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Лунный день 4 августа 2025: энергия роста, активность дня и мягкость вечера. Прогноз, советы, влияние Луны в Стрельце и понедельника.
Лунный день 4 августа 2025: энергия роста, активность дня и мягкость вечера. Прогноз, советы, влияние Луны в Стрельце и понедельника.
Общество
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Лунный день 4 августа 2025 года: как действовать в потоке сильной энергии

Начало новой недели — это всегда возможность запустить процессы, которые повлияют на весь грядущий цикл. Понедельник 4 августа 2025 года особенно значим благодаря астрологическим влияниям: нарастающая Луна в Стрельце, переход от 11 к 12 лунному дню, активная вторая фаза цикла. Этот день наполняет нас мощной внутренней силой и зовёт к завершению дел, начатых ранее.

Энергия дня благоприятна, но требует чёткого направления: важно не распыляться и избегать хаотичных решений. Влияние Стрельца придаёт энтузиазма, но также может склонять к поспешности. А понедельник под управлением Луны наполняет всё происходящее эмоциональностью и интуицией. В этой статье от DNEWS вы узнаете, как правильно использовать энергетику 4 августа, какие задачи ставить перед собой, а какие — отложить, чтобы не перегореть.

Что несут с собой 11 и 12 лунные сутки

Астрологическая картина дня насыщена событиями. До 18:00 продолжается 11 лунный день — время силы, активности и решительности. После 18:00 наступает 12 лунный день — более мягкий, созерцательный и интуитивный. Такое сочетание требует баланса между действием и вниманием к чувствам.

Разделим день на две части, чтобы понять, как максимально эффективно использовать каждый этап.

Первая половина дня — под флагом одиннадцатого лунного дня

11 лунный день считается одним из наиболее энергетически насыщенных во всём цикле. Он призывает:

  • завершать начатое;
  • проявлять силу воли и настойчивость;
  • не сидеть на месте;
  • не отвлекаться на мелочи.

Однако стоит помнить: начинать что-то новое, особенно незнакомое и рискованное, не стоит — возможны неожиданные повороты и сопротивление среды. Лучше направить усилия на:

  • доработку текущих проектов;
  • наведение порядка;
  • решение накопившихся дел.

Вторая половина дня — переход к интуиции и спокойствию

С 18:00 начинается 12 лунный день. Это один из самых светлых и душевных дней месяца. Он идеален для:

  • прощения обид;
  • благодарности;
  • внутренней гармонизации.

Вечером особенно хорошо:

  • проводить время с близкими;
  • медитировать, молиться, делать энергетические практики;
  • слушать спокойную музыку;
  • читать или заниматься творчеством.

Луна в Стрельце: оптимизм и стремление к высшему

В течение всего дня Луна пребывает в огненном и вдохновляющем Стрельце. Этот знак дарит:

  • жажду к знаниям и приключениям;
  • философское восприятие жизни;
  • стремление к свободе;
  • оптимистичный настрой.

Однако есть и подводные камни:

  • склонность к поспешным выводам;
  • поверхностность в оценке ситуации;
  • рассеянность при большом количестве задач.

Важно держать фокус и возвращаться к своим целям — тогда энергия Стрельца поможет продвинуться очень далеко.

Понедельник под управлением Луны: эмоциональный фон дня

Луна управляет понедельником — и это не случайно самый «эмоциональный» день недели. Он требует чуткости, мягкости, но при этом может вызывать колебания и нерешительность.

Характеристика дня:

  • повышенная чувствительность;
  • переменчивость настроения;
  • склонность к мечтательности и творчеству;
  • желание уединения или, наоборот, поддержки.

В понедельник особенно полезно:

  • заниматься домашними делами;
  • наводить уют;
  • делать покупки для себя и семьи;
  • ухаживать за телом (ванны, маски, ароматерапия).

А вот важных встреч и переговоров лучше избегать — есть риск недопонимания.

Астрономические данные на 4 августа 2025 года

Понимание точных параметров Луны помогает согласовать внутренние ощущения с объективными ритмами небесного тела:

ПараметрЗначение
Восход Луны18:00
Заход Луны23:18
Азимут восхода146°25′
Азимут захода212°51′
Высота Луны в 12:00-42°13′
Азимут в 12:0076°58′
Расстояние до Земли402 485 км
Возраст Луны9 дней 22 часа 44 минуты
Освещённость диска76%
Угловой диаметр1781.36 arcsec
Элонгация121.3°

Как организовать день: рекомендации по часам

Разделим день на три смысловые зоны, каждая из которых требует своего подхода:

Утро (до 12:00):

  • Завершайте мелкие задачи.
  • Займитесь физической активностью.
  • Хорошее время для уборки и порядка.

День (12:00–18:00):

  • Работайте на результат.
  • Не распыляйтесь — действуйте по плану.
  • Не начинайте нового, но продвигайте важное.

Вечер (после 18:00):

  • Замедлитесь, переключитесь на душевное.
  • Поговорите с родными.
  • Примите ванну, расслабьтесь, настройтесь на сон.

Как прожить день с пользой и без перегрузки

4 августа 2025 года — это понедельник, в котором соединились сила и мягкость. Сначала день требует решительности, затем — принятия. Это не лучший день для рискованных шагов и важных решений, но он отлично подходит для укрепления достигнутого, духовных практик и заботы о себе.

Используйте силу одиннадцатого лунного дня до вечера, но не забывайте о гармонии. А вечером — позвольте себе быть мягкими, чувствительными и благодарными. Такой баланс поможет пройти день с максимальной пользой, без перегрузок и конфликтов.

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