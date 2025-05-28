Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2025 года помогает вам точно определить, когда лучше всего сажать, пересаживать и поливать растения. Влияние Луны на растения известно с древних времён, и, следуя лунным циклам, можно улучшить здоровье растений, ускорить их рост и получить хороший урожай. Для тех, кто планирует работы в саду и огороде в июне 2025 года, важно учитывать фазу Луны и её положение в знаках Зодиака, так как это напрямую влияет на успешность всех агротехнических мероприятий.

Задача садовода и огородника — не просто посадить растения, но и создать для них идеальные условия для роста. Лунный календарь от DNEWS поможет вам избежать ошибок и обеспечить растениям нужное количество света, воды и питательных веществ. Выбирайте благоприятные дни для ухода за растениями, чтобы ваши усилия были вознаграждены отличным результатом.

Влияние Луны на садоводческие работы

Каждая фаза Луны оказывает своё влияние на растения, и важно правильно распределить работы по уходу за растениями в зависимости от их состояния в тот или иной момент времени. Луна регулирует не только их рост, но и восприятие внешних факторов, таких как свет и влага. Посадка, пересадка, полив и другие работы в саду и огороде должны быть синхронизированы с фазами Луны, чтобы улучшить результат. Это важно знать для садовода и огородника.

Растущая Луна — это время для активного роста растений, когда они лучше усваивают питательные вещества и влагу. Это отличный момент для посадки новых растений, пересадки и удобрения.

— это время для активного роста растений, когда они лучше усваивают питательные вещества и влагу. Это отличный момент для посадки новых растений, пересадки и удобрения. Полная Луна — растения достигают своей максимальной активности. В этот период стоит избегать чрезмерных нагрузок на растения, таких как пересадка или интенсивная обрезка, чтобы не вызвать у них стресс.

— растения достигают своей максимальной активности. В этот период стоит избегать чрезмерных нагрузок на растения, таких как пересадка или интенсивная обрезка, чтобы не вызвать у них стресс. Убывающая Луна — это время для работы с корнями растений, прополки и обрезки. В эти дни растения замедляют свой рост и концентрируют питание в корнях.

Растущая Луна в июне 2025 года

В начале июня растущая Луна создаёт отличные условия для посадки и пересадки растений. Это идеальное время для посадки многолетников и деревьев, которые активно будут развиваться и укореняться. На растущей Луне растения поглощают много питательных веществ и воды, что способствует их росту и укреплению.

5 июня 2025 года : Растущая Луна в знаке Весы — подходящее время для пересадки цветов и растений, требующих дополнительного питания.

: Растущая Луна в знаке Весы — подходящее время для пересадки цветов и растений, требующих дополнительного питания. 26 июня 2025 года: Растущая Луна в Раке — благоприятный день для посадки новых культур и многолетников, таких как деревья и кустарники.

Полная Луна в июне 2025 года

Полная Луна — это момент пика активности растений, когда они наиболее восприимчивы к внешним воздействиям. В эти дни лучше избегать пересадки и интенсивных работ с корнями, так как это может вызвать у растений стресс и ослабить их. В дни полнолуний лучше заниматься поливом, подкормкой и устранением увядших частей растений.

11 июня 2025 года: Полная Луна в Стрельце — не самый удачный день для посадки или пересадки, поскольку в это время растения могут стать восприимчивыми к болезням.

Убывающая Луна в июне 2025 года

Убывающая Луна — это время для работы с растениями, когда их активность снижается, и они концентрируют питательные вещества в корнях. В этот период хороши обрезка, прополка и удаление увядших частей растений. Также это подходящее время для работы с почвой и подготовки её к следующему циклу.

12 июня 2025 года : Убывающая Луна в Стрельце — подходящее время для обрезки кустарников и деревьев.

: Убывающая Луна в Стрельце — подходящее время для обрезки кустарников и деревьев. 17 июня 2025 года: Убывающая Луна в Рыбах — благоприятный день для работы с комнатными растениями и их поливом.

Полив растений по лунному календарю

Полив для садовода и огородника является неотъемлемой частью ухода за растениями. Луна регулирует водный баланс в почве, и полив в зависимости от фазы Луны может дать различные результаты. В дни растущей Луны растения лучше усваивают влагу, а в дни убывающей Луны полив может привести к избыточному накоплению воды в почве, что может навредить растениям.

На растущей Луне растения активнее поглощают воду, что способствует их росту. В дни убывающей Луны лучше быть осторожными с поливом, так как избыток влаги может вызвать проблемы с корневой системой. Поэтому в лунном календаре полив рекомендуется только в дни, когда Луна находится в растущей фазе или в благоприятных знаках.

6 июня 2025 года : Растущая Луна в Весах — отличное время для полива, так как Луна активизирует процессы роста.

: Растущая Луна в Весах — отличное время для полива, так как Луна активизирует процессы роста. 25 июня 2025 года: Убывающая Луна в Раке — хороший день для полива комнатных растений.

Уход за комнатными растениями

Комнатные растения также зависят от фаз Луны. Чтобы они хорошо росли и развивались, важно соблюдать определённые правила ухода. Для комнатных растений лучше выбирать дни растущей Луны для пересадки, а для обрезки и удаления сухих листьев — дни убывающей Луны.

7 июня 2025 года: Растущая Луна в Скорпионе — благоприятный день для пересадки комнатных растений и их полива.

Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2025 года

Ниже представлен лунный календарь для садовода и огородника на июнь 2025 года, который поможет вам точно определить, когда лучше всего проводить работы в саду и огороде, а когда стоит воздержаться от действий.

Дата Лунный день Фаза Луны Луна в знаке Зодиака Восход Луны Закат Луны Оценка для работ 1 июня 2025 5, 6 Растущая Луна Лев 09:26 01:09 Луна в Льве, растущая, воскресенье — благоприятный день для посадки, пересадки и полива растений. 2 июня 2025 6, 7 Растущая Луна Лев, Дева 10:51 01:18 Луна в Льве и Деве, растущая, понедельник — хороший день для пересадки цветов. 3 июня 2025 7, 8 Первая четверть Дева 12:12 01:25 Первая четверть, Луна в Деве, вторник — удачный день для посадки огородных культур. 4 июня 2025 8, 9 Растущая Луна Дева, Весы 13:29 01:30 Растущая Луна, Луна в Деве и Весах, среда — день для пересадки комнатных растений. 5 июня 2025 9, 10 Растущая Луна Весы 14:45 01:35 Растущая Луна, Луна в Весах, четверг — благоприятное время для посадки цветов и овощей. 6 июня 2025 10, 11 Растущая Луна Весы 16:01 01:39 Растущая Луна в Весах, пятница — удачный день для полива и подкормки растений. 7 июня 2025 11, 12 Растущая Луна Весы, Скорпион 17:19 01:45 Растущая Луна в Весах и Скорпионе, суббота — хороший день для пересадки комнатных растений. 8 июня 2025 12, 13 Растущая Луна Скорпион 18:39 01:53 Растущая Луна в Скорпионе, воскресенье — подходящее время для посадки многолетников. 9 июня 2025 13, 14 Растущая Луна Скорпион, Стрелец 19:59 02:04 Растущая Луна в Скорпионе и Стрельце, понедельник — хороший день для посадки. 10 июня 2025 14, 15 Растущая Луна Стрелец 21:17 02:21 Растущая Луна в Стрельце, вторник — удачное время для ухода за растениями. 11 июня 2025 15, 16 Полная Луна Стрелец 22:23 02:48 Полная Луна в Стрельце, среда — избегать пересадки и работы с корнями. 12 июня 2025 16, 17 Убывающая Луна Стрелец, Козерог 23:11 03:33 Убывающая Луна в Стрельце и Козероге, четверг — подходящее время для обрезки и работы с почвой. 13 июня 2025 17, 18 Убывающая Луна Козерог 23:42 04:38 Убывающая Луна в Козероге, пятница — хороший день для ухода за деревьями. 14 июня 2025 18 Убывающая Луна Козерог, Водолей —:— 05:59 Убывающая Луна в Козероге и Водолее, суббота — день для обрезки и полива. 15 июня 2025 18, 19 Убывающая Луна Водолей 00:00 07:27 Убывающая Луна в Водолее, воскресенье — хороший день для работы с комнатными растениями. 16 июня 2025 19, 20 Убывающая Луна Водолей, Рыбы 00:13 08:56 Убывающая Луна в Водолее и Рыбах, понедельник — благоприятное время для работы с почвой. 17 июня 2025 20, 21 Убывающая Луна Рыбы 00:22 10:24 Убывающая Луна в Рыбах, вторник — удачное время для полива комнатных растений. 18 июня 2025 21, 22 Третья четверть Рыбы 00:28 11:53 Третья четверть в Рыбах, среда — подходящее время для укоренения и работы с почвой. 19 июня 2025 22, 23 Убывающая Луна Рыбы, Овен 00:35 13:22 Убывающая Луна в Рыбах и Овне, четверг — хороший день для работы с растениями. 20 июня 2025 23, 24 Убывающая Луна Овен 00:41 14:54 Убывающая Луна в Овне, пятница — благоприятный день для работы с почвой. 21 июня 2025 24, 25 Убывающая Луна Овен, Телец 00:49 16:32 Убывающая Луна в Овне и Тельце, суббота — день для посадки корневых культур. 22 июня 2025 25, 26 Убывающая Луна Телец 00:59 18:14 Убывающая Луна в Тельце, воскресенье — идеальное время для ухода за деревьями. 23 июня 2025 26, 27 Убывающая Луна Телец, Близнецы 01:16 19:54 Убывающая Луна в Тельце и Близнецах, понедельник — подходящее время для полива. 24 июня 2025 27, 28 Убывающая Луна Близнецы 01:44 21:21 Убывающая Луна в Близнецах, вторник — день для работы с почвой. 25 июня 2025 28, 29, 1 Новая Луна Близнецы, Рак 02:34 22:20 Новая Луна в Близнецах и Раке, среда — хороший день для начала новых проектов в саду. 26 июня 2025 1, 2 Растущая Луна Рак 03:49 22:54 Растущая Луна в Раке, четверг — подходящее время для полива и посадки. 27 июня 2025 2, 3 Растущая Луна Рак, Лев 05:22 23:13 Растущая Луна в Раке и Льве, пятница — благоприятное время для пересадки. 28 июня 2025 3, 4 Растущая Луна Лев 06:57 23:24 Растущая Луна в Льве, суббота — день для посадки и полива растений. 29 июня 2025 4, 5 Растущая Луна Лев, Дева 08:27 23:32 Растущая Луна в Льве и Деве, воскресенье — хорошее время для посадки овощей. 30 июня 2025 5, 6 Растущая Луна Дева 09:52 23:38 Растущая Луна в Деве, понедельник — подходящее время для полива и ухода за растениями.

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