На пороге новолуния: 22 августа 2025 года Луне — уже 28–29 лунный день. Это время выглядит спокойным, но несёт потенциал внутренней трансформации — при правильной настройке. Убывающая Луна в огненном знаке Льва и Венера в пятницу создают сложное сочетание — с одной стороны, потребность светлой энергии, с другой — соблазны пассивности. День нейтральный, требует бережного отношения к себе, настроя на позитив и отказа от суеты. Ниже в статье от DNEWS вы узнаете, почему 29‑й день считается опасным, как использовать царственность Льва и чувственность пятницы, что усиливает позитив, а от чего лучше отказаться.

Характеристика 29-го лунного дня: почему он считается опасным

29-й лунный день — последний в месяце перед новолунием, и традиционно его называют «страшным и опасным». Эмоциональные зажимы, страхи, тоска и мрачные мысли способны блокировать внутреннюю энергию. Важно концентрироваться на свете и позитиве.

Опасность заключается не в внешнем событии, а в внутреннем темпе: пустые тревоги, уныние, травмирующие воспоминания — всё это может истощить силы. Луч>Характеристика 29-го лунного дня: почему он считается опаснымтрализует темные мотивы.

Чем полезен 29-й день при правильной установке

Прекрасен для творчества и эстетики

Помогает перезагрузиться эмоционально

Подходит для поста, очистительных практик

Открывает дверь к духовным переживаниям

Какие внутренние ловушки мешают в этот день

Погружение в негативные мысли

Самокритика и сомнения

Мрачные фантазии или тоска

Риск эмоционального выгорания

Энергия Льва: как использовать царственность знака

С 3:33 Луна окончательно входит в знак Льва, наполняя день решимостью, гордостью, творчеством и стремлением к признанию. Это хорошее время заявить о себе, проявить смелость и самоценность.

С 3:33 Луна окончательно входит в знак Льва, наполняя день решимостью, гордостью, творчеством и стремлением к признанию. Это хорошее время заявить о себе, проявить смелость и самоценность.

Как пр> Какие внутренние ловушки мешают в этот день

Участвуйте в творческих проектах

Укрепляйте личный бренд или репутацию

Укрепляйте личный бренд или репутацию

Что стоит исключить при Луне во Льве

Демонстрировать гордыню, унижать других

Давить, требовать внимание или благодарность

Игнорировать мнения других людей

Уходить в эгоцентризм

Влияние Венеры и пятничной гармонии

k-list">

Пятница под покровительством Венеры — день чувственных наслаждений, красоты, творчества и отношений. Энергия мягкая, расслабляющая и эстетически насыщенная. Это шанс наполнить день светом и душевной теплотой.

Если вы чувствуете усталость или тоску — искусство, музыка, встречи с красивым и уютным могут стать лекарством. Но без перегруженности и грусти — просто лёгкость и наслаждение.

Кому пятница приносит пользу в этот день

Тем, кто ожидает романтическую встречу

Тем, кто занят искусством, кино, красотой

Тем, кто ищет гармонию дома и в отношениях

Тем, кто предпочитает мягкий женственный ритм

Что противопоказано пятничному настрою в этот день

Уединение и глубокий самоанализ

Грусть и раздумья о плохом

Агрессивные диалоги и споры

Высокий эмоциональный стресс

Рекомендации по здоровью и внутреннему балансу

На 29‑й день важно снизить нагрузку и дать себе эмоциональный отдых. Физическое и духовное очищение — оптимальные практики в этот день для восстановления сил.

Лёгкие диеты, травяные чаи, прогулки, творчество — вс>Что стоит исключить при Луне во Львеp>

Что полезно включить в день

Травяные ванны и м> Влияние Венеры и пятничной гармонии

Медитации на свет и благодарность

Общение с природой и эстетическая самовыражённость

Чего избегать физически и эмоционально

Тяжелых нагрузок и активного спорта

Силового очищения тела

Драм и сильного эмоционального давления

Психологических травм и конфликтов

Восход: 3:33, азимут 053°53′

Заход: 19:48, азимут 299°04′

Возраст:

нгация: -10,8°

Освещённость Луны — минимальна, почти новолуние. Это знак завершения и возможности рестарта.

