышенная чувствительность;
- переменчивость настроения;
- склонность к мечтательности и творчеству;
- желание уединения или, наоборот, поддержки.
В понедельник особенно полезно:
- заниматься домашними делами;
- наводить уют;
- делать покупки для себя и семьи;
- ухаживать за телом (ванны, маски, ароматерапия).
А вот важных встреч и переговоров лучше избегать — есть риск недопонимания.
Астрономические данные на 4 августа 2025 года
Понимание точных параметров Луны помогает согласовать внутренние ощущения с объективными ритмами небесного тела:
|Параметр
|Значение
|Восход Луны
|18:00
|Заход Луны
|23:18
|Азимут восхода
|146°25′
|Азимут захода
|212°51′
|Высота Луны в 12:00
|-42°13′
|Азимут в 12:00
|76°58′
|Расстояние до Земли
|402 485 км
|Возраст Луны
|9 дней 22 часа 44 минуты
|Освещённость диска
|76%
|Угловой диаметр
|1781.36 arcsec
|Элонгация
|121.3°
Как организовать день: рекомендации по часам
Разделим день на три смысловые зоны, каждая из которых требует своего подхода:
Утро (до 12:00):
- Завершайте мелкие задачи.
- Займитесь физической активностью.
- Хорошее время для уборки и порядка.
День (12:00–18:00):
- Работайте на результат.
- Не распыляйтесь — действуйте по плану.
- Не начинайте нового, но продвигайте важное.
Вечер (после 18:00):
- Замедлитесь, переключитесь на душевное.
- Поговорите с родными.
- Примите ванну, расслабьтесь, настройтесь на сон.
Как прожить день с пользой и без перегрузки
4 августа 2025 года — это понедельник, в котором соединились сила и мягкость. Сначала день требует решительности, затем — принятия. Это не лучший день для рискованных шагов и важных решений, но он отлично подходит для укрепления достигнутого, духовных практик и заботы о себе.
Используйте силу одиннадцатого лунного дня до вечера, но не забывайте о гармонии. А вечером — позвольте себе быть мягкими, чувствительными и благодарными. Такой баланс поможет пройти день с максимальной пользой, без перегрузок и конфликтов.
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