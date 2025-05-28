Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2025 года помогает вам точно определить, когда лучше всего сажать, пересаживать и поливать растения. Влияние Луны на растения известно с древних времён, и, следуя лунным циклам, можно улучшить здоровье растений, ускорить их рост и получить хороший урожай. Для тех, кто планирует работы в саду и огороде в июне 2025 года, важно учитывать фазу Луны и её положение в знаках Зодиака, так как это напрямую влияет на успешность всех агротехнических мероприятий.
Задача садовода и огородника — не просто посадить растения, но и создать для них идеальные условия для роста. Лунный календарь от DNEWS поможет вам избежать ошибок и обеспечить растениям нужное количество света, воды и питательных веществ. Выбирайте благоприятные дни для ухода за растениями, чтобы ваши усилия были вознаграждены отличным результатом.
Влияние Луны на садоводческие работы
Каждая фаза Луны оказывает своё влияние на растения, и важно правильно распределить работы по уходу за растениями в зависимости от их состояния в тот или иной момент времени. Луна регулирует не только их рост, но и восприятие внешних факторов, таких как свет и влага. Посадка, пересадка, полив и другие работы в саду и огороде должны быть синхронизированы с фазами Луны, чтобы улучшить результат. Это важно знать для садовода и огородника.
- Растущая Луна — это время для активного роста растений, когда они лучше усваивают питательные вещества и влагу. Это отличный момент для посадки новых растений, пересадки и удобрения.
- Полная Луна — растения достигают своей максимальной активности. В этот период стоит избегать чрезмерных нагрузок на растения, таких как пересадка или интенсивная обрезка, чтобы не вызвать у них стресс.
- Убывающая Луна — это время для работы с корнями растений, прополки и обрезки. В эти дни растения замедляют свой рост и концентрируют питание в корнях.
Растущая Луна в июне 2025 года
В начале июня растущая Луна создаёт отличные условия для посадки и пересадки растений. Это идеальное время для посадки многолетников и деревьев, которые активно будут развиваться и укореняться. На растущей Луне растения поглощают много питательных веществ и воды, что способствует их росту и укреплению.
- 5 июня 2025 года: Растущая Луна в знаке Весы — подходящее время для пересадки цветов и растений, требующих дополнительного питания.
- 26 июня 2025 года: Растущая Луна в Раке — благоприятный день для посадки новых культур и многолетников, таких как деревья и кустарники.
Полная Луна в июне 2025 года
Полная Луна — это момент пика активности растений, когда они наиболее восприимчивы к внешним воздействиям. В эти дни лучше избегать пересадки и интенсивных работ с корнями, так как это может вызвать у растений стресс и ослабить их. В дни полнолуний лучше заниматься поливом, подкормкой и устранением увядших частей растений.
- 11 июня 2025 года: Полная Луна в Стрельце — не самый удачный день для посадки или пересадки, поскольку в это время растения могут стать восприимчивыми к болезням.
Убывающая Луна в июне 2025 года
Убывающая Луна — это время для работы с растениями, когда их активность снижается, и они концентрируют питательные вещества в корнях. В этот период хороши обрезка, прополка и удаление увядших частей растений. Также это подходящее время для работы с почвой и подготовки её к следующему циклу.
- 12 июня 2025 года: Убывающая Луна в Стрельце — подходящее время для обрезки кустарников и деревьев.
- 17 июня 2025 года: Убывающая Луна в Рыбах — благоприятный день для работы с комнатными растениями и их поливом.
Полив растений по лунному календарю
Полив для садовода и огородника является неотъемлемой частью ухода за растениями. Луна регулирует водный баланс в почве, и полив в зависимости от фазы Луны может дать различные результаты. В дни растущей Луны растения лучше усваивают влагу, а в дни убывающей Луны полив может привести к избыточному накоплению воды в почве, что может навредить растениям.
На растущей Луне растения активнее поглощают воду, что способствует их росту. В дни убывающей Луны лучше быть осторожными с поливом, так как избыток влаги может вызвать проблемы с корневой системой. Поэтому в лунном календаре полив рекомендуется только в дни, когда Луна находится в растущей фазе или в благоприятных знаках.
- 6 июня 2025 года: Растущая Луна в Весах — отличное время для полива, так как Луна активизирует процессы роста.
- 25 июня 2025 года: Убывающая Луна в Раке — хороший день для полива комнатных растений.
Уход за комнатными растениями
Комнатные растения также зависят от фаз Луны. Чтобы они хорошо росли и развивались, важно соблюдать определённые правила ухода. Для комнатных растений лучше выбирать дни растущей Луны для пересадки, а для обрезки и удаления сухих листьев — дни убывающей Луны.
- 7 июня 2025 года: Растущая Луна в Скорпионе — благоприятный день для пересадки комнатных растений и их полива.
Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2025 года
Ниже представлен лунный календарь для садовода и огородника на июнь 2025 года, который поможет вам точно определить, когда лучше всего проводить работы в саду и огороде, а когда стоит воздержаться от действий.
|Дата
|Лунный день
|Фаза Луны
|Луна в знаке Зодиака
|Восход Луны
|Закат Луны
|Оценка для работ
|1 июня 2025
|5, 6
|Растущая Луна
|Лев
|09:26
|01:09
|Луна в Льве, растущая, воскресенье — благоприятный день для посадки, пересадки и полива растений.
|2 июня 2025
|6, 7
|Растущая Луна
|Лев, Дева
|10:51
|01:18
|Луна в Льве и Деве, растущая, понедельник — хороший день для пересадки цветов.
|3 июня 2025
|7, 8
|Первая четверть
|Дева
|12:12
|01:25
|Первая четверть, Луна в Деве, вторник — удачный день для посадки огородных культур.
|4 июня 2025
|8, 9
|Растущая Луна
|Дева, Весы
|13:29
|01:30
|Растущая Луна, Луна в Деве и Весах, среда — день для пересадки комнатных растений.
|5 июня 2025
|9, 10
|Растущая Луна
|Весы
|14:45
|01:35
|Растущая Луна, Луна в Весах, четверг — благоприятное время для посадки цветов и овощей.
|6 июня 2025
|10, 11
|Растущая Луна
|Весы
|16:01
|01:39
|Растущая Луна в Весах, пятница — удачный день для полива и подкормки растений.
|7 июня 2025
|11, 12
|Растущая Луна
|Весы, Скорпион
|17:19
|01:45
|Растущая Луна в Весах и Скорпионе, суббота — хороший день для пересадки комнатных растений.
|8 июня 2025
|12, 13
|Растущая Луна
|Скорпион
|18:39
|01:53
|Растущая Луна в Скорпионе, воскресенье — подходящее время для посадки многолетников.
|9 июня 2025
|13, 14
|Растущая Луна
|Скорпион, Стрелец
|19:59
|02:04
|Растущая Луна в Скорпионе и Стрельце, понедельник — хороший день для посадки.
|10 июня 2025
|14, 15
|Растущая Луна
|Стрелец
|21:17
|02:21
|Растущая Луна в Стрельце, вторник — удачное время для ухода за растениями.
|11 июня 2025
|15, 16
|Полная Луна
|Стрелец
|22:23
|02:48
|Полная Луна в Стрельце, среда — избегать пересадки и работы с корнями.
|12 июня 2025
|16, 17
|Убывающая Луна
|Стрелец, Козерог
|23:11
|03:33
|Убывающая Луна в Стрельце и Козероге, четверг — подходящее время для обрезки и работы с почвой.
|13 июня 2025
|17, 18
|Убывающая Луна
|Козерог
|23:42
|04:38
|Убывающая Луна в Козероге, пятница — хороший день для ухода за деревьями.
|14 июня 2025
|18
|Убывающая Луна
|Козерог, Водолей
|—:—
|05:59
|Убывающая Луна в Козероге и Водолее, суббота — день для обрезки и полива.
|15 июня 2025
|18, 19
|Убывающая Луна
|Водолей
|00:00
|07:27
|Убывающая Луна в Водолее, воскресенье — хороший день для работы с комнатными растениями.
|16 июня 2025
|19, 20
|Убывающая Луна
|Водолей, Рыбы
|00:13
|08:56
|Убывающая Луна в Водолее и Рыбах, понедельник — благоприятное время для работы с почвой.
|17 июня 2025
|20, 21
|Убывающая Луна
|Рыбы
|00:22
|10:24
|Убывающая Луна в Рыбах, вторник — удачное время для полива комнатных растений.
|18 июня 2025
|21, 22
|Третья четверть
|Рыбы
|00:28
|11:53
|Третья четверть в Рыбах, среда — подходящее время для укоренения и работы с почвой.
|19 июня 2025
|22, 23
|Убывающая Луна
|Рыбы, Овен
|00:35
|13:22
|Убывающая Луна в Рыбах и Овне, четверг — хороший день для работы с растениями.
|20 июня 2025
|23, 24
|Убывающая Луна
|Овен
|00:41
|14:54
|Убывающая Луна в Овне, пятница — благоприятный день для работы с почвой.
|21 июня 2025
|24, 25
|Убывающая Луна
|Овен, Телец
|00:49
|16:32
|Убывающая Луна в Овне и Тельце, суббота — день для посадки корневых культур.
|22 июня 2025
|25, 26
|Убывающая Луна
|Телец
|00:59
|18:14
|Убывающая Луна в Тельце, воскресенье — идеальное время для ухода за деревьями.
|23 июня 2025
|26, 27
|Убывающая Луна
|Телец, Близнецы
|01:16
|19:54
|Убывающая Луна в Тельце и Близнецах, понедельник — подходящее время для полива.
|24 июня 2025
|27, 28
|Убывающая Луна
|Близнецы
|01:44
|21:21
|Убывающая Луна в Близнецах, вторник — день для работы с почвой.
|25 июня 2025
|28, 29, 1
|Новая Луна
|Близнецы, Рак
|02:34
|22:20
|Новая Луна в Близнецах и Раке, среда — хороший день для начала новых проектов в саду.
|26 июня 2025
|1, 2
|Растущая Луна
|Рак
|03:49
|22:54
|Растущая Луна в Раке, четверг — подходящее время для полива и посадки.
|27 июня 2025
|2, 3
|Растущая Луна
|Рак, Лев
|05:22
|23:13
|Растущая Луна в Раке и Льве, пятница — благоприятное время для пересадки.
|28 июня 2025
|3, 4
|Растущая Луна
|Лев
|06:57
|23:24
|Растущая Луна в Льве, суббота — день для посадки и полива растений.
|29 июня 2025
|4, 5
|Растущая Луна
|Лев, Дева
|08:27
|23:32
|Растущая Луна в Льве и Деве, воскресенье — хорошее время для посадки овощей.
|30 июня 2025
|5, 6
|Растущая Луна
|Дева
|09:52
|23:38
|Растущая Луна в Деве, понедельник — подходящее время для полива и ухода за растениями.
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