Лунный календарь на сентябрь 2025 года: фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни для начинаний и завершений.
Время чтения 1 мин.

Лунный календарь на сентябрь 2025 года: благоприятные и неблагоприятные дни по фазам Луны

Сентябрь 2025 года — это месяц, в котором Луна будет влиять на многие аспекты нашей жизни. Понимание фаз Луны и их воздействия поможет вам принимать обоснованные решения, избегать неудач и максимально эффективно использовать энергии Луны в личных и профессиональных начинаниях. В этом лунном календаре от DNEWS вы найдете полное руководство, когда начинать дела, а когда лучше воздержаться.

Растущая Луна: время для новых начинаний

Растущая Луна в сентябре будет приходиться на первую половину месяца, с 1 по 7 сентября. Это время подходит для начала новых проектов, расширения горизонтов и формирования новых привычек.

Совет для растущей Луны:

  • Растущая Луна — это момент для активных действий. В эти дни идеально начинать новые проекты, работать над здоровьем, проводить обучение или запускать новые инициативы.
  • Это подходящее время для того, чтобы заложить основу для успешного будущего. Энергия растущей Луны способствует прогрессу и достижению целей.

Благоприятные дни для начинаний:

  • 1 сентября: Молодая растущая Луна, Луна в Стрельце — отличный день для путешествий, обучения, развития, расширения кругозора.
  • 2 сентября: Луна в Козероге — удачный день для работы, дисциплины, карьерных решений.
  • 3 сентября: Луна в Козероге — поддерживайте стратегический подход, планируйте долгосрочные цели.

Неблагоприятные дни для начинаний:

  • 4 и 5 сентября: Луна в Водолее — лучше избегать важных финансовых решений и новых шагов в личных отношениях. Эмоции могут быть нестабильными.

Полнолуние в сентябре 2025: время для завершений и подведения итогов

В сентябре полнолуниепроизойдёт 7 сентября в 21:11. Полнолуние является кульминацией всех процессов, которые были начаты ранее, и моментом завершений.

Совет для полнолуния:

  • Полнолуние — это время для завершений. Этот день будет хорош для завершения старых проектов, подведения итогов и очищения от лишнего. Полнолуние помогает реализовать то, что было задумано в прошлые периоды, а также очистить свою жизнь от того, что больше не служит вашим целям.
  • Это момент максимальной активности эмоций, поэтому важно сохранять спокойствие и не совершать импульсивных поступков.

Благоприятные дни для завершений:

  • 7 сентября: Полнолуние в Рыбах — идеальное время для эмоционального очищения, завершения старых дел, поиска гармонии.
  • 8 сентября: Луна в Овне — время для завершения дел, проявления активной позиции в отношениях и личных проектах.

Неблагоприятные дни для принятия решений:

  • 8 сентября: Полнолуние — избегайте важных финансовых операций и крупных покупок. Эмоциональные реакции будут сильными, что может повлиять на вашу рассудительность.

Убывающая Луна в сентябре 2025: время для очищения и завершений

После полнолуния начинается фаза убывающей Луны, которая продлится с 8 по 14 сентября. Этот период подходит для того, чтобы завершить старые дела, очистить пространство и избавиться от всего ненужного.

Совет для убывающей Луны:

  • В эти дни идеально завершать проекты, расставаться с вещами, которые не приносят пользы, и избавляться от старых привычек.
  • Период убывающей Луны помогает восстановить гармонию, завершить начатые дела и подготовиться к новому циклу.

Благоприятные дни для завершений:

  • 9 и 10 сентября: Луна в Овне — этот период будет хорош для завершения старых проектов, очищения.
  • 12 сентября: Луна в Тельце — подходящее время для завершающих шагов в делах, связанных с финансами и личными целями.

Неблагоприятные дни для начала новых дел:

  • 11 и 12 сентября: Убывающая Луна, Луна в Тельце — избегайте начинать что-то новое или делать долгосрочные вложения. Лучше сосредоточьтесь на завершении.

3-я лунная четверть: время для анализа и восстановления

С 14 по 21 сентября наступает 3-я лунная четверть. Это период, когда пришло время завершать старые дела и подготовиться к новому.

Совет для 3-й лунной четверти:

  • Этот период лучше использовать для анализа сделанных шагов, внутренней работы и восстановления. В это время важно быть внимательным к своим чувствам и настроению.
  • Хорошо подходят эти дни для завершения старых циклов и очищения от прошлого.

Благоприятные дни для анализа:

  • 14 и 15 сентября: Луна в Близнецах — это подходящее время для завершения старых дел, анализа своих шагов.
  • 17 сентября: Луна в Льве — важно завершить те дела, которые требуют эмоционального участия и завершения.

Неблагоприятные дни для начинаний:

  • 16 и 17 сентября: Луна в Раке и Льве — не стоит начинать новых начинаний, так как энергия Луны в этих знаках будет направлена на завершение и реструктуризацию.

Новолуние в сентябре 2025: время для новых начинаний

Новолуние в сентябре 2025 года наступит 21 сентября в 22:55. Это период, когда пришло время для новых начинаний, установления новых целей и проектов.

Совет для новолуний:

  • Это время для нового старта. Составьте планы, ставьте перед собой амбициозные цели. Это момент для того, чтобы начать с чистого листа, устроить свой дом, жизнь и деятельность на новые рельсы.
  • Будьте внимательны, чтобы ваши цели были стабильными и долгосрочными.

Благоприятные дни для начинаний:

  • 21 сентября: Новолуние, Луна в Деве — отличный день для начала новых проектов, планирования и улучшения физического и эмоционального состояния.
  • 22 сентября: Луна в Весах — создайте гармонию в своей жизни, улучшите отношения, начните работать над долгосрочными проектами.

Неблагоприятные дни для рисковых решений:

  • 21 сентября: Не стоит начинать слишком рискованные проекты, так как новолуние может создавать неясность и неопределенность.

Психологическое и физическое воздействие Луны

Знание фаз Луны помогает не только планировать дела, но и осознавать своё эмоциональное состояние. Каждая фаза оказывает на нас своё влияние:

  • Растущая Луна — активизирует желание двигаться вперед, работать и достигать целей.
  • Полнолуние — может привести к пику эмоций, важно сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения.
  • Убывающая Луна — это время для восстановления сил, внутреннего очищения и саморефлексии.
  • Новолуние — момент для начала нового пути, чистого старта.

Лунный календарь на сентябрь 2025 года — это важный инструмент для того, чтобы оптимально планировать свою жизнь, принимать правильные решения и использовать энергию Луны для личных и профессиональных успехов. Следуя фазам Луны, вы сможете эффективно использовать свою энергию, избежать ненужных рисков и максимально продуктивно использовать этот месяц для самосовершенствования и достижения целей.

Ранее мы писали о том, в какой фазе Луны лучше начинать новое дело: ремонт, строительство, проекты, бизнес.

