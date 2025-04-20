Неделя с 21 по 27 апреля 2025 года будет насыщена важными лунными событиями, которые повлияют на эмоциональное состояние, уровень энергии и даже деловые решения. Луна перейдёт от убывающей фазы к новолунию, и в это время особенно важно завершать старые дела, избавляться от лишнего и не торопиться с начинаниями до конца недели. Астрологи дают лунный календарь и рекомендуют использовать этот период для переоценки планов и внутренней перезагрузки. Об этом сообщает DNEWS.

Фазы Луны и астрологические аспекты недели

Смена лунной фазы делает эту неделю особенно чувствительной для многих сфер жизни: от отношений до финансов. Энергия будет нестабильной, но подходящей для освобождения от всего устаревшего.

21 апреля — последняя четверть Луны. Это время завершения начатого, подведения итогов и избавления от ненужного. Благоприятно очищать пространство, разрывать токсичные связи и закрывать долги.

— последняя четверть Луны. Это время завершения начатого, подведения итогов и избавления от ненужного. Благоприятно очищать пространство, разрывать токсичные связи и закрывать долги. 27 апреля — новолуние в знаке Тельца. Это мощный момент для планирования будущего, особенно в сфере финансов, стабильности и личных ценностей. День идеально подходит для манифестаций и постановки долгосрочных целей.

Также в течение недели формируются важные аспекты планет, которые усилят влияние Луны:

21 апреля — напряжённый аспект Солнца и Марса. Возможны конфликты, вспышки раздражения и усталости. Лучше не спорить и не принимать резких решений.

— напряжённый аспект Солнца и Марса. Возможны конфликты, вспышки раздражения и усталости. Лучше не спорить и не принимать резких решений. 23 апреля — влияние Плутона принесёт желание перемен и внутренней трансформации. Энергия может быть тяжёлой, но подходящей для «перезагрузки».

— влияние Плутона принесёт желание перемен и внутренней трансформации. Энергия может быть тяжёлой, но подходящей для «перезагрузки». 25 апреля — соединение Венеры и Сатурна. Благоприятное время для укрепления отношений, серьёзных разговоров, долгосрочных решений и стабильных покупок.

Прогноз для каждого знака зодиака

Эта неделя подойдёт не для активных действий, а для планирования, рефлексии и честного взгляда на текущие обстоятельства. После новолуния начнётся новый энергетический цикл.

Овен

Неделя подойдёт для работы с бюджетом и уточнения финансовых целей. Избегайте импульсивных покупок и ссор с близкими. После новолуния откроются новые перспективы в деловой сфере.

Телец

На этой неделе вы будете в центре событий. Новолуние в вашем знаке даёт мощный толчок для обновления и личностного роста. Самое время задуматься о переменах — как внешних, так и внутренних.

Близнецы

Неделя подходит для отдыха и внутреннего восстановления. Слушайте своё тело и не игнорируйте сигналы усталости. Меньше суеты — больше спокойствия и порядка.

Рак

Вы почувствуете, что готовы выйти из тени и заявить о себе. Однако не спешите — правильное время для активных действий наступит после 27 апреля. До этого займитесь подготовкой и наведением порядка.

Лев

Вас ждут интересные повороты в карьере. Однако остерегайтесь чрезмерного напряжения в отношениях с начальством. Постарайтесь держать эмоции под контролем — это залог успеха.

Дева

Идеальная неделя для обучения, саморазвития и расширения горизонтов. Будьте внимательны к мелочам — именно в них может скрываться ключ к вашему будущему. Новолуние откроет новые пути.

Весы

Сосредоточьтесь на вопросах долгов, имущества и серьёзных финансовых решений. Период благоприятен для завершения старых обязательств. После новолуния придёт ясность в денежной сфере.

Скорпион

В отношениях могут возникнуть недопонимания — старайтесь не усугублять конфликты. Зато это отличное время для работы над собой и анализом прошлых ошибок. Новолуние поможет восстановить баланс.

Стрелец

Хорошая неделя для пересмотра привычек и режима. Уделите внимание здоровью и личной эффективности. Избегайте перенапряжения и откажитесь от многозадачности.

Козерог

Творческие и романтические энергии выйдут на первый план. Позвольте себе расслабиться и получать удовольствие от жизни. Новолуние внесёт вдохновение и лёгкость в будни.

Водолей

Фокус сместится на дом, семью и бытовые вопросы. Самое время заняться уютом, мелким ремонтом и заботой о близких. Внутреннее спокойствие будет вашей главной опорой.

Рыбы

Информационный поток будет интенсивным — будьте избирательны в общении. Подходящее время для общения с родными, коротких поездок и интеллектуальных задач. Слушайте интуицию — она подскажет верное направление.

Ранее мы писали гороскопе на неделю 14–20 апреля 2025 для всех знаков зодиака: эмоциональные перемены.