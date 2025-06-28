Лунный календарь всегда был важным инструментом для планирования различных аспектов жизни, от садоводства до бизнеса. Влияние Луны на природу, эмоции и успех в начинаниях делает его незаменимым для многих людей. В июле 2025 года особое внимание стоит уделить благоприятным дням для начала новых проектов, а также дням для ухода за растениями и собственным здоровьем. DNEWS расскажет о фазах Луны, благоприятных и неблагоприятных днях и астрологических советах на этот месяц.

Лунный календарь на июль 2025 года — это ваш шанс узнать, когда лучше всего планировать важные дела, начиная от стрижки волос до посадки растений. Обратите внимание на особенности каждого периода, чтобы максимально эффективно использовать энергии Луны для достижения желаемых результатов.

Влияние Луны на повседневную жизнь

Лунный календарь используется во многих сферах жизни: от садоводства до планирования крупных проектов. Несмотря на отсутствие научных доказательств, миллионы людей продолжают следовать лунным фазам, полагая, что они влияют на удачу, здоровье и успех. Например, в растущую Луну рекомендуется начинать новые дела, а в убывающую — завершать их.

Кроме того, в зависимости от фазы Луны, астрологи советуют учитывать конкретные дни для стрижки, ухода за кожей, а также для различных финансовых операций. Июль 2025 года не станет исключением, и лунный календарь поможет вам правильно распланировать месяц.

Фазы Луны в июле 2025

Лунные фазы влияют на множество аспектов нашей жизни, включая повседневные дела, здоровье, садоводство и даже бизнес. Важно знать, когда Луна находится в растущей или убывающей фазе, так как эти моменты лучше всего подходят для разных типов действий. В этом месяце будет несколько ключевых периодов, которые помогут вам организовать свои дела с максимальной эффективностью. Давайте рассмотрим подробнее, как фазы Луны в июле могут повлиять на вашу жизнь.

Растущая Луна с 1 по 9 июля

Растущая Луна — время для начала новых начинаний. В этот период Луна увеличивает свою видимость, что символизирует рост и развитие. Это отличное время для заключения сделок, начала новых проектов и работы над долгосрочными целями. Особое внимание стоит уделить первым дням месяца, особенно 3 и 7 июля, когда энергетика Луны будет особенно сильной. В эти дни важно настроиться на позитив и активно двигаться вперёд.

Для деловых людей это идеальное время для начала новых проектов. Если вы долго откладывали решение важных задач или подписание контрактов, то растущая Луна вам в помощь. В такие дни Луна способствует не только началу, но и стабилизации процессов.

Полнолуние 10 июля

Полнолуние всегда сопровождается максимальной активностью Луны. В это время энергетика Луны наиболее сильная, а значит, все действия могут приобрести особую интенсивность. Однако важно помнить, что полнолуние может быть и временем для завершения дел, а не для начала чего-то нового. В июле 2025 года полнолуние совпадает с «Громовой Луной», когда активируются природные стихии, такие как грозы. Это время, когда стоит завершить давно начатые дела, подвести итоги и навести порядок.

В такие дни энергия Луны особенно мощная, поэтому они могут быть как успешными для завершения дел, так и сложными для начала новых проектов. Полнолуние в этом месяце настоятельно рекомендует завершение важнейших процессов, прежде чем перейти к чему-то новому. Астрологи советуют уделить внимание внутренним ощущениям и чувствам, особенно в этот день.

Убывающая Луна с 11 по 23 июля

После полнолуния начинается убывающая Луна — время для завершения проектов, проведения ревизии и анализа. Если вы планировали что-то откладывать, то теперь самое время. В этот период хорошо работать над теми делами, которые уже были начаты, а также завершать старые задачи. Рекомендуется быть особенно осторожным с крупными покупками и инвестициями.

Убывающая Луна помогает очиститься от всего лишнего. Это идеальное время для того, чтобы избавиться от ненужных вещей и завершить все оставшиеся дела. В эти дни также можно проводить работы по очищению и подготовке к новым начинаниям, которые будут происходить в следующем цикле Луны.

Новолуние 24 июля

Новолуние — это время, когда Луна находится между Землей и Солнцем, и ее не видно с Земли. В этот день рекомендуется воздержаться от крупных действий и финансовых операций. Лучшее время для начала новых дел — это растущая Луна.

В дни новолуний можно делать перерыв и восстанавливать силы, а также концентрироваться на внутренней гармонии. Это время для планирования и подготовки, но не для активных действий. Лучшие дни для старта новых проектов наступят позже, когда Луна начнёт расти.

Растущая Луна с 25 по 31 июля

Цикл повторяется, и снова наступает растущая Луна. Это отличное время для новых начинаний и достижения поставленных целей. Особенно удачные дни для работы — 27 и 30 июля. Эти дни принесут благоприятную энергию для начала новых дел и реализации намеченных целей.

Для садоводов, а также для людей, которые планируют важные покупки или подписания, растущая Луна в конце месяца окажет благоприятное воздействие. Не упустите этот шанс для старта проектов, которые могут привести к долгосрочному успеху.

Лунный календарь на июль 2025 года

Дата Фазы Луны Лунный день 1 июля Растущая Луна 6-7 лунный день 2 июля Первая четверть 7-8 лунный день 3 июля Растущая Луна 8-9 лунный день 4 июля Растущая Луна 9-10 лунный день 5 июля Растущая Луна 10-11 лунный день 6 июля Растущая Луна 11-12 лунный день 7 июля Растущая Луна 12-13 лунный день 8 июля Растущая Луна 13-14 лунный день 9 июля Растущая Луна 14-15 лунный день 10 июля Полнолуние 15-16 лунный день 11 июля Убывающая Луна 16-17 лунный день 12 июля Убывающая Луна 17-18 лунный день 13 июля Убывающая Луна 18-19 лунный день 14 июля Убывающая Луна 19-20 лунный день 15 июля Убывающая Луна 20-21 лунный день 16 июля Убывающая Луна 21-22 лунный день 17 июля Убывающая Луна 22-23 лунный день 18 июля Последняя четверть 23-24 лунный день 19 июля Убывающая Луна 24-25 лунный день 20 июля Убывающая Луна 25-26 лунный день 21 июля Убывающая Луна 26 лунный день 22 июля Убывающая Луна 26-27 лунный день 23 июля Убывающая Луна 27-28 лунный день 24 июля Новолуние 28-29, 1 лунный день 25 июля Растущая Луна 1-2 лунный день 26 июля Растущая Луна 2-3 лунный день 27 июля Растущая Луна 3-4 лунный день 28 июля Растущая Луна 4-5 лунный день 29 июля Растущая Луна 5-6 лунный день 30 июля Растущая Луна 6-7 лунный день 31 июля Растущая Луна 7-8 лунный день

Благоприятные и неблагоприятные дни

Лунные фазы не только влияют на астрологические события, но и оказывают большое влияние на успешность различных начинаний в жизни. Знание благоприятных и неблагоприятных дней помогает правильно распланировать важные события и минимизировать риски.

Как правильно использовать лунные фазы для достижения успеха в бизнесе и жизни? Важно прислушиваться к рекомендациям астрологов и следить за тем, в какой фазе находится Луна.

Для бизнеса и карьеры

Считается, что на растущую Луну (с 1 по 9 июля и с 25 по 31 июля) удачно начинать новые проекты и подписывать контракты. Особое внимание стоит уделить 3, 7, 27 и 30 июля. В эти дни энергетика Луны способствует успеху в бизнесе и карьере.

Неблагоприятные дни для финансовых операций: 10 июля (полнолуние), 14-15 июля и 24 июля (новолуние). В эти дни астрологи рекомендуют избегать крупных покупок и инвестиций.

Для здоровья и красоты

Идеальные дни для процедур:

2-5 июля — детоксикация, спа-процедуры;

8-10 июля — сбор трав, косметические процедуры;

26-28 июля — омолаживающие процедуры, уход за кожей.

Для маникюра и педикюра особенно подходят 3-5, 8-9 июля, а для укрепления ногтей — 17-19 июля.

Для садоводства и огородничества

На растущую Луну лучше сажать зелень, томаты и ягоды. Оптимальные дни для корнеплодов — 16-18 июля. Для борьбы с вредителями и болезнями растений лучше всего подойдут 12-15 и 20-21 июля.

Ранее мы писали о том, в какой фазе Луны лучше начинать новое дело: ремонт, строительство, проекты, бизнес.