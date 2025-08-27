Сентябрь 2025 года — это месяц, в котором Луна будет влиять на многие аспекты нашей жизни. Понимание фаз Луны и их воздействия поможет вам принимать обоснованные решения, избегать неудач и максимально эффективно использовать энергии Луны в личных и профессиональных начинаниях. В этом лунном календаре от DNEWS вы найдете полное руководство, когда начинать дела, а когда лучше воздержаться.

Растущая Луна: время для новых начинаний

Растущая Луна в сентябре будет приходиться на первую половину месяца, с 1 по 7 сентября. Это время подходит для начала новых проектов, расширения горизонтов и формирования новых привычек.

Совет для растущей Луны:

Растущая Луна — это момент для активных действий. В эти дни идеально начинать новые проекты, работать над здоровьем, проводить обучение или запускать новые инициативы.

Это подходящее время для того, чтобы заложить основу для успешного будущего. Энергия растущей Луны способствует прогрессу и достижению целей.

Благоприятные дни для начинаний:

1 сентября: Молодая растущая Луна, Луна в Стрельце — отличный день для путешествий, обучения, развития, расширения кругозора.

Молодая растущая Луна, Луна в Стрельце — отличный день для путешествий, обучения, развития, расширения кругозора. 2 сентября: Луна в Козероге — удачный день для работы, дисциплины, карьерных решений.

Луна в Козероге — удачный день для работы, дисциплины, карьерных решений. 3 сентября: Луна в Козероге — поддерживайте стратегический подход, планируйте долгосрочные цели.

Неблагоприятные дни для начинаний:

4 и 5 сентября: Луна в Водолее — лучше избегать важных финансовых решений и новых шагов в личных отношениях. Эмоции могут быть нестабильными.

Полнолуние в сентябре 2025: время для завершений и подведения итогов

В сентябре полнолуниепроизойдёт 7 сентября в 21:11. Полнолуние является кульминацией всех процессов, которые были начаты ранее, и моментом завершений.

Совет для полнолуния:

Полнолуние — это время для завершений. Этот день будет хорош для завершения старых проектов, подведения итогов и очищения от лишнего. Полнолуние помогает реализовать то, что было задумано в прошлые периоды, а также очистить свою жизнь от того, что больше не служит вашим целям.

Это момент максимальной активности эмоций, поэтому важно сохранять спокойствие и не совершать импульсивных поступков.

Благоприятные дни для завершений:

7 сентября: Полнолуние в Рыбах — идеальное время для эмоционального очищения, завершения старых дел, поиска гармонии.

Полнолуние в Рыбах — идеальное время для эмоционального очищения, завершения старых дел, поиска гармонии. 8 сентября: Луна в Овне — время для завершения дел, проявления активной позиции в отношениях и личных проектах.

Неблагоприятные дни для принятия решений:

8 сентября: Полнолуние — избегайте важных финансовых операций и крупных покупок. Эмоциональные реакции будут сильными, что может повлиять на вашу рассудительность.

Убывающая Луна в сентябре 2025: время для очищения и завершений

После полнолуния начинается фаза убывающей Луны, которая продлится с 8 по 14 сентября. Этот период подходит для того, чтобы завершить старые дела, очистить пространство и избавиться от всего ненужного.

Совет для убывающей Луны:

В эти дни идеально завершать проекты, расставаться с вещами, которые не приносят пользы, и избавляться от старых привычек.

Период убывающей Луны помогает восстановить гармонию, завершить начатые дела и подготовиться к новому циклу.

Благоприятные дни для завершений:

9 и 10 сентября: Луна в Овне — этот период будет хорош для завершения старых проектов, очищения.

Луна в Овне — этот период будет хорош для завершения старых проектов, очищения. 12 сентября: Луна в Тельце — подходящее время для завершающих шагов в делах, связанных с финансами и личными целями.

Неблагоприятные дни для начала новых дел:

11 и 12 сентября: Убывающая Луна, Луна в Тельце — избегайте начинать что-то новое или делать долгосрочные вложения. Лучше сосредоточьтесь на завершении.

3-я лунная четверть: время для анализа и восстановления

С 14 по 21 сентября наступает 3-я лунная четверть. Это период, когда пришло время завершать старые дела и подготовиться к новому.

Совет для 3-й лунной четверти:

Этот период лучше использовать для анализа сделанных шагов, внутренней работы и восстановления. В это время важно быть внимательным к своим чувствам и настроению.

Хорошо подходят эти дни для завершения старых циклов и очищения от прошлого.

Благоприятные дни для анализа:

14 и 15 сентября: Луна в Близнецах — это подходящее время для завершения старых дел, анализа своих шагов.

Луна в Близнецах — это подходящее время для завершения старых дел, анализа своих шагов. 17 сентября: Луна в Льве — важно завершить те дела, которые требуют эмоционального участия и завершения.

Неблагоприятные дни для начинаний:

16 и 17 сентября: Луна в Раке и Льве — не стоит начинать новых начинаний, так как энергия Луны в этих знаках будет направлена на завершение и реструктуризацию.

Новолуние в сентябре 2025: время для новых начинаний

Новолуние в сентябре 2025 года наступит 21 сентября в 22:55. Это период, когда пришло время для новых начинаний, установления новых целей и проектов.

Совет для новолуний:

Это время для нового старта. Составьте планы, ставьте перед собой амбициозные цели. Это момент для того, чтобы начать с чистого листа, устроить свой дом, жизнь и деятельность на новые рельсы.

Будьте внимательны, чтобы ваши цели были стабильными и долгосрочными.

Благоприятные дни для начинаний:

21 сентября: Новолуние, Луна в Деве — отличный день для начала новых проектов, планирования и улучшения физического и эмоционального состояния.

Новолуние, Луна в Деве — отличный день для начала новых проектов, планирования и улучшения физического и эмоционального состояния. 22 сентября: Луна в Весах — создайте гармонию в своей жизни, улучшите отношения, начните работать над долгосрочными проектами.

Неблагоприятные дни для рисковых решений:

21 сентября: Не стоит начинать слишком рискованные проекты, так как новолуние может создавать неясность и неопределенность.

Психологическое и физическое воздействие Луны

Знание фаз Луны помогает не только планировать дела, но и осознавать своё эмоциональное состояние. Каждая фаза оказывает на нас своё влияние:

Растущая Луна — активизирует желание двигаться вперед, работать и достигать целей.

— активизирует желание двигаться вперед, работать и достигать целей. Полнолуние — может привести к пику эмоций, важно сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения.

— может привести к пику эмоций, важно сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения. Убывающая Луна — это время для восстановления сил, внутреннего очищения и саморефлексии.

— это время для восстановления сил, внутреннего очищения и саморефлексии. Новолуние — момент для начала нового пути, чистого старта.

Лунный календарь на сентябрь 2025 года — это важный инструмент для того, чтобы оптимально планировать свою жизнь, принимать правильные решения и использовать энергию Луны для личных и профессиональных успехов. Следуя фазам Луны, вы сможете эффективно использовать свою энергию, избежать ненужных рисков и максимально продуктивно использовать этот месяц для самосовершенствования и достижения целей.

