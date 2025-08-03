Начало новой недели — это всегда возможность запустить процессы, которые повлияют на весь грядущий цикл. Понедельник 4 августа 2025 года особенно значим благодаря астрологическим влияниям: нарастающая Луна в Стрельце, переход от 11 к 12 лунному дню, активная вторая фаза цикла. Этот день наполняет нас мощной внутренней силой и зовёт к завершению дел, начатых ранее.

Энергия дня благоприятна, но требует чёткого направления: важно не распыляться и избегать хаотичных решений. Влияние Стрельца придаёт энтузиазма, но также может склонять к поспешности. А понедельник под управлением Луны наполняет всё происходящее эмоциональностью и интуицией. В этой статье от DNEWS вы узнаете, как правильно использовать энергетику 4 августа, какие задачи ставить перед собой, а какие — отложить, чтобы не перегореть.

Что несут с собой 11 и 12 лунные сутки

Астрологическая картина дня насыщена событиями. До 18:00 продолжается 11 лунный день — время силы, активности и решительности. После 18:00 наступает 12 лунный день — более мягкий, созерцательный и интуитивный. Такое сочетание требует баланса между действием и вниманием к чувствам.

Разделим день на две части, чтобы понять, как максимально эффективно использовать каждый этап.

Первая половина дня — под флагом одиннадцатого лунного дня

11 лунный день считается одним из наиболее энергетически насыщенных во всём цикле. Он призывает:

завершать начатое;

проявлять силу воли и настойчивость;

не сидеть на месте;

не отвлекаться на мелочи.

Однако стоит помнить: начинать что-то новое, особенно незнакомое и рискованное, не стоит — возможны неожиданные повороты и сопротивление среды. Лучше направить усилия на:

доработку текущих проектов;

наведение порядка;

решение накопившихся дел.

Вторая половина дня — переход к интуиции и спокойствию

С 18:00 начинается 12 лунный день. Это один из самых светлых и душевных дней месяца. Он идеален для:

прощения обид;

благодарности;

внутренней гармонизации.

Вечером особенно хорошо:

проводить время с близкими;

медитировать, молиться, делать энергетические практики;

слушать спокойную музыку;

читать или заниматься творчеством.

Луна в Стрельце: оптимизм и стремление к высшему

В течение всего дня Луна пребывает в огненном и вдохновляющем Стрельце. Этот знак дарит:

жажду к знаниям и приключениям;

философское восприятие жизни;

стремление к свободе;

оптимистичный настрой.

Однако есть и подводные камни:

склонность к поспешным выводам;

поверхностность в оценке ситуации;

рассеянность при большом количестве задач.

Важно держать фокус и возвращаться к своим целям — тогда энергия Стрельца поможет продвинуться очень далеко.

Понедельник под управлением Луны: эмоциональный фон дня

Луна управляет понедельником — и это не случайно самый «эмоциональный» день недели. Он требует чуткости, мягкости, но при этом может вызывать колебания и нерешительность.

Характеристика дня:

повышенная чувствительность;

переменчивость настроения;

склонность к мечтательности и творчеству;

желание уединения или, наоборот, поддержки.

В понедельник особенно полезно:

заниматься домашними делами;

наводить уют;

делать покупки для себя и семьи;

ухаживать за телом (ванны, маски, ароматерапия).

А вот важных встреч и переговоров лучше избегать — есть риск недопонимания.

Астрономические данные на 4 августа 2025 года

Понимание точных параметров Луны помогает согласовать внутренние ощущения с объективными ритмами небесного тела:

Параметр Значение Восход Луны 18:00 Заход Луны 23:18 Азимут восхода 146°25′ Азимут захода 212°51′ Высота Луны в 12:00 -42°13′ Азимут в 12:00 76°58′ Расстояние до Земли 402 485 км Возраст Луны 9 дней 22 часа 44 минуты Освещённость диска 76% Угловой диаметр 1781.36 arcsec Элонгация 121.3°

Как организовать день: рекомендации по часам

Разделим день на три смысловые зоны, каждая из которых требует своего подхода:

Утро (до 12:00):

Завершайте мелкие задачи.

Займитесь физической активностью.

Хорошее время для уборки и порядка.

День (12:00–18:00):

Работайте на результат.

Не распыляйтесь — действуйте по плану.

Не начинайте нового, но продвигайте важное.

Вечер (после 18:00):

Замедлитесь, переключитесь на душевное.

Поговорите с родными.

Примите ванну, расслабьтесь, настройтесь на сон.

Как прожить день с пользой и без перегрузки

4 августа 2025 года — это понедельник, в котором соединились сила и мягкость. Сначала день требует решительности, затем — принятия. Это не лучший день для рискованных шагов и важных решений, но он отлично подходит для укрепления достигнутого, духовных практик и заботы о себе.

Используйте силу одиннадцатого лунного дня до вечера, но не забывайте о гармонии. А вечером — позвольте себе быть мягкими, чувствительными и благодарными. Такой баланс поможет пройти день с максимальной пользой, без перегрузок и конфликтов.

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