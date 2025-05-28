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Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2025 года: дни для посадки, пересадки и полива растений в зависимости от фаз Луны.
Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2025 года: дни для посадки, пересадки и полива растений в зависимости от фаз Луны.
Общество
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Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2025 года: когда сажать, пересаживать и поливать растения

Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2025 года помогает вам точно определить, когда лучше всего сажать, пересаживать и поливать растения. Влияние Луны на растения известно с древних времён, и, следуя лунным циклам, можно улучшить здоровье растений, ускорить их рост и получить хороший урожай. Для тех, кто планирует работы в саду и огороде в июне 2025 года, важно учитывать фазу Луны и её положение в знаках Зодиака, так как это напрямую влияет на успешность всех агротехнических мероприятий.

Задача садовода и огородника — не просто посадить растения, но и создать для них идеальные условия для роста. Лунный календарь от DNEWS поможет вам избежать ошибок и обеспечить растениям нужное количество света, воды и питательных веществ. Выбирайте благоприятные дни для ухода за растениями, чтобы ваши усилия были вознаграждены отличным результатом.

Влияние Луны на садоводческие работы

Каждая фаза Луны оказывает своё влияние на растения, и важно правильно распределить работы по уходу за растениями в зависимости от их состояния в тот или иной момент времени. Луна регулирует не только их рост, но и восприятие внешних факторов, таких как свет и влага. Посадка, пересадка, полив и другие работы в саду и огороде должны быть синхронизированы с фазами Луны, чтобы улучшить результат. Это важно знать для садовода и огородника.

  • Растущая Луна — это время для активного роста растений, когда они лучше усваивают питательные вещества и влагу. Это отличный момент для посадки новых растений, пересадки и удобрения.
  • Полная Луна — растения достигают своей максимальной активности. В этот период стоит избегать чрезмерных нагрузок на растения, таких как пересадка или интенсивная обрезка, чтобы не вызвать у них стресс.
  • Убывающая Луна — это время для работы с корнями растений, прополки и обрезки. В эти дни растения замедляют свой рост и концентрируют питание в корнях.

Растущая Луна в июне 2025 года

В начале июня растущая Луна создаёт отличные условия для посадки и пересадки растений. Это идеальное время для посадки многолетников и деревьев, которые активно будут развиваться и укореняться. На растущей Луне растения поглощают много питательных веществ и воды, что способствует их росту и укреплению.

  • 5 июня 2025 года: Растущая Луна в знаке Весы — подходящее время для пересадки цветов и растений, требующих дополнительного питания.
  • 26 июня 2025 года: Растущая Луна в Раке — благоприятный день для посадки новых культур и многолетников, таких как деревья и кустарники.

Полная Луна в июне 2025 года

Полная Луна — это момент пика активности растений, когда они наиболее восприимчивы к внешним воздействиям. В эти дни лучше избегать пересадки и интенсивных работ с корнями, так как это может вызвать у растений стресс и ослабить их. В дни полнолуний лучше заниматься поливом, подкормкой и устранением увядших частей растений.

  • 11 июня 2025 года: Полная Луна в Стрельце — не самый удачный день для посадки или пересадки, поскольку в это время растения могут стать восприимчивыми к болезням.

Убывающая Луна в июне 2025 года

Убывающая Луна — это время для работы с растениями, когда их активность снижается, и они концентрируют питательные вещества в корнях. В этот период хороши обрезка, прополка и удаление увядших частей растений. Также это подходящее время для работы с почвой и подготовки её к следующему циклу.

  • 12 июня 2025 года: Убывающая Луна в Стрельце — подходящее время для обрезки кустарников и деревьев.
  • 17 июня 2025 года: Убывающая Луна в Рыбах — благоприятный день для работы с комнатными растениями и их поливом.

Полив растений по лунному календарю

Полив для садовода и огородника является неотъемлемой частью ухода за растениями. Луна регулирует водный баланс в почве, и полив в зависимости от фазы Луны может дать различные результаты. В дни растущей Луны растения лучше усваивают влагу, а в дни убывающей Луны полив может привести к избыточному накоплению воды в почве, что может навредить растениям.

На растущей Луне растения активнее поглощают воду, что способствует их росту. В дни убывающей Луны лучше быть осторожными с поливом, так как избыток влаги может вызвать проблемы с корневой системой. Поэтому в лунном календаре полив рекомендуется только в дни, когда Луна находится в растущей фазе или в благоприятных знаках.

  • 6 июня 2025 года: Растущая Луна в Весах — отличное время для полива, так как Луна активизирует процессы роста.
  • 25 июня 2025 года: Убывающая Луна в Раке — хороший день для полива комнатных растений.

Уход за комнатными растениями

Комнатные растения также зависят от фаз Луны. Чтобы они хорошо росли и развивались, важно соблюдать определённые правила ухода. Для комнатных растений лучше выбирать дни растущей Луны для пересадки, а для обрезки и удаления сухих листьев — дни убывающей Луны.

  • 7 июня 2025 года: Растущая Луна в Скорпионе — благоприятный день для пересадки комнатных растений и их полива.

Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2025 года

Ниже представлен лунный календарь для садовода и огородника на июнь 2025 года, который поможет вам точно определить, когда лучше всего проводить работы в саду и огороде, а когда стоит воздержаться от действий.

ДатаЛунный деньФаза ЛуныЛуна в знаке ЗодиакаВосход ЛуныЗакат ЛуныОценка для работ
1 июня 20255, 6Растущая ЛунаЛев09:2601:09Луна в Льве, растущая, воскресенье — благоприятный день для посадки, пересадки и полива растений.
2 июня 20256, 7Растущая ЛунаЛев, Дева10:5101:18Луна в Льве и Деве, растущая, понедельник — хороший день для пересадки цветов.
3 июня 20257, 8Первая четвертьДева12:1201:25Первая четверть, Луна в Деве, вторник — удачный день для посадки огородных культур.
4 июня 20258, 9Растущая ЛунаДева, Весы13:2901:30Растущая Луна, Луна в Деве и Весах, среда — день для пересадки комнатных растений.
5 июня 20259, 10Растущая ЛунаВесы14:4501:35Растущая Луна, Луна в Весах, четверг — благоприятное время для посадки цветов и овощей.
6 июня 202510, 11Растущая ЛунаВесы16:0101:39Растущая Луна в Весах, пятница — удачный день для полива и подкормки растений.
7 июня 202511, 12Растущая ЛунаВесы, Скорпион17:1901:45Растущая Луна в Весах и Скорпионе, суббота — хороший день для пересадки комнатных растений.
8 июня 202512, 13Растущая ЛунаСкорпион18:3901:53Растущая Луна в Скорпионе, воскресенье — подходящее время для посадки многолетников.
9 июня 202513, 14Растущая ЛунаСкорпион, Стрелец19:5902:04Растущая Луна в Скорпионе и Стрельце, понедельник — хороший день для посадки.
10 июня 202514, 15Растущая ЛунаСтрелец21:1702:21Растущая Луна в Стрельце, вторник — удачное время для ухода за растениями.
11 июня 202515, 16Полная ЛунаСтрелец22:2302:48Полная Луна в Стрельце, среда — избегать пересадки и работы с корнями.
12 июня 202516, 17Убывающая ЛунаСтрелец, Козерог23:1103:33Убывающая Луна в Стрельце и Козероге, четверг — подходящее время для обрезки и работы с почвой.
13 июня 202517, 18Убывающая ЛунаКозерог23:4204:38Убывающая Луна в Козероге, пятница — хороший день для ухода за деревьями.
14 июня 202518Убывающая ЛунаКозерог, Водолей—:—05:59Убывающая Луна в Козероге и Водолее, суббота — день для обрезки и полива.
15 июня 202518, 19Убывающая ЛунаВодолей00:0007:27Убывающая Луна в Водолее, воскресенье — хороший день для работы с комнатными растениями.
16 июня 202519, 20Убывающая ЛунаВодолей, Рыбы00:1308:56Убывающая Луна в Водолее и Рыбах, понедельник — благоприятное время для работы с почвой.
17 июня 202520, 21Убывающая ЛунаРыбы00:2210:24Убывающая Луна в Рыбах, вторник — удачное время для полива комнатных растений.
18 июня 202521, 22Третья четвертьРыбы00:2811:53Третья четверть в Рыбах, среда — подходящее время для укоренения и работы с почвой.
19 июня 202522, 23Убывающая ЛунаРыбы, Овен00:3513:22Убывающая Луна в Рыбах и Овне, четверг — хороший день для работы с растениями.
20 июня 202523, 24Убывающая ЛунаОвен00:4114:54Убывающая Луна в Овне, пятница — благоприятный день для работы с почвой.
21 июня 202524, 25Убывающая ЛунаОвен, Телец00:4916:32Убывающая Луна в Овне и Тельце, суббота — день для посадки корневых культур.
22 июня 202525, 26Убывающая ЛунаТелец00:5918:14Убывающая Луна в Тельце, воскресенье — идеальное время для ухода за деревьями.
23 июня 202526, 27Убывающая ЛунаТелец, Близнецы01:1619:54Убывающая Луна в Тельце и Близнецах, понедельник — подходящее время для полива.
24 июня 202527, 28Убывающая ЛунаБлизнецы01:4421:21Убывающая Луна в Близнецах, вторник — день для работы с почвой.
25 июня 202528, 29, 1Новая ЛунаБлизнецы, Рак02:3422:20Новая Луна в Близнецах и Раке, среда — хороший день для начала новых проектов в саду.
26 июня 20251, 2Растущая ЛунаРак03:4922:54Растущая Луна в Раке, четверг — подходящее время для полива и посадки.
27 июня 20252, 3Растущая ЛунаРак, Лев05:2223:13Растущая Луна в Раке и Льве, пятница — благоприятное время для пересадки.
28 июня 20253, 4Растущая ЛунаЛев06:5723:24Растущая Луна в Льве, суббота — день для посадки и полива растений.
29 июня 20254, 5Растущая ЛунаЛев, Дева08:2723:32Растущая Луна в Льве и Деве, воскресенье — хорошее время для посадки овощей.
30 июня 20255, 6Растущая ЛунаДева09:5223:38Растущая Луна в Деве, понедельник — подходящее время для полива и ухода за растениями.

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